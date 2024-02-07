«Восток» — дело тонкое: громкие фамилии, схемы и суммы взяток — детали суда над экс-зампрокурора Новосибирской области

6 февраля в Барнауле начался процесс по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Её обвиняют в получении особо крупной взятки и злоупотреблении полномочиями на высоком посту. По версии следствия, зампрокурора прикрывала бизнес владельцев ТЦ «Восток» (функционирует на территории бывшей Гусинобродской барахолки) от нападок со стороны правоохранительных органов, получив от предпринимателей в общей сложности 2,5 млн рублей. Как спецслужбы вышли на коррупционный след, почему Кузьменок не признаёт вину, и какие ещё громкие фамилии звучат в деле — подробности в статье криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.
Миллионы — на крышу
Суд над Любовью Кузьменок должен был начаться ещё две недели назад, но 23 января конвой не смог доставить экс-зампрокурора из Новосибирска в Барнаул. К 6 февраля её явку на процессе обеспечили. Перед участниками судебного заседания Кузьменок предстала в медицинской маске, которую сняла уже через несколько минут: то ли из-за отсутствия необходимости, или, может быть, осознав, что скрывать лицо от фотокамер уже бесполезно.
В зале Ленинского суда прозвучали серьёзные обвинения в адрес бывшего зампрокурора: в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). И то, и другое напрямую связано с работой ТЦ «Восток» — центра, владельцы которого взяли под крышу торговцев бывшей Гусинобродской барахолки после её окончательной ликвидации.
По версии следствия, история, рассказанная в рамках уголовного дела, началась в 2016 году, когда «один из бенефициаров» ТЦ «Восток» Дмитрий Башмаков, озадаченный обилием проверок бизнеса со стороны надзорных органов, решил закрыть вопрос нетривиальным способом. Он якобы обратился к новосибирскому предпринимателю Олегу Яровому, который известен своими связями с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. Цель Башмакова была — наладить взаимовыгодное сотрудничество с Любовью Кузьменок: он ей деньги каждый месяц, она — прикрывает его бизнес.
В материалах дела фигурирует ООО «Сателит». По данным сервиса «Контурю.Фокус», компания зарегистрирована в 2007 году. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Сегодня основная доля компании в 45% находится в распоряжении Дмитрия Башмакова. По итогам 2022 года, «Сателит» зафиксировал выручку в размере 162 млн рублей, чистую прибыль — 13,8 млн рублей.
Не имея прямого выхода на зампрокурора, бизнесмен решил действовать через Ярового. Тот в отсутствие личного знакомства с Кузьменок привлек к процессу бывшую сотрудницу прокуратуры Александру Аверину. Следователи утверждают, что ситуация ярко демонстрирует «взяточничество группой лиц по предварительному сговору». Аверина якобы договорилась с Кузьменок о ежемесячной «зарплате» в 100 тысяч рублей за покровительство бизнесмена, который по факту каждый месяц платил в пять раз больше.
— Башмаков должен был ежемесячно передавать 500 тысяч рублей под видом оплаты юридических услуг, оказанных его организациям Авериной. Из них Аверина должна была передавать Кузьменок 100 тысяч рублей, оставлять себе 100 тысяч рублей за посредничество, 150 тысяч за оказание юридической помощи Башмакову и его организациям. Яровому за посредничество предназначалось 150 тысяч рублей, — заявила в суде старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Севиль Вакаева.
С 2016 года силовики насчитали 22 эпизода, когда Башмаков платил взятки по озвученной ставке. В 2018 году, когда у сотрудников МЧС появились серьезные претензии к «Востоку» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, такса выросла до 700 тысяч. Причем Кузьменок начала получать по 150 тысяч рублей, Аверина — 350 тысяч, Яровой — 250 тысяч, говорится в материалах дела. Всего на «крышевание» своего бизнеса Башмаков потратил более 12,4 миллиона рублей. Из них до Кузьменок дошли 2,5 миллиона (ч.6 ст. 290 УК РФ), уверяют следователи. Зампрокурора, по их словам, не стесняясь получала деньги от Александры Авериной в популярных заведениях: например, в «Скоморохах» или «Beerman and пельмени». Последнее расположено буквально в нескольких десятках метров от здания областной прокуратуры.
Бизнесмены мне всё, и я всё бизнесменам
Отрабатывать полученные деньги Любовь Кузьменок начала с 2016 года, заявила гособвинитель Севиль Вакаева. В общем — она закрывала глаза на многочисленные нарушения закона со стороны физлиц и организаций, связанных с деятельностью ТЦ «Восток», говорится в материалах дела.
В частности, по версии следствия, в 2016 году Кузьменок на стол легло коллективное обращение, в котором торговцы из Китая пожаловались на сотрудников новосибирской полиции, оштрафовавших их за нарушение миграционного законодательства. Тот факт, что китайцы торговали в ТЦ «Восток», послужил поводом для зампрокурора, чтобы вынести решение по жалобе в их пользу, уверены следователи.
В 2017 году Любовь Кузьменок якобы помогла отцу Дмитрия Башмакова. Башмаков-старший получил в аренду от мэрии участок земли, который решил застроить торговыми площадями. Но ему помешали нестационарные объекты, которые чиновники не спешили убирать за бюджетный счёт.
— Кузьменок лично внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства в мэрию города Новосибирска, обеспечивая тем самым реализацию прав и законных интересов Башмакова (старшего), — подчеркнула гособвинитель Вакаева.
Наконец, в 2018 году зампрокурора Новосибирской области Кузьменок не стала требовать в суде закрытия ТЦ «Восток» после того, как сотрудники МЧС нашли в здании 14 нарушений требований пожарной безопасности, говорится в материалах дела. О необходимости приостановить деятельность торгового центра её лично уведомил замначальника ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, но в письменном ответе Кузьменок заявила, что необходимости в принятии мер прокурорского реагирования нет. Этот поступок следователи квалифицировали, как злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ).
По словам гособвинителя Севиль Вакаевой в послужном списке экс-зампрокурора есть множество других примеров «покровительства» и «попустительства по службе», но перечислила самые яркие из них.
Слово против слова
В суде сама бывшая зампрокурора заявила, что вину в озвученных преступлениях не признаёт, что обвинение «абсурдно», а её оговорили. Своими обидчиками Любовь Кузьменок назвала предпринимателя Олега Ярового и бывшую коллегу Александру Аверину. По её словам, они оба написали явку с повинной, пойдя на сделку со следствием: якобы, оговорив Кузьменок, они избежали ответственности по делу о крупном мошенничестве (подробности подсудимая не рассказала — Прим.ред.).
— Все обстоятельства, которые легли в основу настоящего уголовного дела, были получены оперативными сотрудниками в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в период с 2017 года по 2018 год, а не в результате явки с повинной, — добавила Кузьменок, читая заготовленный текст.
По ее словам, существуют доказательства, которые опровергают версию обвинения. Например, она пояснила, что существует аудиозапись беседы с участием Дмитрия Башмакова, Олега Ярового, Александры Авериной и оперативных сотрудников ФСБ, в которой все трое отрицают причастность ко взяткам. По словам Кузьменок, эта аудиозапись в дело не попала. Вместе с тем экс-зампрокурора искренне возмущает тот факт, что Аверина получала по 300–500 тысяч рублей от Башмакова «не более 5–6 раз», а ей тем временем вменяют 22 эпизода.
Кузьменок также парировала обвинения по ситуации с требованием МЧС закрыть «Восток» из-за нарушений пожарной безопасности. По ее словам, на просьбу Башмакова помочь, Аверина отправила его юристов в суд, поскольку обращения в прокуратуру ничем помочь не могли. Сами представители «Востока» тогда претензии МЧС связывали с недобросовестной конкуренцией.
— Действия сотрудников МЧС по рекомендации Авериной были действительно обжалованы юристами Башмакова в судебном порядке и действие предписания МЧС было приостановлено судом, — пояснила Кузьменок.
Наконец, экс-зампрокурора подчеркнула, что в течение нескольких лет слежки за Яровым и Авериной, силовики так и не добыли ни одного объективного доказательства, которое бы подтверждало передачу ей взяток.
— По какой причине сотрудники ФСБ не задокументировали ни одного такого факта? Из материалов дела с очевидностью следует, что Аверина брала денежные средства у предпринимателя Башмакова и под предлогом необходимости передачи денег должностным лицам, в том числе мне, присваивала эти деньги себе, — выдвинула версию подсудимая.
Резюмируя свой десятиминутный монолог, Любовь Кузьменок отметила, что озвученная информация — это лишь «незначительная часть моментов», на которые суду следует обратить внимание. Похоже, что экс-зампрокурора готова к яростной борьбе с бывшими коллегами, отстаивая свою правду.
Прокурорский сериал
Дело Любовь Кузьменок — очередная серия масштабной картины о коррупции в новосибирской прокуратуре. Очевидно, что главным персонажем в сериале является бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Его, как и бывшего заместителя, судят в Ленинском суде Барнаула за взятки. Фалилеев также уверяет, что его оговорил Олег Яровой, который в явке с повинной подробно описал все стороны взаимовыгодного сотрудничества с экс-прокурором. В январе Фалилеева приговорили к 9 годам колонии строгого режима.
В центральном суде Новосибирска близится к завершению дело другого экс-заместителя Фалилеева — Андрея Турбина. К нему (опять же через Ярового) обратился авторитетный бизнесмен Михаил Колмогоров, который за 3 миллиона рублей попросил вывести из-под обвинения в разбое своего близкого знакомого. Сделка состоялась, в феврале 2022 года Турбина задержали. По предъявленному обвинению ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Наконец, вышеуказанная Александра Аверина — бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области — ожидает приговора по другому делу вместе с бывшим прокурором Новосибирска Денисом Ференцом. Оба, по версии следствия, участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой якобы в интересах Олега Ярового. Считается, что предприниматель, которому Васильева задолжала крупную сумму, таким образом пытался быстрее получить свои деньги. Ярового, который заключил сделку со следствием, судили отдельно. Его приговорили к 3 годам условного срока. Предполагается, что приговор Авериной и Ференцу огласят в ближайшие пару месяцев.