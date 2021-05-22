Суд наложил арест на скандальный участок пустыря в Академгородке, который отстаивали активисты

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с участком еще в марте, тогда прокуроры обращались с иском в Советский районный суд, чтобы признать сделку по продаже участка рядом со сквером на улице Демакова ничтожной и наложить арест на участок. В итоге ситуацию рассматривают в арбитраже.

— Наложить арест на земельный участок с кадастровым номером 54:35:091380:3106, запретить обществу с ограниченной ответственностью «Городок», иным лицам совершать действия по передаче земельного участка (его части) в аренду, собственность, осуществлять строительство, снос (демонтаж) строений, сооружений, проводить кадастровые работы на нем, нарушать каким-либо способом рельеф участка, а также запретить регистрирующему органу производить регистрацию иных прав на земельный участок и асфальтированные площадки на нем, — говорится в определении суда. Теперь с этим участком нельзя будет ничего делать, пока суд не закончит разбирательство.



Это решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца после его принятия.

