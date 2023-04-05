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В Казани задержали бизнесмена по делу о взятке новосибирскому зампрокурора — он год был в международном розыске

Михаила Колмогорова называют криминальным авторитетом из Кузбасса, сменившим фамилию

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Обвиняемого бизнесмена уже перевели в новосибирский изолятор

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В Казани на минувших выходных силовики задержали новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова. Его обвиняют в даче взятки бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину, сообщил НГС источник, знакомый с ходом расследования.

По версии следствия, в 2017 году Колмогоров через посредника передал Турбину 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов. Соучастниками преступления по делу якобы проходят предприниматель Сергей Белоус (его уже судят по обвинению в даче взятки Турбину. — Прим. ред.) и бывший руководитель завода «Винап» Олег Яровой.

В отношении Колмогорова было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Предприниматель от следствия скрылся и в результате в апреле 2022 года был объявлен в международный розыск.

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Задержание Колмогорова в Казани

Видео: источник НГС

— В настоящее время он этапирован в Новосибирск, в СИЗО-1, — сообщил источник.

Дело экс-зампрокурора области сегодня рассматривает Центральный суд Новосибирска. Его обвиняют в том, что за 3 миллиона рублей он согласился на переквалификацию обвинения по уголовному делу на более мягкую статью.

Биография Михаила Колмогорова напоминает детектив. В 2012 году «Комсомольская правда» писала, что в 2012 году Михаила Колмогорова задержал спецназ в аэропорту Новосибирска по старому уголовному делу. Якобы выяснилось, что настоящая фамилия Колмогорова — Чеботаев, а сам он известен как криминальный авторитет из Кузбасса по кличке Чеботарь.

По версии следствия, в 2000 году Колмогоров-Чеботаев узнал, что его знакомый из Кемерово планирует рассказать полиции об убийствах двух человек в 1998 году, к которым предприниматель был причастен. Доносчика якобы вывезли в Новокузнецк, в автомобиле во время поездки накинули ему удавку и добили ножом. Тело сбросили в яму. Колмогорова задержали и поместили в СИЗО, затем в течение 2013 года эта мера неоднократно продлевалась. По данным «Тайги.Инфо», в одном из решений апелляционной инстанции сказано, что на момент предъявления обвинения труп не был обнаружен и поиски трупа прекращены.

Сегодня в открытых источниках можно найти упоминания о Михаиле Колмогорове как о меценате и «щедром благотворителе», выступавшем в основном спонсором спортивных мероприятий.

В 2017 году он выступил инициатором перевода трех участков в районе Верх-Тулы из категории сельхозземель в категорию земель промышленности. Распоряжение было подписано губернатором НСО Владимиром Городецким. Впоследствии на этой земле должен был появиться логистический складской комплекс, который эксперты называли возможным конкурентом Хилокского рынка.

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