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Мэрия не станет обжаловать арест скандального пустыря на Демакова, который продали по странной цене

На время судебных разбирательств там запретили что-либо строить. Перепродать его также пока невозможно

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Когда-то на этом участке располагался авторынок

Когда-то на этом участке располагался авторынок

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Мэрия Новосибирска не будет обжаловать арест участка на Демакова

Власти прокомментировали решение Арбитражного суда Новосибирской области об аресте участка пустыря в границах улиц Демакова, Полевой и Российской. В мэрии заявили, что «не усматривают необходимости обжалования указанного определения суда».

— Принятие судом мер по обеспечению иска не представляет собой заранее выраженное мнение суда относительно предмета исковых требований, в связи с чем наличие таких мер не является для истца гарантией удовлетворения его иска, — говорится в ответе властей.

Другими словами, в мэрии полагают, что арест пустыря никоим образом не повлияет на исход судебных разбирательств.

Участок земли арестовали в качестве обеспечительной меры 20 мая по ходатайству прокуратуры региона. Это значит, что на время судебных тяжб с пустырем ничего нельзя будет сделать — там пока запрещено строить, перепродавать эту землю также нельзя.

Напомним, участок в нижней зоне Академгородка на месте бывшего авторынка в феврале был продан мэрией через АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (подконтрольно мэрии) компании «Городок» за 154 миллиона рублей. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.

В апреле депутат горсовета Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости проданного участка, которая показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря.

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арестмэрия Новосибирскасуд
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