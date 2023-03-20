Перестрелки, мигранты и наркотики: история «Хилка» — как живет крупнейший рынок Сибири и кому он принадлежит

Хилокский рынок Новосибирска — один из самых крупных плодовоовощных хабов в Западной Сибири с почти
Порядок в овощах
1995 год. В Новосибирске разгул рыночной экономики — торгуют все и везде: продуктами, одеждой, предметами быта, инструментами, косметикой
Нелегальных торговцев изредка гоняют контролирующие органы, но рейды в основном касаются центральных улиц — Советской, Ленина, Вокзальной магистрали. После проверок стихийные базары возникают в течение нескольких часов.
Всеобщая торговая вакханалия требует правового регулирования. В январе мэрия публикует «Правила работы предприятий розничной торговли и общественного питания на территории Новосибирска». В них — требования к процессу: от приемки и выкладки продукции до расчетов с продавцом и возможного возврата некачественного товара.
Порядка требует и оптовая торговля — в первую очередь продуктами питания. Предприимчивые граждане бывших союзных республик продают овощи и фрукты с грузовиков, нередко припаркованных прямо на обочине дороги. В том же 1995 году мэр Новосибирска Виктор Толоконский подписывает постановление «Об обеспечении Новосибирска плодоовощной продукцией». Документ, в частности, затрагивает уже действующий на тот момент оптовый рынок на улице Хилокской.
Власти способствуют централизации торговцев на закрепленной территории. Это нужно прежде всего для санитарного контроля продуктов. В марте 1996 года выходит постановление «Об упорядочении работы оптовых рынков» (копия имеется в распоряжении редакции) за подписью заммэра Николая Животрёва. Документ обязывает чиновников «оказать необходимую поддержку ТОО "Торговый центр" по улице Хилокской, 9а», а также «заключить договоры о совместной деятельности». К работе подключили милицию: ГАИ на въезде в город должна была разворачивать фуры с овощами и фруктами без договоров с новосибирскими предприятиями, патрули — обеспечивать порядок на рынке, регистрировать иностранцев.
На налоговую возложили постановку на учет иностранных предприятий и взыскание налогов прямо на местах торговли.
Маховик организованной торговли в Левобережье завертелся.
Скандалы
Прошло 28 лет. Хилокский рынок за это время приобрел статус самого крупного плодоовощного хаба за Уралом, куда за товаром съезжаются предприниматели со всей Сибири. Нельзя сказать, что именно сам «Хилок», как его называют новосибирцы, становился центром скандалов: тень на рынок, скорее, бросают иностранцы, которые приезжают торговать, оседают в ближайших микрорайонах, нередко — незаконно. До недавнего времени «Хилокский» зачастую фигурировал в прессе как место рейдов по нелегальным мигрантам, которые между тем проворачивали дела посерьезнее торговли овощами и фруктами.
Наркотики
«Хилок» дважды упоминался в громких уголовных делах о наркоторговле. В сентябре 2008 года контрразведчики перехватили крупную партию из почти 80 килограммов героина и 25 килограммов гашиша. Товар привезли два уроженца одной из республик бывшего СНГ.
По легенде, они были предпринимателями, которые решили продать на Хилокском рынке партию винограда. Ягоду загрузили в КАМАЗ, в котором на тот момент уже были оборудованы тайники, а в них — 48 свертков с запрещенными веществами. Согласно материалам дела (имеются в распоряжении редакции), курьеры получили наркотики от «неустановленного лица» и должны были передать в Новосибирске своему соотечественнику. За неделю они распродали весь виноград, но хозяин «товара» так и не появился. По словам курьера, вопрос о наркотиках также решался с несколькими мужчинами «русской национальности», в результате «товар» нужно было передать одному из них, но в назначенный час покупатель не приехал.
В ожидании «отгрузки» курьеры решили подзаработать: перепродать пиломатериал. На трассе у них пробило колесо, начали менять — подъехали сотрудники ФСБ. Наркотики нашли не сразу. Иностранцы молчали, пришлось ехать на таможенный пост в Карасук.
— Приняли решение отсканировать автомобиль на спецоборудовании. Сделали снимок, и специалисты сказали, где находится тайник: в раме был отсек. Поехали в Новосибирск, КАМАЗ подвезли к яме, осмотрели его и опустили запасные колеса: сзади был швеллер, который закрывал две скрытые полости, швеллер не был приварен, был зажат между частями рамы, поэтому его просто выбили при помощи молотка. Когда вскрыли тайник, за веревку вытащили 48 упаковок в полиэтилене. Подошел эксперт, вскрыл один пакет, провел экспресс-тест, сказал, что это героин, — приводятся в уголовном деле показания свидетеля.
По материалам дела, перевезти крупную партию героина курьеры согласились за 5,5 тысячи долларов. В результате Новосибирский районный суд приговорил каждого к 11 с половиной года колонии строгого режима.
Еще один крупный трансфер наркотиков из Центральной Азии силовики пресекли в 2011 году. В марте сотрудники ФСБ перехватили в Новосибирске отечественную «Ладу» с прицепом, которая перевозила ящики с фруктами. В яблоках контрразведчики обнаружили «шаровидные емкости» из пенопласта, закамуфлированные под желтые плоды. Внутри — «высококачественный» героин. Взвесили партию, получилось больше 82 килограммов.
— По данным следствия, наркотик предназначался для распространения в регионах России и Белоруссии, — сообщили тогда силовики.
Спустя год на скамье подсудимых оказались трое иностранцев. Они привезли товар из Киргизстана, и, по словам корреспондента «Новосибирских Новостей», которая присутствовала на первом судебном заседании, «торговали партиями героина на Хилокском рынке». Одного из участников наркобанды судили отдельно. Учитывая сделку со следствием, его приговорили к 4 годам колонии строгого режима.
Драки и перестрелки
Летом 2016 года на территории рынка иностранцы устроили массовую разборку. Сотни кричащих азиатов у мечети напугали жителей, а пытавшихся выяснить подробности журналистов вытесняли с «Хилка» и заставляли стирать отснятые фото и видео. Аналогичные требования выдвигали и охранники ТЦ, которые отмечали, что «чужакам на рынке может быть небезопасно».
Корреспонденту НГС тогда удалось выяснить, что конфликт произошел между узбекской и таджикской молодежью. В ожидании решения вопроса со стороны старейшин сотни молодых мужчин устроили сумбур на территории рынка, но в какой-то момент все как по команде сели на корточки. Стоять остались несколько человек в черной одежде — сотрудники охраны ТЦ, которых торговцы, как тогда заявили журналистам, «слушаются беспрекословно».
В МВД тогда заверили, что полиция в событиях не участвовала, а на рынке «решались административные вопросы». Тогда конфликт уладили мирно.
В 2019 году произошел так называемый «Бунт торговцев». Водители грузовиков и владельцы торговых точек вокруг Хилокского восстали против бандитов, обложивших их данью. Рэкет в современном исполнении появился в
7 октября произошла драка с перестрелкой: против бандитов пошел владелец одного из складов, который вдруг узнал, что кроме аренды должен еще платить дань. Его поддержали более 200 торговцев. Против них выступил вооруженный отряд боевиков, в которых полетели кирпичи и палки. В итоге — расстрелянная «Газель» и сожженный кроссовер вымогателей Infinity. Пострадали шесть человек.
Несколько дней спустя силовики отчитались о задержании членов так называемой банды «Тамерлан». Сегодня четырех из них судят в Ленинском районном суде за вымогательство. По словам источника НГС в правоохранительных органах, подсудимых относили к «Первомайской ОПГ». Сегодня поборы с торговцев на Хилокском рынке, уверяет собеседник, продолжаются, но на этот раз иностранцев обложили данью их же соотечественники.
Ближайшие конкуренты
Несмотря на инциденты вокруг рынка, в регионе сформировалась некая монополия Хилокского в сфере оптовой продажи овощей и фруктов. Нарушить его гегемонию пытались несколько раз.
Одной из самых ярких попыток стало строительство одного из крупнейших продуктовых центров города, «Фудсиб», на пересечении Краузе и Северного объезда. Торжественное открытие состоялось в ноябре 2017 года. В проект вложились гендиректор Сибирской хлебной корпорации Дмитрий Терешков и основатель «Сибирского Гиганта» Александр Манцуров.
Предполагалось, что центр будет принимать около 120 тысяч тонн плодоовощной продукции в год, тем самым выравнивая «транспортную диспропорцию»: 80% оптовых грузов обрабатывается на левом берегу, а 60% потребителей находится на правом берегу, заявил на открытии губернатор Андрей Травников.
«Фудсиб» не смог даже приблизиться к рентабельности и популярности Хилокского.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «ФудСиб» по предоставлению арендных площадей в продуктовом центре была ликвидирована в 2020 году. Финансовых показателей организации за три года деятельности нет.
Компания по оптовой продаже овощей и фруктов «ФудСиб-Опт», зарегистрированная в торговом центре, сегодня еще существует, но финансовых отчетов также не предоставляет.
Другим конкурентом Хилкского рынка должен был стать распределительный центр «Мандарин», который собирались развернуть на участке земли около Верх-Тулы. Планировалось, что в нём будут разгружаться фуры с овощами и фруктами, прибывающие из стран бывшего СНГ и из Китая. В 2018 году на площадке в 22 гектаров планировалось разместить 15–20 зданий и сооружений, в том числе мойки, гостиницу, общежитие, большую восточную столовую на 160 человек и котельную. К 2022 году выросли только 4 здания.
Учредителями «Мандарина», который сегодня переименован в «Межрегиональный агропромышленный распределительный центр» (МАРЦ), являются компании «Сибирские просторы» и «Евразия Сибирь». Владельцы первой — президент «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран и бывший директор завода «ВИНАП» Олег Яровой. Соучредитель «Евразии Сибирь» — предприниматель Сергей Белоус. Сегодня он проходит обвиняемым по делу о даче взятки бывшему зампрокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Деятельность МАРЦ сегодня убыточна.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «МАРЦ» образовано в 2017 году. По итогам 2021 года, выручка компании составила 10,3 миллиона рублей, убыток — 534 тысячи рублей.
Бастрыкин изучает Хилокский
Предприниматели не в силах пошатнуть гегемонию Хилокского рынка. В последнее время больше проблем руководству ТЦ создает актив жителей окрестных кварталов и силовики.
Люди недовольны соседством с иностранцами-нелегалами, которые устраивают хаотичные продуктовые ярмарки, оставляют после себя гниющие отходы, накаляют и без того криминогенную обстановку окраины города. В 2020 году группа новосибирцев подала коллективный иск в Ленинский суд с требованием закрыть рынок. Суд отказал.
В 2021 году прокуратура обратила внимание на Клещихинское кладбище и потребовала от мэрии рассчитать единую санитарную зону, в которую могут попасть несколько жилых домов и Хилокский рынок. В этой зоне априори запрещено жить и торговать. Ленинский суд силовиков поддержал, областной — утвердил постановление. На сегодня требования судов не исполнены — мэрия до сих пор не рассчитала санитарную зону. Общественники полагают, что городская администрация затягивает решение вопроса.
Федеральной известностью Хилокский рынок обязан главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В ноябре 2022 года он буквально вызвал на разговор членов инициативной группы из числа жителей домов в районе ТЦ. При этом помощница главного следователя намекнула женщинам пожаловаться Бастрыкину на «беспредел мигрантов», которые буквально создали «государство в государстве».
Выслушав жалобы, глава СК поручил «поднять все заявления о преступлениях в районе Хилокского рынка за последнее время и отработать их». Отдельно глава СК коснулся работы следователей с чиновниками.
— Он сказал Зарипову (глава следственного управления по НСО), что, если надо вызывать Локтя (Анатолий Локоть — мэр Новосибирска), вызываешь Локтя, если Травникова (Андрей Травников — губернатор НСО) — значит Травникова. Еще добавил, что во всех вопросах можно ссылаться на него, Бастрыкина. Это, как я поняла, если возникнут претензии, — рассказывала НГС местная жительница Жанна Олейникова.
На изменение положения Бастрыкин дал новосибирским подчиненным месяц. В феврале 2023 года активисты снова связались с главой СК по видеосвязи. Он выслушал отчет о проделанной работе и подчеркнул, что продолжает следить за ситуацией.
Кому принадлежит рынок?
Информации о ТОО «Торговый центр», указанном в постановлении мэрии от 1996 года, в открытых источниках найти не удалось.
По данным сервиса «Контур.Фокус», рынок начинается с ЗАО «ТЦ Хилокский», которое было образовано в 2003 году. Компания занималась управлением недвижимостью.
Учредители — ООО «Югма» (основано в 1992 году) и ООО «Дорожник» (основано в 1995 году). Гендиректором на протяжении 17 лет являлся Анатолий Борисович Зяблов — человек, который называет себя одним из основателей рынка. По итогам 2020 года предприятие показало положительную финансовую отчетность: выручка — 153 миллиона рублей, прибыль — 68,8 миллиона рублей.
Несмотря на позитивные показатели, в 2021 году ЗАО «ТЦ Хилокский» преобразовывается в ООО «ТЦ Хилокский». Компания регистрируется в том же здании на Хилокской, 9а, но показывает более скромную доходность, чем ее предшественник. По итогам 2022 года предприятие зафиксировало выручку 162 миллиона рублей, прибыль — 26 миллионов рублей. Учредители — Анатолий Зяблов и Валерий Масько.
Пристального внимания заслуживают другие компании, зарегистрированные на Хилокской, 9а. В первую очередь, это охранное предприятие ООО «Арчи». По итогам 2022 года компания явно показывает, что заниматься охраной в Новосибирске гораздо выгоднее, чем торговать овощами: выручка «Арчи» составила 149,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 122 миллиона рублей. Соучредители компании — бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров и Владимир Коплик — человек, который комментировал для НГС претензии прокуратуры к рынку как «представитель ЗАО «ТЦ Хилокский».
В числе прибыльных предприятий также ООО «Автоцентр Хилокский» — компания, которая занимается «прокатом предметов личного пользования». За 2022 год она заработала 6,9 миллиона рублей. Учредитель — Валерий Масько. Еще одна — ООО «Брик-СП», по доставке продуктов питания, заработала более 1 миллиона рублей в 2022 году. В списке учредителей — Зяблов Дмитрий Анатольевич. Он также владеет долей в охранном предприятии «Богумир».
Сегодня на Хилокской, 9а зарегистрировано 10 компаний, большинство из них прибыльные.
Редакция НГС предложила высказаться на тему Хилокского рынка Анатолию Зяблову. Помощница руководителя ТЦ обещала передать ему предложение. На момент публикации ответ от Зяблова не поступил.
Бывший депутат Заксобрания Алексей Александров в переписке с корреспондентом НГС заявил, что его должности замдиректора ТЦ и начальника службы безопасности неактуальны с 2006 года, и посоветовал обратиться за комментариями к Зяблову.
1 февраля Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям допросить чиновников по делу о Хилокском рынке.