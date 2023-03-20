Перестрелки, мигранты и наркотики: история «Хилка» — как живет крупнейший рынок Сибири и кому он принадлежит

Порядок в овощах

1995 год. В Новосибирске разгул рыночной экономики — торгуют все и везде: продуктами, одеждой, предметами быта, инструментами, косметикой и т. д .; в киосках, палатках, просто разложив товар посреди улицы.



Нелегальных торговцев изредка гоняют контролирующие органы, но рейды в основном касаются центральных улиц — Советской, Ленина, Вокзальной магистрали. После проверок стихийные базары возникают в течение нескольких часов.



Всеобщая торговая вакханалия требует правового регулирования. В январе мэрия публикует «Правила работы предприятий розничной торговли и общественного питания на территории Новосибирска». В них — требования к процессу: от приемки и выкладки продукции до расчетов с продавцом и возможного возврата некачественного товара.

