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Великолепная пятерка и Шимкив. Пять задержанных за год депутатов Новосибирского Заксобрания

Корреспондент NGS.RU вспомнил последние самые громкие скандалы с известными «слугами народа»

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На фото слева направо: Владимир Лаптев, Александр Морозов, Глеб Поповцев, Юрий Зозуля, Иван Сидоренко

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27 сентября стало известно об очередном громком задержании: в Законодательном собрании Новосибирской области задержали депутата 7-го созыва и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева. Это уже пятый случай за последний год, когда у силовиков появляются вопросы к депутатам Новосибирского Заксобрания — бывшим или действующим. Корреспондент NGS.RU Илья Калинин собрал всю эту пятерку в один материал и попытался выяснить у председателя Заксобрания Андрея Шимкива, что может означать такое пристальное внимание.

Законодательное собрание Новосибирской области состоит из депутатов, которых избирают по всей области. Сейчас в Заксобрании работает 7-й созыв, состоящий из 76 депутатов — избранных как по спискам от шести партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», так и по одномандатным округам. Председатель Заксобрания — Андрей Шимкив. Входит во фракцию партии «Единая Россия».

С начала лета 2021 года местные силовики проявляют интерес уже в пятый раз к бывшим или действующим депутатам этого законодательного органа. Все персоны, попавшие в поле зрения правоохранителей, — люди достаточно известные и серьезные, а некоторые — с большим бизнесом.

Владимир Лаптев


Действующего депутата Законодательного собрания Новосибирской области и бывшего сенатора Совета Федерации Владимира Лаптева силовики задержали 27 сентября 2022 года. Это самое свежее задержание.

60-летний Лаптев, уроженец Куйбышева, является достаточно весомой фигурой в новосибирской политике, хоть никогда не находился на виду. Один из источников NGS.RU, близкий к силовым структурам, назвал его «вторым Карелиным» на местной политической сцене.

Бывший сенатор и депутат награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За безупречную службу» МВД и другими наградами. Являлся депутатом с 4-го по 7-й созывы и с 2015 по 2020 год — сенатором от Новосибирской области в Совете Федерации. Кстати, в 2020 году это место занял другой тяжеловес новосибирской политики — олимпийский чемпион Александр Карелин.

В отношении Владимира Лаптева возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, он предложил одному из депутатов место в возглавляемом комитете. В качестве благодарности Лаптев получил зарплатную банковскую карту коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме около 900 тысяч рублей. Портрет и анкету Лаптева с сайта Новосибирского Заксобрания пока не убрали.

Юрий Зозуля


Неделей ранее — 21 сентября — в Москве был арестован бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области, 55-летний Юрий Зозуля.

Зозуля был депутатом 5 и 6-го созывов Заксобрания, баллотировался по Бердску, входил во фракцию «Единой России». Будучи депутатом, занимал должность зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Как депутат Зозуля сложил свои полномочия еще в 2019 году. Это объяснялось переходом на другую работу. На момент ареста он занимал пост генерального директора АО «РЗМ Технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех». Бывшему депутату вменяют получение взятки в особо крупном размере.

По информации издания «Коммерсантъ», Юрий Зозуля арестован до 19 ноября 2022 года. В рамках этого уголовного дела арестованы еще гендиректор ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрий Шумский и Вадим Рыбин, который ранее возглавлял АО «Техмашсервис», производящее взрывчатые вещества. Как пишет издание, обвиняемые получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам.

Последний год депутаты Новосибирского Заксобрания попадаются на мошенничестве с периодичностью раз в два-три месяца

Последний год депутаты Новосибирского Заксобрания попадаются на мошенничестве с периодичностью раз в два-три месяца

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Иван Сидоренко


Еще неделей ранее, 14 сентября 2022 года, были проведены следственные действия с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области Иваном Сидоренко. Он являлся депутатом 5, 6 и 7-го созывов. Входит во фракцию «Единая Россия».

В октябре Сидоренко исполнится 40 лет, он является известным застройщиком микрорайона «Родники» — генеральным директором компании «Энергомонтаж». Награжден почетной грамотой губернатора Новосибирской области, медалью Заксобрания «Общественное признание» и другими местными наградами.

Компания «Энергомонтаж» создана в 1992 году. По данным «Контур.Фокус», выручка за 2021 год составила 1,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 267 миллионов. За время существования компания заключила 60 контрактов с государством на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Сидоренко подозревают в особо крупном мошенничестве с землей в Калининском районе. Ущерб, по предварительным данным, составил порядка 160 миллионов рублей. Как рассказал источник NGS.RU, депутат и предприниматель полностью признал вину и уже погасил ущерб.

16 сентября Центральный районный суд отправил Сидоренко под домашний арест на два месяца. Фотография и анкета Сидоренко пока находятся на сайте Заксобрания.

Глеб Поповцев


Депутата 6 и 7-го созывов Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия» Глеба Поповцева задержали по подозрению в мошенничестве в ноябре 2021 года.

Поповцеву — 51 год. В Заксобрании он состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Глеб Поповцев возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Ярковское». Оно поставляло зерно для новосибирских колоний. Также он руководит предприятием «Карамзит пищепром» и владеет АО «Фирма ОСТ».

По версии следствия, депутат оформил знакомую в качестве своего помощника: она не работала, но получала зарплату. Доступ к банковской карте, на которую приходили деньги, был у депутата. В результате этого Заксобранию причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. Поповский не признал вину в преступлении, но в ходе предварительного следствия возместил более 500 тысяч рублей.

Изначально депутата поместили под домашний арест. В мае 2022 года Центральный суд заменил депутату арест на запрет на определенные действия. В случае если Поповцева признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Пока информация о депутате Поповцеве с сайта Заксобрания не удалена.

Последнее задержание стало самым громким: силовики взяли бывшего сенатора Совета Федерации, которого ранее сменил на посту Александр Карелин

Последнее задержание стало самым громким: силовики взяли бывшего сенатора Совета Федерации, которого ранее сменил на посту Александр Карелин

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Александр Морозов


Цепочка крупных задержаний, связанных с бывшими или действующими депутатами Новосибирского Заксобрания началась еще прошлым летом. К депутату Александру Морозову силовики пришли 3 июня 2021 года.

64-летний Морозов избирался в региональный парламент с 1997 года. На момент задержания занимал в Заксобрании пост председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и возглавлял совет директоров «Коченёвской птицефабрики». В июле 2021 года депутат сложил свои полномочия.

По версии следствия, депутат добился выделения птицефабрике государственной субсидии в сумме более 41 миллиона рублей. Деньги должны были пойти на строительство нового цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Однако на этот грант был отремонтирован старый склад, а часть денег выведено по фиктивным договорам.

Следствие определило ущерб в размере почти 19 миллионов рублей. Автором мошеннической схемы по получению государственных денег следствие назвало депутата Морозова. В июне 2022 года прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова.

…и Шимкив


Правоохранительные органы до вынесения судебных приговоров по перечисленным эпизодам от каких-то расширенных комментариев воздерживаются. Максимум — то, что было сказано на момент появления новостей о задержаниях или возбуждениях уголовных дел по каждому депутату.

Корреспондент NGS.RU обратился к председателю Законодательного собрания Новосибирской области, единороссу Андрею Шимкиву. Журналист хотел спросить, что могут означать такие частые задержания и обвинения в мошенничестве депутатов Заксобрания? Однако спикер регионального парламента, как только услышал, кто ему звонит, сослался на занятость и попросил набрать позднее.

— Не могу сейчас говорить, у нас фракция начинается, давайте попозже… Не могу… Попозже, — оборвал вопрос журналиста Шимкив и положил трубку.

Позже вечером председатель Новосибирского Заксобрания трубку уже не взял.

Задержания депутатов Новосибирского Заксобрания происходили и ранее: например, в январе 2021 года стало известно, что в суд направлено уголовное дело против единоросса Валентина Сичкарёва, которого следователи СК обвинили в особо крупном мошенничестве с грантом на развитие животноводческой фермы. А 27 сентября 2022 года NGS.RU подробно рассказал о последнем задержанном — Владимире Лаптеве: чем он известен, какие законы он предлагал и одобрял.

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