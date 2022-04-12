СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 79.16
eur 85.98
Тема дня3-месячный мальчик умер от ковида в НСО
Все новости
Все новости

Приговор по делу о мошенничестве новосибирского депутата оставлен в силе — теперь ему придется сложить полномочия

Вопрос о сложении обязанностей Валентина Сичкарева будет вынесен на сессию

225
Суд вынес решение вчера

Суд вынес решение вчера

Поделиться

Новосибирский областной суд оставил в силе решение Чулымского районного суда в отношении депутата регионального Заксобрания Валентина Сичкарева, директора ООО «Сельхозпрод» Виталия Кухты и главы крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Моисеева.

Информацию об этом подтвердили в суде.

— [Приговор оставили] фактически без изменения, — сообщили в облсуде.

В связи с этим Валентину Сичкареву нужно будет сложить полномочия депутата. Об этом НГС рассказал первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров:

— Да, к сожалению, по законам Валентин Викторович обязан сложить с себя полномочия депутата. 29 апреля отдельно будет вынесен вопрос о сложении с себя депутатских обязанностей Сичкарева Валентина Викторовича, — сообщил Андрей Панферов.

Чулымский районный суд вынес приговор Сичкареву, Кухте и Моисееву 27 декабря. Сичкарева признали виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере), а Кухту и Моисеева — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В суде установили, что в декабре 2019 года осужденные присвоили деньги, выделенные Моисееву в качестве субсидии на развитие фермерского хозяйства. Сичкарев, по версии следствия, организовал преступление и руководил им.

— Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере, — рассказывали в прокуратуре. При этом фигуранты погасили ущерб еще во время суда.

Суд приговорил Сичкарева, Кухту и Моисеева к 4 годам лишения свободы условно.

Валентин Сичкарев родился во Владивостоке в 1970 году. Окончил ТГУ с дипломом инженера — оптика-исследователя и какое-то время работал в Сибирском НИИ оптики и атмосферы, но в 90-х «понял, что надо зарабатывать на жизнь», и вернулся во Владивосток. Там занялся бизнесом, связанным с морепродуктами, затем строительным бизнесом в Новосибирске.

С 2005 года он четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре 2020-го. Тогда он выиграл от «Единой России» по округу № 10, в который входят территории Коченевского и Чулымского районов. На протяжении двух последних созывов он был зампредом бюджетного комитета.

По данным «СПАРК-Интерфакса», депутат Валентин Сичкарев — учредитель ООО «Сельхозпрод», фирма занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Также депутат владеет строительной компанией ООО «Восток-Запад». Дело Сичкарева связано как раз с сельским хозяйством. Кроме депутата, по нему проходят глава крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод».

Дело в отношении Сичкарева завели в январе. Сам депутат свою вину отрицал.

— Я рассчитывал, что следствие разберется во всех обстоятельствах, — заявлял он Тайге.инфо. Во время суда он продолжал ходить на сессии Заксобрания.

На момент публикации телефон Сичкарева был не доступен.

С разрывом в несколько месяцев под уголовное дело попал еще один депутат, Александр Морозов. Его дело тоже было связано с махинациями с субсидиями. Морозова при этом лишили депутатского мандата. НГС разбирался, связаны ли эти дела и что они значат для региона.

Заксобраниесуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2