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«Разделись 3 тысячи человек»: посетители «Гастрохолла» застряли в очереди перед концертом — гардероб к такому был не готов

В администрации заведения пообещали поработать над ситуацией

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Новосибирцы пожаловались на толпу, которая собралась на цокольном этаже «Гастрокорта»

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Гардероб гастрокорта на Центральном рынке оказался не готов в массовому наплыву посетителей на прошлых выходных. В длинной очереди застряли зрители, которые пришли на концерт ЛСП в «Гастрохолле». Администрация Центрального рынка пообещала поработать над ситуацией.

Жалоба на очереди появилась в отзывах на сервисе 2ГИС, там же были опубликован снимки с толпой.

Директор Центрального рынка Алексей Виноградов объяснил редакции НГС, что ситуация была непредвиденной.Он уточнил, что гардероб на цокольном этаже был организован на время выступления.

— Мы открываем гардероб за два часа до начала концерта. В этот раз получилось так, что мы продали 2,3 тысячи билетов, а разделись 3 тысячи человек. Среди них были и те, кто пришел на выступление, и гости непосредственно «Гастрокорта». Мы были не готовы к этому: не хватило сотрудников, которые могли обслужить (одеть) посетителей, неверно организовали движение людей. Но выводы мы сделали и надеемся, что в будущем больше не доставим дискомфорта гостям, — отметил Виноградов.

По словам Алексея Виноградова, билеты на концерт ЛСП купили больше 2 тысяч человек

По словам Алексея Виноградова, билеты на концерт ЛСП купили больше 2 тысяч человек

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В октябре НГС уже писал о переносе столиков «Гастрокорта» в вещевую зону. Посадочные места там стали организовывать по выходным, так как посетителям не хватало места.

НовосибирскЦентральный рынокГастрокорт
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