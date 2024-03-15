Силовая паутина: как главные прокуроры крышевали бизнес в Новосибирске — наглядно показываем, кто с кем связан

В Центральном суде огласили приговор по делу бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Некогда высокопоставленного силовика признали виновным в фальсификации уголовного дела, с помощью которого известный предприниматель Олег Яровой пытался выбить деньги с должника. Вместе с Ференцом на скамье подсудимых оказались ещё четыре человека: все они — часть большой коррупционной паутины, сплетенной Яровым. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов попытался наглядно представить, как выглядит эта сеть и кто в ней участвовал.
Уголовное дело по просьбе
Слухи о том, что в городской прокуратуре грядёт скандал, поползли в июле 2020 года, когда прокурор Новосибирска Денис Ференец ушёл в отпуск, якобы параллельно написав заявление на увольнение после 6 лет руководства надзорным органом. Это случилось через несколько дней после того, как силовики задержали экс-председателя совета директоров ОАО «Винап» Олега Ярового по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Яровой выманил у бывшего директора ОАО «Винап» Юрия Верясова 170 миллионов рублей, убедив его, что им всерьез интересуются силовики. Яровой получил от Верясова деньги для якобы передачи сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. В мае 2022 года Железнодорожный суд приговорил Олега Ярового к 4 годам заключения условно.
Четыре месяца спустя сотрудники ФСБ задержали Ференца. Вместе с экс-прокурором под пристальное внимание силовиков попали бывший начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина, бывший директор ГУМа Дмитрий Куклин, предприниматели Павел Кулибанов и Михаил Федосеев. Все пятеро в итоге оказались на скамье подсудимых.
Несмотря на то, что долгое время правоохранительные органы официально не объявляли, в чем именно обвиняют экс-прокурора Новосибирска, с момента задержания было известно, что преследование Дениса Ференца связано с Олегом Яровым. Дело касалось взаимоотношений известного бизнесмена с директором аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальей Васильевой. Яровой рассказывал в суде, что в 2015 году Васильева заняла у него 34,5 млн рублей и в течение нескольких лет не отдавала. Впоследствии, воспользовавшись связями в прокуратуре, бизнесмен попросил возбудить на предпринимательницу уголовное дело о мошенничестве. По версии следователей, дело было возбуждено по прямому указанию прокурора Дениса Ференца, хотя состава преступления в действиях Васильевой не было.
— Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году осуществил заведомо ложный донос. Также он организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым. Ференец, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования, которые передавал Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщали следователи.
Дело Васильевой дошло до суда, но в процессе развалилось. Обвинения с предпринимательницы сняли, а Ференец и Аверина стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), ложном доносе (ст. 306 УК РФ) и лжесвидетельствовании (ст. 307 УК РФ). Олега Ярового судили отдельно и в 2022 году приговорили к 3 годам условного срока. Судьбу бывших сотрудников прокуратуры суд решал два с половиной года. В итоге Денису Ференцу назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, Александре Авериной — 3 года условно, Дмитрию Куклину — 3 года условно, Павлу Кулибанову и Михаилу Федосееву — по 2 года условно. Аверину при этом лишили чина «старший советник юстиции» и звания «Заслуженный юрист РФ».
Приговор в законную силу не вступил.
Цель — недвижимость
Наталья Васильева решением суда осталась недовольна. Предпринимательница в разговоре с НГС вспомнила, что обвинение в мошенничестве прогремело для неё как гром среди ясного неба. Она решала спор с Яровым в гражданском суде и не предполагала, что предприниматель решит задействовать силовиков незаконным способом.
— Приезжали оперативники, я сказала, что идет гражданский процесс, что моё имущество арестовано. Потом позвонила следователь и сказала, что на меня завели уголовное дело, — отметила Васильева.
Предпринимательница уверяет, что при содействии силовиков Яровой не добивался возвращения долга. Целью бизнесмена, по её словам, была принадлежащая ей коммерческая недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов рублей на улице Октябрьской.
— Недвижимость достаточно ценная. Она до сих пор под арестом. В начале приставы пытались продать её за пятую часть цены, суд решил, что оценка неадекватная. Проценты до сих пор капают на сумму долга (Васильевой), но так как имущество арестовано, она не может рассчитаться. Яровой не захотел разбираться в гражданском суде и привлек коррупционные связи, — отметил адвокат Васильевой Роман Коршиков.
По словам юриста, в суде бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц заявил, что указания по уголовному делу в отношении Васильевой ему давала зампрокурора области (на тот момент) Любовь Кузьменок. Сегодня её судят за получение взяток при посредничестве Олега Ярового.
Всех сдал?
О том, как Яровой оброс связями с высокопоставленными силовиками, сам предприниматель рассказывал на суде над бывшим прокурором области Владимиром Фалилеевым. Он отмечал, что в начале нулевых он был общественным советником заместителя Генпрокурора РФ по Сибирскому Федеральному округу Валентина Симученкова. В процессе работы с высокопоставленным силовиком бизнесмен наладил доверительные отношения с «высшим руководством прокуратуры Новосибирской области», в частности, близко познакомился с Фалилеевым.
Предприниматель наладил с прокурором области взаимовыгодное сотрудничество: силовик якобы прикрывал его бизнес от всевозможных проверок, а он, в свою очередь, передавал ему взятки — всего на сумму более 11 миллионов рублей. В деле оказался замешан доверенное лицо Ярового Павел Кулибанов — тот самый, который дал ложные показания на Наталью Васильеву. Владимира Фалилеева арестовали в феврале 2022 года. В январе 2024-го его приговорили к 9 годам колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере 5,7 млн рублей.
Фалилеев в суде заявил, что Яровой его оговорил под давлением силовиков. Попав в СИЗО по делу о мошенничестве, предприниматель якобы дал исчерпывающие показания не только на экс-прокурора области, но и его бывших заместителей — Любовь Кузьменок и Андрея Турбина.
Кузьменок сейчас судят за получение взяток от Дмитрия Башмакова — совладельца ТЦ «Восток», расположенного на месте бывшей Гусинобродской барахолки. Он ей — деньги, она для него обеспечивает прикрытие бизнеса. Наладить взаимовыгодное сотрудничество предпринимателю помог его близкий друг — Олег Яровой. При этом посредниками в передаче взяток, по версии следствия, выступали как сам Яровой, так и уволившаяся из прокуратуры к тому моменту Александра Аверина. В деле также звучит имя Дмитрия Куклина, как юриста Дмитрия Башмакова.
Ни Кузьменок, ни Башмаков своей вины не признают. Предприниматель сегодня находится в международном розыске. В эксклюзивной беседе с корреспондентом НГС он подчеркнул, что у него не было необходимости обращаться за помощью к Кузьменок, поскольку у него был прямой выход на прокурора области Владимира Фалилеева, с которым он не раз сидел за одним столом в окружении девушек лёгкого поведения.
В деле против экс-зампрокурора Андрея Турбина Олег Яровой засветился, как организатор сделки между высокопоставленным силовиком и предпринимателем, которого называют криминальным авторитетом из Кузбасса по прозвищу Чеботарь, Михаилом Коломогоровым. По версии следствия, бизнесмен хотел вывести из-под уголовного дела о разбое своего подчиненного — Данислама Шугаибова. Яровой, как человек, вхожий в кабинеты высокопоставленных силовиков, предложил решить вопрос через Турбина за 3 млн рублей. В результате обвинение Шугаибову изменили на «самоуправство». Сегодня процесс над Андреем Турбиным близится к концу. Гособвинение запросило для него наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Процесс над Михаилом Колмогоровым, который долгое время находился в федеральном розыске и был арестован в Казани, в самом разгаре.
Из многоступенчатой коррупционной истории Олег Яровой, можно сказать, вышел сухим из воды, отделавшись двумя условными сроками. По словам источников НГС, не связанных между собой, предприниматель продолжает активно заниматься бизнесом. При поддержке силовых структур или уже нет, вопрос открытый.