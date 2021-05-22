Новосибирцы массово раскупают поп-иты, симплы-димплы и сквиши: зачем и как с ними играют

Новосибирцы стали раскупать антистрессовые игрушки поп-ит и симпл-димпл
Магазины игрушек в Новосибирске заполнились популярными антистрессовыми товарами — поп-итами, симплами-димплами и сквишами.
Тренд на эти игрушки появился около месяца назад в «ТикТоке». Школьники хвастались своими поп-итами, в том числе самодельными, а взрослые не понимали, что происходит. Общее помешательство на новых игрушках не обошло стороной и Новосибирск.
Сейчас самые популярные, по признанию всех продавцов, поп-иты. Это большие яркие силиконовые формы с бугорками. Если нажать на них пальцем, то поп-ит издает характерный звук. Игрушка направлена на улучшение концентрации внимания и развитие мелкой моторики. Но для детей — это просто забавно.
Массово заполнили прилавки магазинов поп-иты и симплы-димплы две недели назад. Хотя в некоторых магазинах они появились довольно давно.
— Они у нас месяц назад появились. Но сейчас в магазине нет в наличии этих игрушек. Их моментально разбирают, — рассказали НГС в «Мире удивительных товаров».
В «ТикТоке» дети придумывают разные способы играть с антистрессовыми игрушками. Они меняются ими, заполняют водой и коллекционируют. На видео внизу можно посмотреть принцип работы поп-ита.
Продавцы в детских магазинах наблюдают за реакцией родителей, когда их маленькие дети просят купить странные антистрессовые игрушки. Одни просто пытаются понять, что это за чудо, другие думают, что ребенок поиграет пару минут и выкинет.
— Родители реагируют так же, как на спиннер: «К чему такая игрушка, поиграешь и бросишь ее», — рассказали в магазине «Сказочный лес».
Симплы-димплы — тоже новинка на рынке. Они не такие популярные, как поп-иты, но очень похожи на них внешне. Правда их кругляшки не стоят в ряд, они хаотичны и разных размеров.
На видео внизу небольшой обзор симпла-димпла из «ТикТока».
В основном игрушки в магазинах покупают детям от 5 до 10 лет. Но заходят посмотреть на них и подростки и даже взрослые.
Сквиши продаются несколько лет и знакомы многим. Это мягкие игрушки из поролона, которые могут быть абсолютно разного вида. Их можно мять, когда нервничаешь.
— Сквиши на рынке уже года три. Но они периодически популярны. Когда новинки появляются на рынке, они становятся популярными. А поп-иты каждый день покупают, — рассказали нам в магазине «Мир игрушек».
На следующем видео можно посмотреть, как выглядят сквиши, а также другие антистрессовые игрушки, в том числе и самодельные.
В магазинах Новосибирска игрушки стоят в районе 300 рублей, но можно найти и за 100 рублей, и за 500. Рекордный рост спроса на поп-иты и симплы-димплы был зафиксирован и на «Авито». За последние две недели по России интерес на симплы-димплы вырос в 13 раз, а продавать стали в 12 раз чаще. В Новосибирске же поп-иты намного популярнее, чем симплы-димплы.
— Первые запросы от новосибирцев на поп-иты зафиксированы в марте, и ежемесячно спрос кратно возрастает. Первые предложения симплов-димплов появились в новосибирском сегменте «Авито» в апреле 2021 года, за первые две недели мая число запросов выросло уже вдвое по сравнению с апрелем. Интерес к сквишам появился еще в прошлом году, в 2021 году ажиотаж начал спадать — в феврале спрос на них упал вдвое в сравнении с январем и стабильно держится примерно на одном уровне, — рассказали в пресс-службе «Авито».
В 2017 году похожая ситуация была со спиннерами. Тогда их продавали и в переходах, и в магазинах, и в уличных киосках.