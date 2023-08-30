По прозвищу Чеботарь: бизнесмена с криминальным прошлым судят за взятку зампрокурора — он сменил фамилию и был в розыске

Неунывающий подсудимый

Михаил Колмогоров появился в зале Центрального суда в бодром расположении духа и произвел впечатление жизнерадостного неунывающего человека. Из следственного изолятора бизнесмен приехал в спортивной одежде: в глаза невольно бросился джемпер национальной сборной по борьбе.



— Как дела? Всё хорошо? Чего такой уставший? — обратился Колмогоров к своему адвокату Евгению Денисенко.



— Всё не может быть хорошо, — философски ответил юрист.



— Но бывают же секунды идиллии, — парировал с улыбкой его подзащитный, стоя уже в железной клетке.

