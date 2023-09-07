Скончался основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов — кто станет преемником

— Не так давно Анатолию Борисовичу провели операцию на сердце. Он скончался на руках близких ему людей, — отметил собеседник.



Кончина предпринимателя подтверждается данными сервиса «Контур.Фокус», где отмечено, что индивидуальный предприниматель Зяблов Анатолий Борисович «прекратил деятельность в связи со смертью». В администрации Хилокского рынка на звонок корреспондента НГС не ответили.

