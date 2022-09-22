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Экс-депутат Новосибирского заксобрания арестован в Москве по делу о крупной взятке

Он пробудет в СИЗО до 19 ноября

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В Новосибирске Юрий Зозуля работал в том числе в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции

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Бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Зозулю вчера, 21 сентября 2022 года, арестовали на 2 месяца.

Информация об избрании меры пресечения появилась на сайте Савеловского районного суда Москвы. По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент ареста Юрий Зозуля занимал пост генерального директора АО «РЗМ Технологии» (входит в государственную корпорацию «Ростех»), которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

По информации издания «Коммерсантъ», Юрий Зозуля арестован до 19 ноября. В рамках одного уголовного 21 сентября 2022 года были арестованы еще два человека, гендиректор ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрий Шумский и Вадим Рыбин, который ранее возглавлял АО «Техмашсервис», производящее взрывчатые вещества. Как пишет издание, незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам.

Как следует из карточки дела, бывшему депутату вменяют получение особо крупной взятки, уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет и штраф в размере 70-кратной суммы взятки, а также запрет занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельность на срок до 15 лет после освобождения.

Юрия Зозулю арестовали в рамках уголовного дела о получении особо крупной взятки

Юрия Зозулю арестовали в рамках уголовного дела о получении особо крупной взятки

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Юрий Зозуля ушел из Законодательного собрания Новосибирской области, где входил во фракцию «Единая Россия» в 2019 году, заявив, что из-за работы в Москве больше не может исполнять свои депутатские обязанности так же хорошо, как и раньше.

В Заксобрании он занимал должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Ранее НГС писал об обысках на оборонном заводе «Искра».

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