Великолепная пятерка и Шимкив. Пять задержанных за год депутатов Новосибирского Заксобрания

Законодательное собрание Новосибирской области состоит из депутатов, которых избирают по всей области. Сейчас в Заксобрании работает 7-й созыв, состоящий из 76 депутатов — избранных как по спискам от шести партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», так и по одномандатным округам. Председатель Заксобрания — Андрей Шимкив. Входит во фракцию партии «Единая Россия».



С начала лета 2021 года местные силовики проявляют интерес уже в пятый раз к бывшим или действующим депутатам этого законодательного органа. Все персоны, попавшие в поле зрения правоохранителей, — люди достаточно известные и серьезные, а некоторые — с большим бизнесом.

