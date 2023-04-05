Задержан подозреваемый в нападении на первоклассницу мужчина — что о нем известно

В Новосибирске задержан мужчина, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку в доме
Отмечается, что задержанным оказался 51-летний житель Новосибирска. Его подозревают в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
— В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МВД России корреспонденту НГС сообщили, что подозреваемым является безработный житель Новосибирска, ранее судимый за грабеж и разбой. Его доставили в отдел полиции.
Информация о происшествии появилась 4 апреля. Как сообщила НГС местная жительница, инцидент произошел во втором подъезде на лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами. Мужчина забежал в подъезд вслед за девочкой. Момент перед нападением попал на камеры.