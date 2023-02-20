Подозреваемого в сексуальном насилии разыскивают в Новосибирске — его жертвами стали две женщины

В Новосибирске ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
— По данным следствия, ночью 18 февраля 2023 года в районе улиц Лескова и Короленко в Октябрьском районе города неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух женщин, — пояснили в СК.
Приметы разыскиваемого: возраст — 35–40 лет, рост — около 170 см, носит усы и бороду.
Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета.
Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в отдел полиции
Ранее в Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.