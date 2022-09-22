Экс-депутат Новосибирского заксобрания арестован в Москве по делу о крупной взятке

В Заксобрании он занимал должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Ранее НГС писал об обысках на оборонном заводе «Искра».