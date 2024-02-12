«Дурак, чего раньше не уехал?»: новосибирский бизнесмен, которого ищет Интерпол, — о взятках прокурорам и причинах бегства из РФ

Дмитрий Башмаков — бизнесмен, который несколько лет платил взятки за «прокурорскую крышу» первому зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, уверены следователи. Сегодня бывшую высокопоставленную сотрудницу силовой структуры судят за коррупцию, а предпринимателя продолжают искать по всему миру — он объявлен в международный розыск. Тем не менее связаться с ним не составило большого труда. В беседе с криминальным корреспондентом НГС Павлом Тиуновым Башмаков рассказал, почему не признаёт обвинения во взятках, как участвовал в развратных вечеринках с экс-прокурором области и когда планирует вернуться на Родину.
На то, чтобы созвониться с Дмитрием Башмаковым ушло всего несколько часов, номер телефона предприниматель не менял, а заветные цифры известны многим в Новосибирске. Пара сообщений в мессенджере, ожидание, и бизнесмен вышел на связь. Голос Башмакова в телефонной трубке звучал уверенно, жизнерадостно и оптимистично, будто человек находится не в международном розыске, а в отпуске.
— Я всегда на связи, — подчеркнул предприниматель.
Редакция НГС рассчитывала на комментарий Башмакова о его уголовном преследовании. Бизнесмен выдал монолог на 46 минут, в котором рассказал не только о своём отношении к обвинению, но и вспомнил лихое время в окружении прокуроров, дружбу с известным предпринимателем, который его (якобы) оговорил, а также пояснил, чем занимается сейчас и в каких странах часто бывает.
По версии следствия, Дмитрий Башмаков давал взятки первому зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Деньги предназначались за «общее покровительство» бизнесу, связанному с деятельностью ТЦ «Восток», расположенного на территории бывшей Гусинобродской барахолки. Башмаков якобы ежемесячно передавал по 500 тысяч рублей, но до Кузьменок доходили только 100 тысяч. Остальные деньги, уверены силовики, между собой делили посредники: экс-председатель совета директоров завода «Винап» Олег Яровой и бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства новосибирской прокуратуры Александра Аверина. Башмакову заочно предъявлено обвинение в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.
«Берёт бабки и нападает на меня»
Дмитрий Башмаков вину категорически не признаёт. Всё уголовное дело, по его словам, само по себе выглядит абсурдно. Первое, на что предприниматель просит обратить внимание — персона взяточницы: первый зампрокурора области. Башмаков уверяет, что жизнь Любовь Кузьменок была вполне обеспечена и без его денег.
— Вы представляете уровень? Генеральская должность — это зарплата тысяч 400−500, машина служебная, обкомовская дача, отпуск дней 40, бесплатные профилактории. У неё муж — федеральный судья. Там денег тоже хорошая толщина. Служебная машина привезла, увезла. То есть, там слишком много ништяков, при которых 100 тысяч рублей — ну совсем никак, — отметил предприниматель.
Другое странное обстоятельство в деле, по мнению Башмакова, — вознаграждение посредников. Он уверяет, что если бы платил Кузьменок, то в первую очередь задался бы вопросом, почему до неё доходит только 100 тысяч.
— Любой человек, который платит деньги, в такой ситуации говорит: «Нет, ребят. Решаете не вы, решает человек. Давайте туда 400, а вам 100, — рассуждает бизнесмен.
Башмаков также добавил, что для взяточницы, которая, по версии следствия, была у него на «зарплате», Кузьменок вела себя не совсем адекватно. Бизнесмен уверяет, что в 2018 году проверки требований пожарной безопасности в ТЦ «Восток» сотрудниками МЧС начались именно с подачи первого зампрокурора.
— То есть полтора года она довольная берёт бабки, а потом ещё на меня нападает. Мало того, мы начинаем к ней обращаться, мои юристы, а она нас даже не принимает. То есть, она берёт бабки и не принимает, — недоумевает предприниматель.
Башмаков уверяет, что если бы он хотел давать взятки за «прокурорскую крышу», то мог бы давать их напрямую прокурору области Владимиру Фалилееву, с которым близко общался его друг, бывший гендиректор завода «Винап» предприниматель Олег Яровой.
«Больше, чем папа, но меньше, чем дядя»
Башмаков называет Олега Ярового близким другом, к которому до сих пор испытывает тёплые чувства. «Меньше, чем папа, но больше, чем дядя» — так предприниматель охарактеризовал к нему своё отношение. Башмаков уверяет, что часто видел Ярового в окружении больших чиновников и высокопоставленных силовиков. Чаще всего в компании теперь уже бывшего прокурора Новосибирской области — Владимира Фалилеева.
— Как сказал сам Яровой: «Я люблю проституток, и Фалилеев тоже любит проституток. На этой почве мы и познакомились». Могу вам сознаться, что я тоже был на этих мероприятиях. Представьте, я с ним (Фалилеевым) сижу, пью водку, вокруг женщины с низкой социальной ответственностью. То есть я уже там, где можно попросить, что хочешь, если что-то надо, — предался воспоминаниям Башмаков.
Предприниматель признался, когда в 2018 году у него начались проблемы с МЧС, он обратился к Яровому за помощью. Тот обещал помочь, но попросил, чтобы о его содействии в решении вопроса никто не знал.
— На второй встрече в «Парк Кафе» я спросил у Ярового: «Может кому-нибудь денег дать?» То есть там предложение было ему, а не кому-то. Я ему предложил в первую очередь, зная, что он все мои вопросы может решить на ура, — отметил Башмаков.
Этот разговор, по его словам, был зафиксирован сотрудниками ФСБ, но в дело не попал. Сегодня в деле есть показания Олега Ярового, который описал схему подкупа Любови Кузьменок. По его словам, Башмаков обратился к нему с просьбой найти выход на Любовь Кузьменок, что он и организовал через экс-коллегу зампрокурора Александру Аверину.
— В деле есть хоть что-нибудь кроме показаний Ярового, который, с одной стороны, должен мне больше 100 миллионов? С другой стороны — понятно, у него было условие заключения сделки со следствием, — подчеркнул бизнесмен.
О заключении сделки Ярового со следствием в суде рассказывал экс-прокурор НСО Владимир Фалилеев. Он заявил, что бизнесмен оговорил его по делу о взятках, чтобы избежать уголовной ответственности за крупное мошенничество. В результате суд приговорил бывшего прокурора к 9 годам колонии строгого режима. Яровой отделался условным сроком.
Башмаков добавил, что Яровой дал показания на сотрудников прокуратуры после того, как 40 дней провёл в камере следственного изолятора, где температура воздуха была минус 20 градусов.
Блатные движения
Преследование со стороны правоохранительных органов Дмитрий Башмаков связывает с успешной работой ТЦ «Восток». Причем в этой ситуации предприниматель смешивает интересы силовиков и криминальных кругов.
— Вы же прекрасно понимаете, что с барахолки всегда получали блатные. И вот одни блатные сели (в тюрьму), а другие блатные не сели. Мы начали легализацию, лавочка закрылась и деньги перестали уходить криминалу, который делился там с силовиками. Силовики восприняли это как личную обиду, — заявил Башмаков.
С тех пор, уверяет предприниматель, люди в погонах начали проявлять к нему пристальное внимание. По словам Башмакова, его проверяли на причастность к поджогу «какой-то районной администрации», взлому сервера ФСБ и даже к убийству охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь».
— Мой друг, с которым мы состояли в Общественном совете при ГУ МВД по Новосибирской области, дал свою машину знакомому, который был в баре. В машине лежала ксерокопия моего паспорта. Меня за этот паспорт вызывали пять раз. Что твой паспорт делает в машине? Никого случайно не убил? Кто вёз — не интересен, кто давал машину — не интересен, — отметил Башмаков.
Также предприниматель намекнул, что его успешным бизнесом были недовольны конкуренты.
— «Норд Молл». 7 лет работает в минус 17 миллионов в месяц, тоже не прикольно, — добавил бизнесмен.
Дмитрий Башмаков заявил, что покинул страну несколько лет назад, потому что «подустал от всего этого». Уже находясь за границей, по его словам, он узнал, что на него завели дело о взятках.
«Поеду на солнышко греться»
По понятным причинам Башмаков не рассказал, в какой стране находится сегодня, но отметил, что активно путешествует: увидел Биг-Бен и разочаровался, поскольку «он оказался маленький», часто бывает в Объединённых Арабских Эмиратах.
— Я занимаюсь бизнесом в трех точках мира. Без взяток. Никому не даю. Все успешно. Думаю: дурак, чего раньше не уехал? Не могли бы меня 10 лет назад выгнать? — с иронией заявил Башмаков.
Он намекнул, что сейчас занимается фармакологией «на основе ДНК». Предприниматель уверяет, что запустил официальное производство некоего препарата из сферы «омоложения» и «продления жизни». По словам Башмакова, сегодня он испытывает продукт на себе.
— Как-то живот подтянулся, я помолодел. Много людей, знающих меня, интересуются. Я говорю, приезжай в Швейцарию, ложись в клинику. Я сейчас закончу курс и поеду на солнышко греться, — пояснил бизнесмен.
Башмаков отметил, что бизнес в России потихоньку сворачивает: что-то продаёт, что-то закрывает. При этом предприниматель не исключает, что когда-нибудь может вернуться на Родину.
— Когда это всё поменяется, в общем, наверное, я вернусь, — заявил бизнесмен.
Что именно поменяется, Башмаков не уточнил.
Ранее в суде обвинённая в получении взяток экс-зампрокурора Любовь Кузьменок заявила, что не брала деньги у Башмакова. Она предположила, что посредники, получая деньги у предпринимателя, могли обманывать его и присваивать их себе.