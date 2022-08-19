Подозреваемого в педофилии разыскивают в Новосибирске — следователи составили фоторобот
Преступление произошло в январе этого года
В Новосибирске разыскивают подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.
Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, молодого человека разыскивают в рамках уголовного дела, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
— В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2022 года по улице Толбухина Дзержинского района города Новосибирска неустановленный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении ребенка, — добавили следователи.
Следователи составили фоторобот подозреваемого. Всем, кто опознает мужчину, правоохранительные органы просят обратиться по адресу: город Новосибирск, улица Кошурникова, дом № 10, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 208–24–14, 8 (383) 203–57–39, 8 (383) 232–14–14, 8 (913) 938–43–68.
В Новосибирской области 71-летний пенсионер получил 16 лет лишения свободы по обвинению в изнасиловании родной внучки.