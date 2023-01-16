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Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок этапировали из Москвы по делу об особо крупной взятке

Ранее она находилась в международном розыске

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Любовь Кузьменок также проходит по уголовным делам бывшего прокурора Новосибирска и экс-прокурора Новосибирской области

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Бывшего первого заместителя прокурора области Любовь Кузьменок этапировали в Новосибирск из московского следственного изолятора. Силовикам необходимо ее непосредственное участие в следственных действиях, сообщил редакции источник в силовых кругах, знакомый с ситуацией.

По его словам, Кузьменок привезли в «20-х числах декабря». В настоящее время экс-зампрокурора участвует в очных ставках по делу о взяточничестве, по которому проходит обвиняемой. Этапируют ли Кузьменок обратно в Москву после проведения следственных действий, собеседник затруднился уточнить.

О возбуждении уголовного дела в отношении Кузьменок стало известно 14 февраля 2022 года. Спустя 10 дней силовики заочно обвинили ее в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и, поскольку на тот момент ее местонахождение не было известно, объявили в международный розыск.

4 июля Кузьменок задержали в Москве и впоследствии поместили в СИЗО. 11 июля в YouTube было опубликовано видео (очевидно, записанное до ареста), в котором экс-зампрокурора заявила, что несколько месяцев не знала, что находилась в розыске, а всё это время якобы находилась на лечении в Республике Беларусь. Кузьменок также заявила, что сомневается в объективном проведении расследования, и попросила главу СКР Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль.

В пресс-службе СК России факт этапирования экс-зампрокурора официально не комментируют. В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области информацией об этом не обладают.

Напомним, Кузьменок вместе с бывшим руководителем управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.

Обновлено: по данным Управления судебного департамента Новосибирской области, 28 декабря Дзержинский суд продлили для Кузьменок срок содержания в СИЗО до 14 февраля. Адвокаты экс-зампрокурора подали жалобу на решение суда, но их апелляцию в вышестоящей инстанции не удовлетворили.

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