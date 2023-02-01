Бастрыкин поручил допросить чиновников мэрии Новосибирска из-за проблем с Хилокским рынком

Сегодня для жителей окрестностей Хилокского рынка из Новосибирска аудиенцию в формате видеосвязи провел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он выслушал женщин, которых признали потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в июле 2022 года по
— Так называемые ярмарки под окнами многоквартирных домов не закрыты, на территории жилмассивов продолжают забивать скот. Мигранты пренебрегают нормами общественного порядка, проверки миграционного режима не участились, они, как и ранее, носят формальный характер. Мэрия так и не оказала содействия собственникам квартир в заключении договора с управляющей компанией, старт отопительного сезона они инициировали сами, обратившись напрямую в ресурсоснабжающую компанию. Несанкционированные свалки не ликвидированы, — обозначила для НГС текущие проблемы Хилка участница конференции Жанна Олейникова.
По словам общественника, по итогам конференции Бастрыкин поручил новосибирским подчиненным допросить чиновников мэрии контрольно-надзорных организаций, которые могут быть причастны к ситуации, создавшейся в «Хилокском треугольнике».
— Глава СКР предложил разобраться со связями заинтересованных лиц, способных различными способами повлиять на сроки установления санитарно-защитной зоны, которая нам просто необходима, — добавила Олейникова.
Предыдущий прием жителей окрестностей Хилка состоялся 18 ноября 2022 года. Тогда Бастрыкин обрушился с жесткой критикой на новосибирских следователей. Следующий сеанс видеосвязи Бастрыкина с потерпевшими запланирован через месяц.
НГС обратился за комментарием в СК по Новосибирской области.
— Как будет релиз готов, он будет на странице во «ВКонтакте», — заявили в СК, не подтвердив и не опровергнув информацию, полученную от участницы конференции.
Александр Бастрыкин в 2022 году уделил особое и доселе невиданное внимание Новосибирску и его проблемам. И это взаимно: из Новосибирской области главе СК поступает столько же жалоб, сколько со всей остальной части России. Ранее мы собрали в одном обзоре проблемы мегаполиса, на которые обратил внимание глава СКР в минувшем году, и изучили возможные причины его интереса.