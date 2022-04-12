Приговор по делу о мошенничестве новосибирского депутата оставлен в силе — теперь ему придется сложить полномочия

Дело в отношении Сичкарева завели в январе. Сам депутат свою вину отрицал.

— Я рассчитывал, что следствие разберется во всех обстоятельствах, — заявлял он Тайге.инфо. Во время суда он продолжал ходить на сессии Заксобрания.



На момент публикации телефон Сичкарева был не доступен.