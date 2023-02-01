Бастрыкин поручил допросить чиновников мэрии Новосибирска из-за проблем с Хилокским рынком

Александр Бастрыкин в 2022 году уделил особое и доселе невиданное внимание Новосибирску и его проблемам. И это взаимно: из Новосибирской области главе СК поступает столько же жалоб, сколько со всей остальной части России. Ранее мы собрали в одном обзоре проблемы мегаполиса, на которые обратил внимание глава СКР в минувшем году, и изучили возможные причины его интереса.

