Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок этапировали из Москвы по делу об особо крупной взятке

Бывшего первого заместителя прокурора области Любовь Кузьменок этапировали в Новосибирск из московского следственного изолятора. Силовикам необходимо ее непосредственное участие в следственных действиях, сообщил редакции источник в силовых кругах, знакомый с ситуацией.
По его словам, Кузьменок привезли в «
О возбуждении уголовного дела в отношении Кузьменок стало известно
4 июля Кузьменок задержали в Москве и впоследствии поместили в СИЗО. 11 июля в YouTube было опубликовано видео (очевидно, записанное до ареста), в котором экс-зампрокурора заявила, что несколько месяцев не знала, что находилась в розыске, а всё это время якобы находилась на лечении в Республике Беларусь. Кузьменок также заявила, что сомневается в объективном проведении расследования, и попросила главу СКР Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль.
В пресс-службе СК России факт этапирования экс-зампрокурора официально не комментируют. В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области информацией об этом не обладают.
Напомним, Кузьменок вместе с бывшим руководителем управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.