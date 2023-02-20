freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 74.76
eur 79.61
Тема дняПодозреваемого в сексуальном насилии ищут в НСО
Все новости
Все новости

Подозреваемого в сексуальном насилии разыскивают в Новосибирске — его жертвами стали две женщины

По данным следователей, преступление было совершено ночью 18 февраля

1 741

Следователи составили фоторобот подозреваемого

Поделиться

В Новосибирске ищут мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

— По данным следствия, ночью 18 февраля 2023 года в районе улиц Лескова и Короленко в Октябрьском районе города неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух женщин, — пояснили в СК.

Приметы разыскиваемого: возраст — 35–40 лет, рост — около 170 см, носит усы и бороду.

Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в отдел полиции № 6 («Октябрьский») УМВД России по Новосибирску по телефону (383) 266-02-02 или позвонить по номеру 102.

Ранее в Новосибирске объявили в розыск мужчину, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.

По теме

НовосибирскИзнасилованиеПодозреваемыйРозыск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter