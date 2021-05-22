22 мая суббота
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 73.58
eur 89.94
Тема дняЛьвица напала на дрессировщика. Видео

Все новости

Все новости

Суд наложил арест на скандальный участок пустыря в Академгородке, который отстаивали активисты

Теперь там запрещено строить, продать его снова также будет невозможно

5 899
93Обсудить

Поделиться

Ранее на этом участке в микрорайоне «Щ» располагался авторынок

Ранее на этом участке в микрорайоне «Щ» располагался авторынок

Поделиться

Новосибирский суд арестовал скандальный участок на Демакова

Арбитражный суд Новосибирской области решил наложить обеспечительные меры на участок пустыря в районе улицы Демакова в Академгородке. Ходатайство о наложении ареста подавала прокуратура региона.

Скандальный участок был продан мэрией через АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» компании «Городок» зимой. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с участком еще в марте, тогда прокуроры обращались с иском в Советский районный суд, чтобы признать сделку по продаже участка рядом со сквером на улице Демакова ничтожной и наложить арест на участок. В итоге ситуацию рассматривают в арбитраже.

— Наложить арест на земельный участок с кадастровым номером 54:35:091380:3106, запретить обществу с ограниченной ответственностью «Городок», иным лицам совершать действия по передаче земельного участка (его части) в аренду, собственность, осуществлять строительство, снос (демонтаж) строений, сооружений, проводить кадастровые работы на нем, нарушать каким-либо способом рельеф участка, а также запретить регистрирующему органу производить регистрацию иных прав на земельный участок и асфальтированные площадки на нем, — говорится в определении суда. Теперь с этим участком нельзя будет ничего делать, пока суд не закончит разбирательство.

Это решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца после его принятия.

— Такое решение суда — совершенно естественное продолжение событий, — прокомментировала НГС арест участка депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, выступавшая против его продажи. — Мы помним, каким образом был продан участок — без торгов, по заниженной цене, по моему глубокому убеждению. Я так понимаю, теперь будут вестись судебные разбирательства в отношении того, насколько корректно была осуществлена эта сделка.

Еще в апреле Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости участка рядом со сквером на улице Демакова, который был продан подконтрольным мэрии агентством за 154 млн рублей. Экспертиза, заказанная депутатом, показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря.

— Я передала в прокуратуру независимую оценку этого участка. Нужно с этим разобраться, конечно. Есть полное убеждение, что участок стоит гораздо дороже, и, видимо, сделка эта должна быть признана незаконной. Ну и важно понимать, что жители протестуют не против того, что сделка была проведена как-то незаконно, и бюджет города от этого недополучил средства, хотя всё это, безусловно, важно. Они протестуют против того, что этот участок был вообще продан. Ну и мне интересно, у нас было очень много общений, мэрия говорит, что планирует благоустроить вторую половину участка. Надеюсь, это всё-таки будет сделано, несмотря на то, что другая часть участка арестована.

Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий у второй стороны этой истории — директора ООО «Городок» Натальи Ковалёвой. Она отказалась обсуждать арест участка.

НГС направил запрос в мэрию, чтобы выяснить, будет ли НАИР оспаривать решение суда по обеспечительным мерам.

Недавно мы узнали мнение новосибирцев о зеленых зонах города и сквера. Рассказываем, какой парк они считают лучшим, а в каком не рекомендуют задерживаться вечерами.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

арестскверсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (93)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...