«Восток» — дело тонкое: громкие фамилии, схемы и суммы взяток — детали суда над экс-зампрокурора Новосибирской области

Миллионы — на крышу

Суд над Любовью Кузьменок должен был начаться ещё две недели назад, но 23 января конвой не смог доставить экс-зампрокурора из Новосибирска в Барнаул. К 6 февраля её явку на процессе обеспечили. Перед участниками судебного заседания Кузьменок предстала в медицинской маске, которую сняла уже через несколько минут: то ли из-за отсутствия необходимости, или, может быть, осознав, что скрывать лицо от фотокамер уже бесполезно.



В зале Ленинского суда прозвучали серьёзные обвинения в адрес бывшего зампрокурора: в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). И то, и другое напрямую связано с работой ТЦ «Восток» — центра, владельцы которого взяли под крышу торговцев бывшей Гусинобродской барахолки после её окончательной ликвидации.