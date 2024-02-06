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В Барнауле по делу о крупной взятке начали судить бывшего зампрокурора Новосибирской области

Процесс перенесли из Новосибирска, учитывая связи бывшего высокопоставленного силовика

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Ранее в колонию строгого режима отправили бывшего начальника Кузьменок

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В Ленинском суде Барнаула начался процесс по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

— В настоящее время зачитывают обвинительное заключение, — передаёт корреспондент НГС из зала суда.

Суть обвинения Кузьменок до сих пор официально не звучала. Известно, что государственный советник юстиции третьего класса (соответствует званию генерал-майора) выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.

Фалилеева уже судят в Барнауле. Его обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он покровительствовал известному новосибирскому бизнесмену Олегу Яровому: в частности, избавлял его предприятия от прокурорских проверок. Взамен, по версии следствия, бывший прокурор Новосибирской области получал деньги и дорогие подарки. В конце декабря гособвинение запросило для него 9 лет 10 месяцев заключения в колонии строгого режима.

О том, что в отношении Любови Кузьменок возбуждено уголовное дело, стало известно 14 февраля 2022 года. Через 10 дней ее заочно обвинили во взятке, а затем объявили в международный розыск. Женщину задержали в Москве 4 июля и поместили в СИЗО. В том же месяце в сети опубликовали видео, на котором Любовь Кузьменок говорит о том, что не знала о розыске и проходила лечение в Республике Беларусь. В январе 2023 года экс-прокурора этапировали из Москвы в Новосибирск. Осенью Восьмой кассационный суд постановил что дело Кузьменок рассмотрит Ленинский суд Барнаула.

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