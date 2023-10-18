Дочь экс-сенатора получила срок за мошенничество — ее фиктивно устроил на работу папа

По данным ведомства, обе подсудимые признали вину, вернули деньги и попросили, чтобы их дело рассматривали в особом порядке, без вызова свидетелей. Такой порядок не только существенно сокращает сроки судебного разбирательства, но и позволяет получить более мягкое наказание, но если осужденные захотят обжаловать приговор, уже не смогут сказать, что невиновны. Суд приговорил Тамару Лаптеву и Оксану Акулинину к годам лишения свободы условно каждую.