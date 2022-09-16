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Депутата заксобрания НСО отправили под домашний арест — журналистов в суд не пустили

По данным источника НГС, он признал вину и уже погасил ущерб

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Ивана Сидоренко заподозрили в особо крупном мошенничестве с землей

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Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 16 сентября 2022 года, избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания и застройщику «Родников» Ивану Сидоренко.

По ходатайству следователя его отправили под домашний арест на ближайшие два месяца. Суд пришел к выводу, что если обвиняемого не изолируют от общества, он может скрыться или иным образом помешать разбирательству по делу:

— Также он может оказать давление на свидетелей и участников судопроизводства, — рассказала НГС государственный обвинитель, помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.

Ивана Сидоренко доставили в суд под конвоем

Ивана Сидоренко доставили в суд под конвоем

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Следователь ходатайствовал о заключении Сидоренко под стражу, но суд избрал более мягкую меру пресечения, о которой просили адвокаты.

Как рассказал источник НГС, Иван Сидоренко полностью признал вину и уже погасил ущерб, но давать пояснения отказался.

Ивана Сидоренко задержали вечером в среду, 14 сентября 2022 года. По данным источника НГС в правоохранительных органах, его заподозрили в особо крупном мошенничестве с землей в Калининском районе Новосибирска. По предварительным оценкам следствия, ущерб составил порядка 160 миллионов рублей.

В здание Центрального районного суда журналистов и слушателей не пускают с весны 2020 года — при этом остальные суды Новосибирской области работают открыто

В здание Центрального районного суда журналистов и слушателей не пускают с весны 2020 года — при этом остальные суды Новосибирской области работают открыто

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При этом попасть в зал заседания представителям прессы не удалось: корреспондента НГС, а также журналистов еще четырех СМИ («Коммерсантъ», телеканал ОТС, ТАСС и «Сиб.фм») в здание суда не пустили.

— На основании 17-го постановления председателя суда в связи с коронавирусной ситуацией, — объяснили приставы.

Иван Сидоренко — депутат Законодательного собрания Новосибирска от партии «Единая Россия», генеральный директор компании ООО «Энергомонтаж».

ООО «Энергомонтаж» было создано 4 августа 1992 г. Генеральный директор — Сидоренко Иван Леонидович. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 245. Баланс компании — 5,1 миллиарда рублей. Выручка за прошлый год составила 1,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 267 миллионов. За время существования компания заключила 60 контрактов с государством на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Ранее НГС поговорил с экспертом о том, что может означать задержание Ивана Сидоренко для строительного рынка.

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