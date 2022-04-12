Приговор по делу о мошенничестве новосибирского депутата оставлен в силе — теперь ему придется сложить полномочия
Вопрос о сложении обязанностей Валентина Сичкарева будет вынесен на сессию
Новосибирский областной суд оставил в силе решение Чулымского районного суда в отношении депутата регионального Заксобрания Валентина Сичкарева, директора ООО «Сельхозпрод» Виталия Кухты и главы крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Моисеева.
Информацию об этом подтвердили в суде.
— [Приговор оставили] фактически без изменения, — сообщили в облсуде.
В связи с этим Валентину Сичкареву нужно будет сложить полномочия депутата. Об этом НГС рассказал первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров:
— Да, к сожалению, по законам Валентин Викторович обязан сложить с себя полномочия депутата. 29 апреля отдельно будет вынесен вопрос о сложении с себя депутатских обязанностей Сичкарева Валентина Викторовича, — сообщил Андрей Панферов.
Чулымский районный суд вынес приговор Сичкареву, Кухте и Моисееву 27 декабря. Сичкарева признали виновным по
В суде установили, что в декабре 2019 года осужденные присвоили деньги, выделенные Моисееву в качестве субсидии на развитие фермерского хозяйства. Сичкарев, по версии следствия, организовал преступление и руководил им.
— Путем обмана мужчины похитили свыше
Суд приговорил Сичкарева, Кухту и Моисеева к 4 годам лишения свободы условно.
Валентин Сичкарев родился во Владивостоке в 1970 году. Окончил ТГУ с дипломом инженера — оптика-исследователя и какое-то время работал в Сибирском НИИ оптики и атмосферы, но в
С 2005 года он четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре
По данным «СПАРК-Интерфакса», депутат Валентин Сичкарев — учредитель ООО «Сельхозпрод», фирма занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Также депутат владеет строительной компанией ООО «Восток-Запад». Дело Сичкарева связано как раз с сельским хозяйством. Кроме депутата, по нему проходят глава крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод».
Дело в отношении Сичкарева завели в январе. Сам депутат свою вину отрицал.
— Я рассчитывал, что следствие разберется во всех обстоятельствах, — заявлял он Тайге.инфо. Во время суда он продолжал ходить на сессии Заксобрания.
На момент публикации телефон Сичкарева был не доступен.
С разрывом в несколько месяцев под уголовное дело попал еще один депутат, Александр Морозов. Его дело тоже было связано с махинациями с субсидиями. Морозова при этом лишили депутатского мандата. НГС разбирался, связаны ли эти дела и что они значат для региона.