Скончался основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов — кто станет преемником

На прошлой неделе скончался новосибирский бизнесмен, один из основателей Хилокского рынка, 70-летний Анатолий Зяблов. Смерть предпринимателя наступила из-за проблем со здоровьем, сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.
— Не так давно Анатолию Борисовичу провели операцию на сердце. Он скончался на руках близких ему людей, — отметил собеседник.
Кончина предпринимателя подтверждается данными сервиса «Контур.Фокус», где отмечено, что индивидуальный предприниматель Зяблов Анатолий Борисович «прекратил деятельность в связи со смертью». В администрации Хилокского рынка на звонок корреспондента НГС не ответили.
— Дела по рынку принимает сын Зяблова — Дмитрий, — добавил собеседник.
По данным «Контур. Фокуса», Анатолий Зяблов являлся мажоритарным собственником ООО «Торговый Центр Хилокский» (88%) и единственным учредителем ООО Компания «Сиб-Гранд». Обе компании занимаются управлением недвижимостью.
По итогам 2022 года, ООО «Торговый Центр Хилокский» зафиксировало выручку на уровне 163 млн рублей, прибыль — 26 млн рублей. У ООО Компании «Сиб-Гранд» выручка составила 36 млн рублей, прибыль — 11 млн рублей.
Дмитрий Зяблов сегодня является участником нескольких коммерческих предприятий, которые занимаются управлением недвижимостью, доставкой продуктов питания, техническими испытаниями и сертификацией.
Хилокский рынок является крупнейшим плодовоовощным хабом за Уралом, которому на сегодняшний день никто так и не смог составить конкуренцию. За последний год рынок приобрел известность на федеральном уровне благодаря главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В ноябре 2022 года он выслушал претензии местных жителей на «беспредел мигрантов» и поручил новосибирским следователям разобраться с ситуацией.