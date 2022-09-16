Депутата заксобрания НСО отправили под домашний арест — журналистов в суд не пустили

Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 16 сентября 2022 года, избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания и застройщику «Родников» Ивану Сидоренко.



По ходатайству следователя его отправили под домашний арест на ближайшие два месяца. Суд пришел к выводу, что если обвиняемого не изолируют от общества, он может скрыться или иным образом помешать разбирательству по делу:

— Также он может оказать давление на свидетелей и участников судопроизводства, — рассказала НГС государственный обвинитель, помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.