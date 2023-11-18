«Разделись 3 тысячи человек»: посетители «Гастрохолла» застряли в очереди перед концертом — гардероб к такому был не готов

Гардероб гастрокорта на Центральном рынке оказался не готов в массовому наплыву посетителей на прошлых выходных. В длинной очереди застряли зрители, которые пришли на концерт ЛСП в «Гастрохолле». Администрация Центрального рынка пообещала поработать над ситуацией.
Жалоба на очереди появилась в отзывах на сервисе 2ГИС, там же были опубликован снимки с толпой.
Директор Центрального рынка Алексей Виноградов объяснил редакции НГС, что ситуация была непредвиденной.Он уточнил, что гардероб на цокольном этаже был организован на время выступления.
— Мы открываем гардероб за два часа до начала концерта. В этот раз получилось так, что мы продали 2,3 тысячи билетов, а разделись 3 тысячи человек. Среди них были и те, кто пришел на выступление, и гости непосредственно «Гастрокорта». Мы были не готовы к этому: не хватило сотрудников, которые могли обслужить (одеть) посетителей, неверно организовали движение людей. Но выводы мы сделали и надеемся, что в будущем больше не доставим дискомфорта гостям, — отметил Виноградов.
В октябре НГС уже писал о переносе столиков «Гастрокорта» в вещевую зону. Посадочные места там стали организовывать по выходным, так как посетителям не хватало места.