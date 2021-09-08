Еще жестче об убийстве детей в Киселёвске высказался член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. В беседе с корреспондентом NGS42.RU он высказался за отмену моратория на смертную казнь для педофилов-убийц.

— Есть какие-то вещи, которые переступать нельзя. Я понимаю, что смертная казнь — это крайняя мера. Но она так и считается — исключительной мерой наказания. По большому счету, у нас смертную казнь никто не отменял. Мы просто ввели мораторий на смертную казнь. В Уголовном кодексе-то она есть. Поэтому я считаю, что в отдельных случаях надо этот мораторий отменять. Тем более что все равно этот преступник до старости не доживет, в лагере его, скорее всего, убьют, — сказал нам Александр Михайлов.

Также Михайлов высказался по поводу контроля за теми, кто совершил тяжкие преступления. По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике, в стране нет такой формы контроля, которую можно было бы применить к насильникам.

— У нас за людьми, совершившими любые виды преступлений, никто не следит. Для этого нет ни сил, ни средств, ни возможностей. Поэтому, если у нас не будет кардинальных изменений по контролю за людьми, совершившими тяжкие преступления, то они будут продолжаться. Конечно, если бы периодически опрашивали соседей тех, кто вышел из тюрьмы, это другое дело. Но у людей, которые сидели за изнасилование, может замкнуть голову в любой момент. И произойти это может тогда, когда он находится вне контроля, — добавил Михайлов.