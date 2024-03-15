Силовая паутина: как главные прокуроры крышевали бизнес в Новосибирске — наглядно показываем, кто с кем связан

Уголовное дело по просьбе

Слухи о том, что в городской прокуратуре грядёт скандал, поползли в июле 2020 года, когда прокурор Новосибирска Денис Ференец ушёл в отпуск, якобы параллельно написав заявление на увольнение после 6 лет руководства надзорным органом. Это случилось через несколько дней после того, как силовики задержали экс-председателя совета директоров ОАО «Винап» Олега Ярового по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).



По версии следствия, Яровой выманил у бывшего директора ОАО «Винап» Юрия Верясова 170 миллионов рублей, убедив его, что им всерьез интересуются силовики. Яровой получил от Верясова деньги для якобы передачи сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. В мае 2022 года Железнодорожный суд приговорил Олега Ярового к 4 годам заключения условно.

