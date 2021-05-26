Мэрия не станет обжаловать арест скандального пустыря на Демакова, который продали по странной цене

Власти прокомментировали решение Арбитражного суда Новосибирской области об аресте участка пустыря в границах улиц Демакова, Полевой и Российской. В мэрии заявили, что «не усматривают необходимости обжалования указанного определения суда».

— Принятие судом мер по обеспечению иска не представляет собой заранее выраженное мнение суда относительно предмета исковых требований, в связи с чем наличие таких мер не является для истца гарантией удовлетворения его иска, — говорится в ответе властей.

Другими словами, в мэрии полагают, что арест пустыря никоим образом не повлияет на исход судебных разбирательств.