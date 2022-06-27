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За изнасилование внучки 71-летнего сибиряка приговорили к 16 годам колонии

На момент совершения преступления девочке было 9 лет

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Подсудимый будет обжаловать приговор суда

Подсудимый будет обжаловать приговор суда

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Чановский районный суд Новосибирской области 27 июня суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу — 71-летний пенсионер получил 16 лет лишения свободы по обвинению в изнасиловании родной внучки. Об этом сообщает портал Om.ru со ссылкой на собственные источники.

— На момент совершения преступления девочке было девять лет. Заявление в полицию подала мать потерпевшей и дочь осужденного. Согласно материалам уголовного дела, пожилой мужчина совершил четыре действия сексуального характера в отношении внучки, — цитирует Om1.ru источника.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о вынесенном решении суда.

— Такое уголовное дело об изнасиловании действительно расследовалось следственными органами, завершили его год назад. Известно, что подсудимый заявил о намерении обжаловать приговор суда, — сообщает собеседник НГС.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее НГС сообщал о том, как в Кузбассе педофил на виду у всего города заманивал сладостями 10-летних девочек, чтобы убить.

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