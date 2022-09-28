Великолепная пятерка и Шимкив. Пять задержанных за год депутатов Новосибирского Заксобрания
Корреспондент NGS.RU вспомнил последние самые громкие скандалы с известными «слугами народа»
27 сентября стало известно об очередном громком задержании: в Законодательном собрании Новосибирской области задержали депутата
Законодательное собрание Новосибирской области состоит из депутатов, которых избирают по всей области. Сейчас в Заксобрании работает
С начала лета 2021 года местные силовики проявляют интерес уже в пятый раз к бывшим или действующим депутатам этого законодательного органа. Все персоны, попавшие в поле зрения правоохранителей, — люди достаточно известные и серьезные, а некоторые — с большим бизнесом.
Владимир Лаптев
Действующего депутата Законодательного собрания Новосибирской области и бывшего сенатора Совета Федерации Владимира Лаптева силовики задержали 27 сентября 2022 года. Это самое свежее задержание.
Бывший сенатор и депутат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За безупречную службу» МВД и другими наградами. Являлся депутатом с
В отношении Владимира Лаптева возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, он предложил одному из депутатов место в возглавляемом комитете. В качестве благодарности Лаптев получил зарплатную банковскую карту коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме около 900 тысяч рублей. Портрет и анкету Лаптева с сайта Новосибирского Заксобрания пока не убрали.
Юрий Зозуля
Неделей ранее — 21 сентября — в Москве был арестован бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области,
Зозуля был депутатом 5 и
Как депутат Зозуля сложил свои полномочия еще в 2019 году. Это объяснялось переходом на другую работу. На момент ареста он занимал пост генерального директора АО «РЗМ Технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех». Бывшему депутату вменяют получение взятки в особо крупном размере.
По информации издания «Коммерсантъ», Юрий Зозуля арестован до 19 ноября 2022 года. В рамках этого уголовного дела арестованы еще гендиректор ФКП «Завод имени
Иван Сидоренко
Еще неделей ранее, 14 сентября 2022 года, были проведены следственные действия с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области Иваном Сидоренко. Он являлся депутатом 5, 6 и
В октябре Сидоренко исполнится 40 лет, он является известным застройщиком микрорайона «Родники» — генеральным директором компании «Энергомонтаж». Награжден почетной грамотой губернатора Новосибирской области, медалью Заксобрания «Общественное признание» и другими местными наградами.
Компания «Энергомонтаж» создана в 1992 году. По данным «Контур.Фокус», выручка за 2021 год составила
Сидоренко подозревают в особо крупном мошенничестве с землей в Калининском районе. Ущерб, по предварительным данным, составил порядка 160 миллионов рублей. Как рассказал источник NGS.RU, депутат и предприниматель полностью признал вину и уже погасил ущерб.
16 сентября Центральный районный суд отправил Сидоренко под домашний арест на два месяца. Фотография и анкета Сидоренко пока находятся на сайте Заксобрания.
Глеб Поповцев
Депутата 6 и
Поповцеву — 51 год. В Заксобрании он состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
Глеб Поповцев возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Ярковское». Оно поставляло зерно для новосибирских колоний. Также он руководит предприятием «Карамзит пищепром» и владеет АО «Фирма ОСТ».
По версии следствия, депутат оформил знакомую в качестве своего помощника: она не работала, но получала зарплату. Доступ к банковской карте, на которую приходили деньги, был у депутата. В результате этого Заксобранию причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Поповский не признал вину в преступлении, но в ходе предварительного следствия возместил более 500 тысяч рублей.
Изначально депутата поместили под домашний арест. В мае 2022 года Центральный суд заменил депутату арест на запрет на определенные действия. В случае если Поповцева признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Пока информация о депутате Поповцеве с сайта Заксобрания не удалена.
Александр Морозов
Цепочка крупных задержаний, связанных с бывшими или действующими депутатами Новосибирского Заксобрания началась еще прошлым летом. К депутату Александру Морозову силовики пришли 3 июня 2021 года.
По версии следствия, депутат добился выделения птицефабрике государственной субсидии в сумме более 41 миллиона рублей. Деньги должны были пойти на строительство нового цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Однако на этот грант был отремонтирован старый склад, а часть денег выведено по фиктивным договорам.
Следствие определило ущерб в размере почти 19 миллионов рублей. Автором мошеннической схемы по получению государственных денег следствие назвало депутата Морозова. В июне 2022 года прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова.
…и Шимкив
Правоохранительные органы до вынесения судебных приговоров по перечисленным эпизодам от каких-то расширенных комментариев воздерживаются. Максимум — то, что было сказано на момент появления новостей о задержаниях или возбуждениях уголовных дел по каждому депутату.
Корреспондент NGS.RU обратился к председателю Законодательного собрания Новосибирской области, единороссу Андрею Шимкиву. Журналист хотел спросить, что могут означать такие частые задержания и обвинения в мошенничестве депутатов Заксобрания? Однако спикер регионального парламента, как только услышал, кто ему звонит, сослался на занятость и попросил набрать позднее.
— Не могу сейчас говорить, у нас фракция начинается, давайте попозже… Не могу… Попозже, — оборвал вопрос журналиста Шимкив и положил трубку.
Позже вечером председатель Новосибирского Заксобрания трубку уже не взял.
Задержания депутатов Новосибирского Заксобрания происходили и ранее: например, в январе 2021 года стало известно, что в суд направлено уголовное дело против единоросса Валентина Сичкарёва, которого следователи СК обвинили в особо крупном мошенничестве с грантом на развитие животноводческой фермы. А 27 сентября 2022 года NGS.RU подробно рассказал о последнем задержанном — Владимире Лаптеве: чем он известен, какие законы он предлагал и одобрял.