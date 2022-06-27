За изнасилование внучки 71-летнего сибиряка приговорили к 16 годам колонии
На момент совершения преступления девочке было 9 лет
Чановский районный суд Новосибирской области 27 июня суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу — 71-летний пенсионер получил 16 лет лишения свободы по обвинению в изнасиловании родной внучки. Об этом сообщает портал Om.ru со ссылкой на собственные источники.
— На момент совершения преступления девочке было девять лет. Заявление в полицию подала мать потерпевшей и дочь осужденного. Согласно материалам уголовного дела, пожилой мужчина совершил четыре действия сексуального характера в отношении внучки, — цитирует Om1.ru источника.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о вынесенном решении суда.
— Такое уголовное дело об изнасиловании действительно расследовалось следственными органами, завершили его год назад. Известно, что подсудимый заявил о намерении обжаловать приговор суда, — сообщает собеседник НГС.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее НГС сообщал о том, как в Кузбассе педофил на виду у всего города заманивал сладостями 10-летних девочек, чтобы убить.