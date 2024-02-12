«Дурак, чего раньше не уехал?»: новосибирский бизнесмен, которого ищет Интерпол, — о взятках прокурорам и причинах бегства из РФ

На то, чтобы созвониться с Дмитрием Башмаковым ушло всего несколько часов, номер телефона предприниматель не менял, а заветные цифры известны многим в Новосибирске. Пара сообщений в мессенджере, ожидание, и бизнесмен вышел на связь. Голос Башмакова в телефонной трубке звучал уверенно, жизнерадостно и оптимистично, будто человек находится не в международном розыске, а в отпуске.



— Я всегда на связи, — подчеркнул предприниматель.



Редакция НГС рассчитывала на комментарий Башмакова о его уголовном преследовании. Бизнесмен выдал монолог на 46 минут, в котором рассказал не только о своём отношении к обвинению, но и вспомнил лихое время в окружении прокуроров, дружбу с известным предпринимателем, который его (якобы) оговорил, а также пояснил, чем занимается сейчас и в каких странах часто бывает.

