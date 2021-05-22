Новосибирцы массово раскупают поп-иты, симплы-димплы и сквиши: зачем и как с ними играют

Магазины игрушек в Новосибирске заполнились популярными антистрессовыми товарами — поп-итами, симплами-димплами и сквишами.

Тренд на эти игрушки появился около месяца назад в «ТикТоке». Школьники хвастались своими поп-итами, в том числе самодельными, а взрослые не понимали, что происходит. Общее помешательство на новых игрушках не обошло стороной и Новосибирск.



Сейчас самые популярные, по признанию всех продавцов, поп-иты. Это большие яркие силиконовые формы с бугорками. Если нажать на них пальцем, то поп-ит издает характерный звук. Игрушка направлена на улучшение концентрации внимания и развитие мелкой моторики. Но для детей — это просто забавно.