Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок этапировали из Москвы по делу об особо крупной взятке

Обновлено: по данным Управления судебного департамента Новосибирской области, 28 декабря Дзержинский суд продлили для Кузьменок срок содержания в СИЗО до 14 февраля. Адвокаты экс-зампрокурора подали жалобу на решение суда, но их апелляцию в вышестоящей инстанции не удовлетворили.