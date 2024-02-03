Короли прилавков: кому принадлежат новосибирские рынки — они попадают в скандалы и криминальные сводки и приносят миллионы

Новосибирск девяностых–нулевых — это бесконечные прилавки, торговые ряды и стихийно возникающие барахолки. Новосибирск нынешних дней, кажется, избавился от примет прошлого, но это не коснулось продуктовых рынков. Сейчас в городе по-прежнему работают, как минимум, шесть рынков в отдельных районах. Некоторые из них осовременились и теперь завлекают посетителей модными гастропространствами и эко-продуктами, другие же так и остались верны рыночной романтике с каменными прилавками, огромные синими весами и продавцами-зазывалами. Корреспондент НГС Ксения Лысенко решила изучить деятельность оставшихся рынков и выяснить, кто и сколько зарабатывает на этом.
Ленинский и Октябрьский: оскандалившиеся, но влиятельные собственники
Ленинский рынок работал еще в годы войны, правда, находился он тогда на улице Котовского — там, где сейчас возвышается кирпичная девятиэтажка. С конца 1950-х серое здание рынка разместилось на пустыре у бывшего Демьяновского болота. Сейчас оно со всех сторон окружено контейнерами и торговыми рядами, где ведется относительно бойкая торговля. Внутри ситуация куда печальнее: каменные прилавки большей частью пустуют, а павильоны закрыты белыми рольставнями.
О том, что дела у рынка идут не очень, понятно и из финансовой отчетности. По данным «Контур.Фокус», за 2022 год ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза» (собственник Ленинского рынка. — Прим.ред.) показал выручку в 57,1 миллиона рублей, чистую прибыль — 1,5 миллиона рублей. Основным учредителем (доля более 21%) является «Новосибирский облпотребсоюз» — организация с почти 90-летней историей, которая обеспечивает население различными товарами. С конца 80-х годов ею руководит 84-летний Станислав Липский.
Его имя есть и среди учредителей: Станиславу Липскому принадлежит доля рынка более 10%. Другие доли поделены между 44 предпринимателями, все они связаны с Облпотребсоюзом. Например, у 78-летнего первого заместителя председателя правления облпотребсоюза Николая Шабалина — 7%, а у 84-летнего бывшего председателя правления Виктора Лукашова — 9,6%.
В 2015 году в отношении Станислава Липского возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Инициировал дело «Центросоюз России» — головная организация, которая контролирует региональные потребительские кооперации. Она начала проверять работу «Новосибирского облпотребсоюза» и увидела несколько странных схем: члены правления облпотребсоюза во главе со Станиславом Липским продавали акции и имущество подконтрольных предприятий сами себе как физические лица или отчуждали в пользу ОАО, которые сами же учреждали.
— Руководители облпотребсоюза лично получали доходы от ЗАО «Октябрьский рынок», ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза», ООО «Кооператор Новосибирского облпотребсоюза», ООО «Новосибирский Кооператор», ООО «Экономия», ООО «Управление торговли Новосибирского облпотребсоюза», ООО «Коопзакупсбыт». Для примера: пакеты по 80% акций Октябрьского и Ленинского рынков были «проданы» по 800 тысяч рублей каждый. По разным юрлицам, подконтрольным правлению, разошлись и площади в здании на Красном проспекте, 29. При рыночной стоимости порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр они продавались менее, чем по 500 рублей за «квадрат». 912 кв.м было продано ООО «Экономия» всего лишь по 323 рубля за метр. 13,36% в этом ООО принадлежит лично Липскому, — писало в 2015 году издание «Центр деловой жизни».
В почти всех перечисленных выше компаниях Станислав Липский и по сей день имеет долю.
Обвинение прозвучало действительно громко, причем настолько, что «Центросоюз России» даже обратился к полпреду, чтобы тот проконтролировал дело и заставил руководителя новосибирской организации вернуть распроданное имущество. Вначале Станиславу Липскому назначили домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде.
Как писала «Новая Сибирь», к 2017 году дело окончательно заглохло. Занимавший тогда должность председателя «Центросоюза» Евгений Кузнецов, который выступал с критикой Липского, внезапно покинул свой пост, а в отношениях головной организации и «Новосибирского облпотребсоюза» всё наладилось, хотя за пару лет до этого они яростно конфликтовали друг с другом.
— Влияние «Новосибирского облпотребсоюза» в минувшем году распространилось не только на центральную организацию, но и на органы власти: так, например, председатель правления новосибирской облкооперации Сергей Сапсай вошел в число депутатов регионального заксобрания (фракция «Единой России»). Таким образом, выходит, что Станислав Липский не только выстоял в условиях уголовного и репутационного прессинга, но и сумел существенно расширить свое влияние далеко за пределы вверенной ему организации, — писало издание.
Финансовые дела ЗАО «Октябрьский рынок» (владеет зданием рынка и участком) идут несколько лучше: чистая прибыль по итогам 2022 года составила 5,3 миллиона рублей при выручке в 70,9 миллиона рублей. Компания тоже связана с «Новосибирским облпотребсоюзом», который был основным учредителем до 2006 года.
Сейчас ЗАО упоминается на сайте новосибирского объединения и на сайте «Центросоюза России». Генеральным директором «Октябрьского рынка» является Наталья Понькина, которая ранее была директором и имела долю в компаниях этого рынка, вроде ООО «ТД «Октябрьский рынок».
Заельцовский: связи с известным подрядчиком
Заельцовский рынок претерпел грандиозные изменения. Еще осенью 2022 года он был живым памятником той лихой торговле из 90-х — с выцветшими ценниками, написанными от руки, и ржавыми пустующими киосками. Тогда, как признавались сами работники Заельцовского рынка, он доживал последние дни.
Как оказалось, торговля здесь не прекратилась, но изрядно осовременилась. Грязно-желтое здание рынка покрасили, от брошенных киосков частично избавились, а пространство внутри разделили между несколькими арендаторами. Теперь здание украшает не деревянная вывеска «Заельцовский рынок», а сразу несколько других: тут разместился «Эко-рынок», супермаркет «Монетка», магазин одежды и другие.
До 2014 года зданием и участком под ним владела ООО «МК-Сервис» — компания функционирует и сейчас: выручка за 2022 год — 814 тысяч рублей, чистая прибыль — 16 тысяч. Ее прежний учредитель — Коля Кулиджанян, строитель и предприниматель. Его компании занимались ремонтом новосибирских дорог и через ИП его сына вывозом снега с улиц города, получая контракты от города. Громкий скандал случился с ремонтом Михайловской набережной: после завершения работ ООО «Перлит-Строй» Коли Кулиджаняна подала иск в Арбитражный суд и требовала взыскать с заказчика 20 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, компания требовала оплатить уже выполненные работы и завысила стоимость материалов.
В 2005 году Коля Кулиджанян вышел из состава учредителей ООО «МК-Сервис», но его нынешние директор Гайк Гаспарян и учредитель Артак Казарян имеют общий бизнес с детьми Коли Кулиджаняна через другие компании.
С 2014 года рынком владеет физическое лицо — в выписке его персональных данных нет, поскольку с 2023 года их раскрытие запрещено по закону.
Сейчас площади рынка арендуют сразу несколько компаний, и это отражено в выписке — ООО «Элемент-трейд» (супермаркет «Монетка»), ООО «Камелот-А» («Ярче»), ООО «ЭКРКАФАРМ Сибирь» (аптека).
Центральный: часть большой империи Ракшиных
У Центрального рынка, пожалуй, самая яркая история среди других рынков — все благодаря метаморфозам, которые произошли с этим местом. Центральный сегодня — это не прилавки, грозные мясники и торговцы, а в первую очередь модные кафе и рестораны. Руководство рынка, судя по всему, раньше остальных собственников рынков в Новосибирске смекнуло, что одними свежими фруктами и мясом толпы людей сюда не завлечь, и отдало площади под «Гастрокорт» — пространство, где открылись десятки ресторанов с кухнями разных стран. А с конца прошлого года здесь даже начали проводить концерты.
До 2007 года собственником Центрального рынка была мэрия города в лице ОАО «Центральный рынок». Потом контрольный пакет акций ОАО «Центральный рынок» (56,4 %) на муниципальном аукционе купило ООО «Обь-3» за 182,23 миллиона рублей. «Обь-3» принадлежала предпринимателю Александру Ракшину, известному как владелец сети супермаркетов «Мария-Ра».
В 2009 году «Обь-3» ликвидировали, нынешний владелец рынка — ООО «Рынок Центральный», которому, кстати, принадлежит товарный знак «Гастрокорт». Доли в этом ООО поделены между членами семьи Ракшиных: Александром, его женой Галиной и детьми Аллой и Евгением. Выручка за 2022 год составила более 415 миллионов рублей, чистая прибыль — 117,3 миллиона рублей.
Помимо «Марии-Ра» и Центрального рынка у Александра Ракшина около 40 различных действующих бизнесов, например, база отдыха «Турсиб».
Хилокский: рынок с криминальным душком
Гигантский плодово-овощной хаб за Уралом когда-то начинался с оптового рынка, которому постановлением властей в 1996 году было велено оказать необходимую поддержку. То есть следить за въезжающими на территорию Новосибирска фурами с овощами и разворачивать те, которые не имели договоров с новосибирскими предприятиями.
Юрлицо Хилокского рынка до 2021 года — ЗАО «ТЦ Хилокский». Его учредители — ООО «Югма» (основано в 1992 году) и ООО «Дорожник» (основано в 1995 году). Гендиректором на протяжении 17 лет был Анатолий Зяблов — один из основателей рынка, скончавшийся в сентябре 2023 года.
В 2021 году ЗАО «ТЦ Хилокский» исчезло, но появилось ООО «ТЦ Хилокский» — нынешний владелец. По итогам 2022 года предприятие зафиксировало выручку 162 миллиона рублей, прибыль — 26 миллионов рублей. Учредители — Анатолий Зяблов (на момент подготовки материала его из состава учредителей еще не исключили) и Валерий Масько.
Хилокский рынок обычно фигурировал как место рейдов по нелегальным мигрантам, но порой с ним были связаны более крупные дела: например, в 2008 году на Хилок пытались завести виноград с крупной партией гашиша, в 2011 — героин в яблоках.
Более подробно о драках и перестрелках, также случавшихся на Хилокском рынке, читайте в расследовании корреспондента НГС Павла Тиунова.