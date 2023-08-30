По прозвищу Чеботарь: бизнесмена с криминальным прошлым судят за взятку зампрокурора — он сменил фамилию и был в розыске

Депутат, предприниматель, меценат. В начале
Неунывающий подсудимый
Михаил Колмогоров появился в зале Центрального суда в бодром расположении духа и произвел впечатление жизнерадостного неунывающего человека. Из следственного изолятора бизнесмен приехал в спортивной одежде: в глаза невольно бросился джемпер национальной сборной по борьбе.
— Как дела? Всё хорошо? Чего такой уставший? — обратился Колмогоров к своему адвокату Евгению Денисенко.
— Всё не может быть хорошо, — философски ответил юрист.
— Но бывают же секунды идиллии, — парировал с улыбкой его подзащитный, стоя уже в железной клетке.
Михаил Колмогоров — участник так называемого «прокурорского дела», разделенного на несколько судебных процессов. В одном судят бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина и предпринимателя Сергея Белоуса. Экс-силовика задержали в феврале 2022 года и обвинили во взяточничестве, бизнесмен пошел по делу как посредник. Взяткодателем назвали Колмогорова, но задержать сразу не смогли и объявили в международный розыск.
В апреле 2023 года оперативники ФСБ нашли Колмогорова в Казани и этапировали в Новосибирск. Предпринимателя обвинили в даче взятки в особо крупном размере (
Отмазали за 3 миллиона?
Колмогорову припомнили события 2017 года. Тогда, по версии следствия, он решил помочь своему знакомому Динисламу Шугаибову, на которого полицейские возбудили дело о разбое.
По данным судебного решения на сайте Кировского суда, Шугаибов ввязался в имущественный спор двух бывших совладельцев автомобильной СТО. Один из них пожаловался Динисламу, что его отстранили от бизнеса, забрав всё оборудование, которое принадлежало ему. Разбираться с компаньоном Шугаибов отправился к нему домой: потребовал вернуть оборудование, но услышал отказ. Тогда Динислам ворвался в частный дом, приставил к шее находившейся внутри женщины травматический пистолет, повторил требование, а уходя, прихватил с собой ее мобильный телефон.
Шугаибова задержали и обвинили в разбое с незаконным проникновением в жилище (
В материалах дела указано, что Колмогоров обратился к знакомому бизнесмену Сергею Белоусу. В 2017 году их связывал проект агропромышленного распределительного центра в Верх-Туле. Белоус вывел Колмогорова на бывшего гендиректора завода «Винап» Олега Ярового, имевшего обширные связи в правоохранительных органах. Именно Яровой, по версии следствия, предложил зампрокурора области Андрею Турбину взятку за помощь Шугаибову. Силовик согласился и дальше общался уже с Колмогоровым напрямую.
За 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов Турбин пообещал, что действия Шугаибова будут переквалифицированы с «разбоя» на «самоуправство». Обещание, по всей видимости, выполнил, поскольку в 2019 году судья Кировского суда Андрей Репа не нашел у Шугаибова «корыстного мотива» и приговорил его к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения по
Схема оплаченного правосудия вышла в свет после задержания Турбина. Бывший к тому моменту зампрокурора области свою вину признал полностью. Колмогоров на первом судебном заседании заявил, что не виновен. Прокомментировать обвинения в свой адрес бизнесмен отказался.
Бизнесмен Колмогоров или авторитет Чеботарь?
Михаил Колмогоров на самом деле — Михаил Чеботаев, писала «Комсомольская правда». Журналисты заявили, что в
В конце 90-х в городе Куйбышев Новосибирской области объявился бизнесмен Михаил Колмогоров. За несколько лет он делает успехи на предпринимательском поприще, дважды избирается в местный совет депутатов, занимается благотворительностью, возглавляет региональную ассоциацию кикбоксинга.
«ЦДЖ» пишет, что успех Колмогорова может быть связан с покровительством со стороны Владимира Лаптева — будущего на тот момент сенатора от Новосибирской области, которого сегодня судят за мошенничество (
— Ветераны МВД, которые активно работали с бандитами в перестройку, прекрасно знают, кто такой Колмогоров. Это мамонт, который не вымер и чудом пережил
В 2012 году Колмогорова задержали. Его проверяли на причастность к пропаже человека, который якобы хотел рассказать силовикам об убийстве двух новосибирских коммерсантов в конце
В 2017 году его имя появилось в контексте строительства агропромышленного распределительного центра «Мандарин» в Верх-Туле, который аналитики называли возможным конкурентом Хилокскому рынку. Михаил Колмогоров выступил с ходатайством о переводе трех земельных участков из разряда сельхозземель в категорию земель промышленности — на них и должен был появиться комплекс. Ходатайство лично удовлетворил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
В 2022 году, за месяц до объявления в международный розыск, Михаил Колмогоров имел доли в четырех компаниях по управлению недвижимостью, а также являлся соучредителем фирмы «Союз» вместе с депутатом заксобрания Валентином Сичкаревым, которого впоследствии приговорили к 4 годам за мошенничество.
В суде Михаил Колмогоров заявил, что сегодня он является директором управляющей компании «Союз-Капитал». Он женат, у него четверо детей.
На вопрос корреспондента НГС, что он думает о своей биографии, изложенной в СМИ, Колмогоров усмехнулся.
— Как можно обвинять человека в чём-то, если он официально не судим и ничего не сделал? Всего доброго, господа, — ответил предприниматель перед тем, как конвой вывел его из зала.
По российскому законодательству человек, чьи судимости погашены, официально считается несудимым. Судимость по краже и грабежу погашается через три года после отбытия наказания.
В прошлом году редакция НГС нашла в сети фотографию, на которой изображены члены известной «бригады» из