Короли прилавков: кому принадлежат новосибирские рынки — они попадают в скандалы и криминальные сводки и приносят миллионы

Обвинение прозвучало действительно громко, причем настолько, что «Центросоюз России» даже обратился к полпреду, чтобы тот проконтролировал дело и заставил руководителя новосибирской организации вернуть распроданное имущество. Вначале Станиславу Липскому назначили домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде.



Как писала «Новая Сибирь», к 2017 году дело окончательно заглохло. Занимавший тогда должность председателя «Центросоюза» Евгений Кузнецов, который выступал с критикой Липского, внезапно покинул свой пост, а в отношениях головной организации и «Новосибирского облпотребсоюза» всё наладилось, хотя за пару лет до этого они яростно конфликтовали друг с другом.

