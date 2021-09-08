Что произошло?
6 сентября. Киселёвск Кемеровской области. Две 1
— Поиск расширился, задач было все больше: прочес местности, проверка маршрутов девочек от школы до дома, осмотр пустырей и заброшенных зданий, обзвон больниц. К поиску стали присоединяться горожане. В здании местного Дворца культуры был организован штаб поиска. Всего в поисковой операции приняло участие 25 обученных поисковиков отряда «ЛизаАлерт» из Кемеровской области, на место поиска выехали поисковики из Новосибирской области, Томской области и Красноярского края. Также в штабе поиска были зарегистрированы и искали девочек около 120 местных жителей. Мы разместили около 2500 ориентировок, получили около 500 звонков на горячую линию отряда и телефоны инфоргов, — рассказали в «ЛизаАлерт».
Практически сразу же в МВД сообщили: весь личный состав города подняли на поиски пропавших девочек. Утром 7 сентября региональный следком заявил, что из-за исчезновения девочек возбуждено уголовное дело. В Киселёвск тут же выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
В это же время в сети стали появляться кадры с камер наблюдения. В первом видео девочки в продуктовом магазине на Гагарина, 23. На кассе они в компании взрослого, высокого, худощавого мужчины. Как выяснилось позже, у него девочки попросили семечки и газировку. Он купил.
Из магазина они вышли тоже втроем. Больше детей никто не видел.
Кого обвиняют в убийстве детей?
В обед 7 сентября появилась информация: обеих девочек нашли мертвыми. Информацию подтвердили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». А после — в следкоме. В ведомстве сообщили: подозреваемый — 41-летний житель города Мыски. Тут же в СК показали первые кадры из дома, где он убил своих жертв.
Чуть позже в телеграм-канале Mash Siberia появилось видео самого подозреваемого. На кадрах он говорит: просто угостил детей сладостями, потом они вместе покормили голубей и разошлись по домам. Спустя какое-то время он все-таки признается: изнасиловал и задушил 10-летних детей. Он сам привел полицейских на место, где спрятал тела детей.
Главный подозреваемый — ранее судимый Виктор П. По информации регионального следкома, в апреле 2009 года его признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера». Преступление он совершил в отношении несовершеннолетнего. Судья отправил Пестерникова в тюрьму на 10 лет. Из колонии он вышел в апреле 2019 года. При этом у самого Пестерникова, по данным Telegram-канала Life Shot, есть жена и трое детей. Периодически подозреваемый подрабатывал водителем.
Что интересно, его самого в июле этого года разыскивали волонтеры. Информация о его пропаже была размещена в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Родные потеряли Пестерникова 15 июля. О его местонахождении ничего не было известно. По неподтвержденным данным, тогда его нашли родственники в больнице с микроинсультом.
Его соседи рассказали корреспонденту NGS42.RU, что в том самом частном доме Большой Дачной Пестерников стал появляться только последнюю неделю. По словам наших собеседников, он снял это жилье. До этого его часто видели у продуктового магазина на улице Новостройка, 13. В том числе — с детьми.
Как пишут киселевчане в соцсетях, мужчину местные называли «дядя Витя». Дети его якобы тоже знали. И никто не забил тревогу, что некий дядя Витя клеится к детям.
Региональный следственный комитет после задержания дяди Вити возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетних»). Помимо этого, следователи возбудили еще одно уголовное дело — по статье 293 УК РФ «Халатность». Дело в том, что Пестерников вплоть до апреля 2027 года должен был соблюдать определенные ограничения. Но он переехал на постоянное место жительства в другой город, и на учет в органы профилактики полиция его не поставила. То есть, по факту, за ним не осуществляли необходимый административный надзор и позволили совершить новое преступление.
Что говорят об убийстве киселевчане?
Корреспондент NGS42.RU пообщался с добровольцами, которые всю ночь помогали искать детей, с соседями погибших и подозреваемого.
— Как теперь спать-то по ночам? У меня до сих пор перед глазами эта лесополоса, по которой мы ходили. Эти деревья, кусты. Этот дом, мимо которого мы проходили. Но в него так и не зашли. Не дает душе покоя мысль, что мы могли спасти детей. А если бы мы раньше начали искать? Смогли бы найти их живыми? А если бы зашли в этот дом? — говорит один из добровольцев, помогавший искать пропавших детей.
— Я никогда не видела, чтобы в нашем маленьком городе было столько полиции. Очень много людей пришли добровольцами. Мы готовы были помогать всем, чем угодно. Мы надеялись, что дети найдутся живыми. Мы верили в это. Я не знаю, какие слова можно подобрать, чтобы выразить соболезнования родным малышек. Это огромная трагедия для нас для всех. Чужих детей не бывает. Мы лично не были знакомы с убитыми девочками, их семьями. Просто я сама мать, у меня трое детей. Произошедшее — великое горе для всех, — добавил другой волонтер.
Соседи одной из убитых девочек сразу же стали рассказывать, что малышка была настоящей непоседой: всегда играла во дворе с другими детьми, домой уходила последняя, хвасталась умением садиться на шпагат и была очень общительным ребенком. Во дворе ее все знали, как и всю семью девочки.
Здесь, в последнем подъезде дома
Наши собеседники рассказывают, что бабушка часто давала деньги внучке. Поэтому они не понимают, почему ребенок пошел вместе с мужчиной, который купил ей сладости в магазине. Ведь и дома это всё было.
— Ребятишкам говорят, напутствуют, что нельзя с незнакомыми общаться, нельзя с ними никуда ходить. А тут, видимо, дяденька им показался добрым, конфетку обещал, они и пошли. (Вздох.) Они же верят, верят. На кой черт эти сладости? Ну ужас. Это не 90-е года, когда ничего не было. А как следить-то за детьми? Ну как следить? Не все могут купить эти браслеты детские (с возможностью определить местонахождение ребенка. — Прим. ред.). Семья, как говорится, не купается в деньгах.
Про самого же подозреваемого в городе мало кто что-то может сказать. Но точно знают: его задержали 7 сентября на работе. Причем сделали это сами местные жители. А потом сдали подозреваемого полиции.
— Сволочь! Его не судить, его кастрировать и повесить надо, чтобы он висел у всех на виду, — со слезами на глазах говорят соседи, знавшие одну из убитых девочек лично.
Как только местные жители узнали, где именно нашли тела девочек и кто предполагаемый убийца, — стали съезжаться к дому на Большой Дачной. Соседка Пестерникова рассказывает: она не сразу поняла, что происходит, когда увидела из окна вереницу машин.
— Оказалось, за ним приехали. Хотели сами разобраться с ним. Его ждали. В прямом смысле с палками и камнями, — рассказала нам соседка подозреваемого в жестоком убийстве двух детей.
До самого Пестерникова местные жители добраться так и не смогли, хоть и периодически возвращались к месту преступления. Сюда же стали приезжать неравнодушные киселевчане с цветами, игрушками и свечами. Они хотели устроить стихийный мемориал в память об убитых 10-летних девочках у дома, где нашли их тела. Но и их, конечно, полиция к месту преступления не пустила. Тогда возложить цветы они решили к школе
Что говорят власти?
Мэр Киселёвска Максим Шкарабейников, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и другие региональные чиновники в своих соцсетях выразили соболезнования родным убитых девочек. Глава региона пообещал: власти помогут семьям погибших детей.
А вот детский омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова, помимо соболезнований, еще и призвала к ужесточению мер защиты детей от педофилов. Об этом она написала в своем аккаунте на Facebook. По ее словам, за последний год количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 11,8%. При этом растет число рецидивистов. Кузнецова напомнила: в Госдуме аж с 2018 года на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Но ничего не меняется.
— Боль и негодование не выразить… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Сейчас по поручению президента разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства. Да, мы будем идти всеми путями… Нужно объединяться, нужно идти вместе всем, кто считает, что им не место рядом с нашими детьми ни при каких условиях! А в этом случае предметом строжайшей проверки должен стать также контроль за соблюдением условий административного надзора со стороны правоохранителей! — написала омбудсмен.
Еще жестче об убийстве детей в Киселёвске высказался член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. В беседе с корреспондентом NGS42.RU он высказался за отмену моратория на смертную казнь для педофилов-убийц.
— Есть какие-то вещи, которые переступать нельзя. Я понимаю, что смертная казнь — это крайняя мера. Но она так и считается — исключительной мерой наказания. По большому счету, у нас смертную казнь никто не отменял. Мы просто ввели мораторий на смертную казнь. В Уголовном кодексе-то она есть. Поэтому я считаю, что в отдельных случаях надо этот мораторий отменять. Тем более что все равно этот преступник до старости не доживет, в лагере его, скорее всего, убьют, — сказал нам Александр Михайлов.
Также Михайлов высказался по поводу контроля за теми, кто совершил тяжкие преступления. По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике, в стране нет такой формы контроля, которую можно было бы применить к насильникам.
— У нас за людьми, совершившими любые виды преступлений, никто не следит. Для этого нет ни сил, ни средств, ни возможностей. Поэтому, если у нас не будет кардинальных изменений по контролю за людьми, совершившими тяжкие преступления, то они будут продолжаться. Конечно, если бы периодически опрашивали соседей тех, кто вышел из тюрьмы, это другое дело. Но у людей, которые сидели за изнасилование, может замкнуть голову в любой момент. И произойти это может тогда, когда он находится вне контроля, — добавил Михайлов.