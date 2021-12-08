Мэрию Новосибирска обязали продать Хилокскому рынку землю возле мечети и кладбища — соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда.

— Обязать мэрию города Новосибирска в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу принять решение о продаже закрытому акционерному обществу «Торговый центр "Хилокский"» земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:130, площадью 2983 квадратных метров, — говорится в решении Арбитражного суда.

По данным «Контур.Фокуса», ЗАО «Торговый центр "Хилокский"» существует с 2003 года, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Директор — Анатолий Зяблов. Чистая прибыль на конец 2020 года — 68,8 млн.