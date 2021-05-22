Суд наложил арест на скандальный участок пустыря в Академгородке, который отстаивали активисты

Новосибирский суд арестовал скандальный участок на Демакова
Арбитражный суд Новосибирской области решил наложить обеспечительные меры на участок пустыря в районе улицы Демакова в Академгородке. Ходатайство о наложении ареста подавала прокуратура региона.
Скандальный участок был продан мэрией через АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» компании «Городок» зимой. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.
Прокуратура заинтересовалась ситуацией с участком еще в марте, тогда прокуроры обращались с иском в Советский районный суд, чтобы признать сделку по продаже участка рядом со сквером на улице Демакова ничтожной и наложить арест на участок. В итоге ситуацию рассматривают в арбитраже.
— Наложить арест на земельный участок с кадастровым номером 54:35:091380:3106, запретить обществу с ограниченной ответственностью «Городок», иным лицам совершать действия по передаче земельного участка (его части) в аренду, собственность, осуществлять строительство, снос (демонтаж) строений, сооружений, проводить кадастровые работы на нем, нарушать каким-либо способом рельеф участка, а также запретить регистрирующему органу производить регистрацию иных прав на земельный участок и асфальтированные площадки на нем, — говорится в определении суда. Теперь с этим участком нельзя будет ничего делать, пока суд не закончит разбирательство.
Это решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца после его принятия.
— Такое решение суда — совершенно естественное продолжение событий, — прокомментировала НГС арест участка депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус, выступавшая против его продажи. — Мы помним, каким образом был продан участок — без торгов, по заниженной цене, по моему глубокому убеждению. Я так понимаю, теперь будут вестись судебные разбирательства в отношении того, насколько корректно была осуществлена эта сделка.
Еще в апреле Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости участка рядом со сквером на улице Демакова, который был продан подконтрольным мэрии агентством за
— Я передала в прокуратуру независимую оценку этого участка. Нужно с этим разобраться, конечно. Есть полное убеждение, что участок стоит гораздо дороже, и, видимо, сделка эта должна быть признана незаконной. Ну и важно понимать, что жители протестуют не против того, что сделка была проведена как-то незаконно, и бюджет города от этого недополучил средства, хотя всё это, безусловно, важно. Они протестуют против того, что этот участок был вообще продан. Ну и мне интересно, у нас было очень много общений, мэрия говорит, что планирует благоустроить вторую половину участка. Надеюсь, это всё-таки будет сделано, несмотря на то, что другая часть участка арестована.
Корреспонденту НГС не удалось получить комментарий у второй стороны этой истории — директора ООО «Городок» Натальи Ковалёвой. Она отказалась обсуждать арест участка.
НГС направил запрос в мэрию, чтобы выяснить, будет ли НАИР оспаривать решение суда по обеспечительным мерам.
Недавно мы узнали мнение новосибирцев о зеленых зонах города и сквера. Рассказываем, какой парк они считают лучшим, а в каком не рекомендуют задерживаться вечерами.