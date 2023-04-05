В Казани задержали бизнесмена по делу о взятке новосибирскому зампрокурора — он год был в международном розыске

В 2017 году он выступил инициатором перевода трех участков в районе Верх-Тулы из категории сельхозземель в категорию земель промышленности. Распоряжение было подписано губернатором НСО Владимиром Городецким. Впоследствии на этой земле должен был появиться логистический складской комплекс, который эксперты называли возможным конкурентом Хилокского рынка.

