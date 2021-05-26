Мэрия не станет обжаловать арест скандального пустыря на Демакова, который продали по странной цене

Мэрия Новосибирска не будет обжаловать арест участка на Демакова
Власти прокомментировали решение Арбитражного суда Новосибирской области об аресте участка пустыря в границах улиц Демакова, Полевой и Российской. В мэрии заявили, что «не усматривают необходимости обжалования указанного определения суда».
— Принятие судом мер по обеспечению иска не представляет собой заранее выраженное мнение суда относительно предмета исковых требований, в связи с чем наличие таких мер не является для истца гарантией удовлетворения его иска, — говорится в ответе властей.
Другими словами, в мэрии полагают, что арест пустыря никоим образом не повлияет на исход судебных разбирательств.
Участок земли арестовали в качестве обеспечительной меры
Напомним, участок в нижней зоне Академгородка на месте бывшего авторынка в феврале был продан мэрией через АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (подконтрольно мэрии) компании «Городок» за 154 миллиона рублей. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.
В апреле депутат горсовета Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости проданного участка, которая показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря.