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По прозвищу Чеботарь: бизнесмена с криминальным прошлым судят за взятку зампрокурора — он сменил фамилию и был в розыске

Биография Михаила Колмогорова похожа на детективный роман, финал которого остается открытым

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Михаил Колмогоров — предприниматель, чей жизненный путь похож на гангстерскую сагу

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Депутат, предприниматель, меценат. В начале 2000-х Михаил Колмогоров ремонтирует школы и детсады, спонсирует спортивные праздники, помогает обустраивать церкви. Через двадцать лет его называют бывшим криминальным авторитетом по прозвищу Чеботарь, который в свое время оброс влиятельными связями с выходом на высшее руководство силовых структур. Корреспондент НГС Павел Тиунов изучил доступную информацию о Колмогорове, побывал в суде и выяснил, за что, по версии следствия, авторитет дал взятку прокурору.

Неунывающий подсудимый

Михаил Колмогоров появился в зале Центрального суда в бодром расположении духа и произвел впечатление жизнерадостного неунывающего человека. Из следственного изолятора бизнесмен приехал в спортивной одежде: в глаза невольно бросился джемпер национальной сборной по борьбе.

— Как дела? Всё хорошо? Чего такой уставший? — обратился Колмогоров к своему адвокату Евгению Денисенко.

— Всё не может быть хорошо, — философски ответил юрист.

— Но бывают же секунды идиллии, — парировал с улыбкой его подзащитный, стоя уже в железной клетке.

Обвинение против Колмогорова поддерживает Генпрокуратура РФ

Обвинение против Колмогорова поддерживает Генпрокуратура РФ

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Михаил Колмогоров — участник так называемого «прокурорского дела», разделенного на несколько судебных процессов. В одном судят бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина и предпринимателя Сергея Белоуса. Экс-силовика задержали в феврале 2022 года и обвинили во взяточничестве, бизнесмен пошел по делу как посредник. Взяткодателем назвали Колмогорова, но задержать сразу не смогли и объявили в международный розыск.

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Задержание Колмогорова в Казани

Видео: источник НГС

В апреле 2023 года оперативники ФСБ нашли Колмогорова в Казани и этапировали в Новосибирск. Предпринимателя обвинили в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и заключили в СИЗО. На расследование у силовиков ушло около четырех месяцев. После дело передали в суд.

Отмазали за 3 миллиона?

Колмогорову припомнили события 2017 года. Тогда, по версии следствия, он решил помочь своему знакомому Динисламу Шугаибову, на которого полицейские возбудили дело о разбое.

По данным судебного решения на сайте Кировского суда, Шугаибов ввязался в имущественный спор двух бывших совладельцев автомобильной СТО. Один из них пожаловался Динисламу, что его отстранили от бизнеса, забрав всё оборудование, которое принадлежало ему. Разбираться с компаньоном Шугаибов отправился к нему домой: потребовал вернуть оборудование, но услышал отказ. Тогда Динислам ворвался в частный дом, приставил к шее находившейся внутри женщины травматический пистолет, повторил требование, а уходя, прихватил с собой ее мобильный телефон.

Шугаибова задержали и обвинили в разбое с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). По предъявленной статье ему грозил солидный срок — от 7 до 12 лет. Изменить судьбу товарища решил Михаил Колмогоров.

Михаил Колмогоров уверяет, что не виновен

Михаил Колмогоров уверяет, что не виновен

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В материалах дела указано, что Колмогоров обратился к знакомому бизнесмену Сергею Белоусу. В 2017 году их связывал проект агропромышленного распределительного центра в Верх-Туле. Белоус вывел Колмогорова на бывшего гендиректора завода «Винап» Олега Ярового, имевшего обширные связи в правоохранительных органах. Именно Яровой, по версии следствия, предложил зампрокурора области Андрею Турбину взятку за помощь Шугаибову. Силовик согласился и дальше общался уже с Колмогоровым напрямую.

За 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов Турбин пообещал, что действия Шугаибова будут переквалифицированы с «разбоя» на «самоуправство». Обещание, по всей видимости, выполнил, поскольку в 2019 году судья Кировского суда Андрей Репа не нашел у Шугаибова «корыстного мотива» и приговорил его к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»).

Схема оплаченного правосудия вышла в свет после задержания Турбина. Бывший к тому моменту зампрокурора области свою вину признал полностью. Колмогоров на первом судебном заседании заявил, что не виновен. Прокомментировать обвинения в свой адрес бизнесмен отказался.

Бизнесмен Колмогоров или авторитет Чеботарь?

Михаил Колмогоров на самом деле — Михаил Чеботаев, писала «Комсомольская правда». Журналисты заявили, что в 90-е он имел плотные связи с криминальным миром Кузбасса, откуда сам родом и где был судим за кражу и грабеж. В Новокузнецке, где обитал Чеботаев, его знали по прозвищу Чеботарь, а журналисты связывали его с нашумевшей на всю страну бандой «Лабоцкого-Шкабары». Когда известная ОПГ распалась, а ее членов начали арестовывать, Чеботаев якобы пропал из поля зрения силовиков.

В конце 90-х в городе Куйбышев Новосибирской области объявился бизнесмен Михаил Колмогоров. За несколько лет он делает успехи на предпринимательском поприще, дважды избирается в местный совет депутатов, занимается благотворительностью, возглавляет региональную ассоциацию кикбоксинга.

Колмогоров организовывал турниры в память погибшего в Чечне офицера МВД Юрия Климова

Колмогоров организовывал турниры в память погибшего в Чечне офицера МВД Юрия Климова

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«ЦДЖ» пишет, что успех Колмогорова может быть связан с покровительством со стороны Владимира Лаптева — будущего на тот момент сенатора от Новосибирской области, которого сегодня судят за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), получение и дачу взяток (ст. 290 и 291 УК РФ). Бытует мнение, что именно Лаптев посоветовал Чеботарю сменить фамилию, чтобы оборвать связи с криминальным прошлым.

— Ветераны МВД, которые активно работали с бандитами в перестройку, прекрасно знают, кто такой Колмогоров. Это мамонт, который не вымер и чудом пережил 90-е, — заявил корреспонденту НГС ветеран правоохранительных органов, попросивший об анонимности.

В 2012 году Колмогорова задержали. Его проверяли на причастность к пропаже человека, который якобы хотел рассказать силовикам об убийстве двух новосибирских коммерсантов в конце 90-х. К расправе над бизнесменами, по некоторым версиям, имел отношение Чеботарь. Уголовное дело развалилось, в частности из-за того, что тело пропавшего (равно убитого) мужчины найти не удалось. Колмогорова отпустили, и он пропал из медиапространства на пять лет.

В 2017 году его имя появилось в контексте строительства агропромышленного распределительного центра «Мандарин» в Верх-Туле, который аналитики называли возможным конкурентом Хилокскому рынку. Михаил Колмогоров выступил с ходатайством о переводе трех земельных участков из разряда сельхозземель в категорию земель промышленности — на них и должен был появиться комплекс. Ходатайство лично удовлетворил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В 2022 году, за месяц до объявления в международный розыск, Михаил Колмогоров имел доли в четырех компаниях по управлению недвижимостью, а также являлся соучредителем фирмы «Союз» вместе с депутатом заксобрания Валентином Сичкаревым, которого впоследствии приговорили к 4 годам за мошенничество.

Если Колмогорова признают виновным, ему грозит до <nobr class="_">15 лет</nobr> лишения свободы

Если Колмогорова признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы

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В суде Михаил Колмогоров заявил, что сегодня он является директором управляющей компании «Союз-Капитал». Он женат, у него четверо детей.

На вопрос корреспондента НГС, что он думает о своей биографии, изложенной в СМИ, Колмогоров усмехнулся.

— Как можно обвинять человека в чём-то, если он официально не судим и ничего не сделал? Всего доброго, господа, — ответил предприниматель перед тем, как конвой вывел его из зала.

По российскому законодательству человек, чьи судимости погашены, официально считается несудимым. Судимость по краже и грабежу погашается через три года после отбытия наказания.

В прошлом году редакция НГС нашла в сети фотографию, на которой изображены члены известной «бригады» из 90-х. Мы попытались опознать тех, кто изображен на снимке, и выяснить, кто из них дожил до наших дней.

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