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Дочь экс-сенатора получила срок за мошенничество — ее фиктивно устроил на работу папа

Также приговор выслушала сноха Владимира Лаптева

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Материалы в отношении женщин выделили из уголовного дела экс-сенатора Владимира Лаптева (на фото справа). Он сам рассказал следователям о том, что фиктивно трудоустроил родню

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Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор дочери экс-сенатора Госдумы от Новосибирской области Владимира Лаптева Тамаре Лаптевой и жене его сына Оксане Акулининой. Женщин признали в мошенничестве в крупном размере и приговорили к 2 годам условно каждую. О результатах рассмотрения уголовного дела рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.

— Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но заработная плата им начислялась. Всего за период с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тысяч рублей и 541 тысячу рублей, — рассказали в областном управлении судебного департамента.

По данным ведомства, обе подсудимые признали вину, вернули деньги и попросили, чтобы их дело рассматривали в особом порядке, без вызова свидетелей. Такой порядок не только существенно сокращает сроки судебного разбирательства, но и позволяет получить более мягкое наказание, но если осужденные захотят обжаловать приговор, уже не смогут сказать, что невиновны. Суд приговорил Тамару Лаптеву и Оксану Акулинину к годам лишения свободы условно каждую.

Материалы в отношении женщин выделили из уголовного дела самого Владимира Лаптева. Экс-сенатора заподозрили в получении и даче взяток и мошенничестве, первое заседание состоялось 4 августа 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, Владимир Лаптев устроил дочь и сноху помощницами депутата Юрия Кошкина, но на работе ни одна из родственниц высокопоставленного политика на работе ни разу не появилась.

Ранее НГС писал о том, кто из новосибирских депутатов Заксобрания привлек пристальное внимание силовиков, и в чем их обвиняют. Только за минувший год под следствием оказались пять народных избранников.

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