Мэрию Новосибирска обязали продать Хилокскому рынку землю возле мечети и кладбища — соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда.
— Обязать мэрию города Новосибирска в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу принять решение о продаже закрытому акционерному обществу «Торговый центр "Хилокский"» земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:130, площадью 2983 квадратных метров, — говорится в решении Арбитражного суда.
По данным «Контур.Фокуса», ЗАО «Торговый центр "Хилокский"» существует с 2003 года, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Директор — Анатолий Зяблов. Чистая прибыль на конец 2020 года — 68,8 млн.
В нем также уточняется, что разрешенное использование этого участка — это автостоянка. А также говорится, что Арбитражный суд признал незаконным решение об отказе в выкупе земельного участка, выраженного в письме от 2 июля 2021 года.
Судя по данным публичной кадастровой карты, участок с таким номером расположен возле самого рынка, мечети и Клещихинского кладбища.
Юрист «Хилокского» Владимир Коплик ответил журналисту НГС, что решение пока не вступило в законную силу, поэтому пока сказать по этому поводу ничего не могут.
Журналист НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать это решение и уточнил, намерены ли они обжаловать это решение.
Ранее мы рассказывали о том, что мэрия Новосибирска не стала обжаловать арест скандального пустыря на Демакова, который продали по странной цене.