Депутата заксобрания НСО отправили под домашний арест — журналистов в суд не пустили
По данным источника НГС, он признал вину и уже погасил ущерб
Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 16 сентября 2022 года, избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания и застройщику «Родников» Ивану Сидоренко.
По ходатайству следователя его отправили под домашний арест на ближайшие два месяца. Суд пришел к выводу, что если обвиняемого не изолируют от общества, он может скрыться или иным образом помешать разбирательству по делу:
— Также он может оказать давление на свидетелей и участников судопроизводства, — рассказала НГС государственный обвинитель, помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.
Следователь ходатайствовал о заключении Сидоренко под стражу, но суд избрал более мягкую меру пресечения, о которой просили адвокаты.
Как рассказал источник НГС, Иван Сидоренко полностью признал вину и уже погасил ущерб, но давать пояснения отказался.
Ивана Сидоренко задержали вечером в среду, 14 сентября 2022 года. По данным источника НГС в правоохранительных органах, его заподозрили в особо крупном мошенничестве с землей в Калининском районе Новосибирска. По предварительным оценкам следствия, ущерб составил порядка 160 миллионов рублей.
При этом попасть в зал заседания представителям прессы не удалось: корреспондента НГС, а также журналистов еще четырех СМИ («Коммерсантъ», телеканал ОТС, ТАСС и «Сиб.фм») в здание суда не пустили.
— На основании 17-го постановления председателя суда в связи с коронавирусной ситуацией, — объяснили приставы.
Иван Сидоренко — депутат Законодательного собрания Новосибирска от партии «Единая Россия», генеральный директор компании ООО «Энергомонтаж».
ООО «Энергомонтаж» было создано 4 августа 1992 г. Генеральный директор — Сидоренко Иван Леонидович. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 245. Баланс компании — 5,1 миллиарда рублей. Выручка за прошлый год составила 1,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 267 миллионов. За время существования компания заключила 60 контрактов с государством на сумму 1,5 миллиарда рублей.
Ранее НГС поговорил с экспертом о том, что может означать задержание Ивана Сидоренко для строительного рынка.