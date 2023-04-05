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Задержан подозреваемый в нападении на первоклассницу мужчина — что о нем известно

Его подозревают в нападении на ребенка в подъезде жилого дома в Новосибирске

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Инцидент произошел в подъезде дома на Красном проспекте

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В Новосибирске задержан мужчина, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девочку в доме № 87/2 на Красном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что задержанным оказался 51-летний житель Новосибирска. Его подозревают в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

— В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД России корреспонденту НГС сообщили, что подозреваемым является безработный житель Новосибирска, ранее судимый за грабеж и разбой. Его доставили в отдел полиции.

Информация о происшествии появилась 4 апреля. Как сообщила НГС местная жительница, инцидент произошел во втором подъезде на лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами. Мужчина забежал в подъезд вслед за девочкой. Момент перед нападением попал на камеры.

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