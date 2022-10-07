Новосибирский «дом Гауди» снова выставили на продажу — за что просят 75 миллионов рублей
Особняк находится в Заельцовском районе
В Новосибирске обновили объявление о продаже необычного особняка, построенного в стиле модерниста Антонио Гауди. Дом находится в Заельцовском бору — в районе Дачного шоссе среди сосен. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru, причудливый дом оценили в 75 миллионов рублей.
Последние 10 лет дом принадлежит Лилии Петлай, которая владела собственной галереей высокого искусства «Винсент».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Петлай Лилия Валерьевна работает с 2014 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, компания может торговать произведениями искусства в коммерческих художественных галереях.
Как рассказали в агентстве недвижимости Vdome, коттедж продают больше года, но потенциальные покупатели звонят редко из-за высокой цены.
— Коттедж состоит из подавального этажа, двух наземных и одного мансардного, итого четыре полноценных этажа, — говорится в объявлении.
В 2020 году в одном из объявлений о продаже дома было указано, что на первом этаже особняка есть бассейн, комната отдыха и сауна. На втором — гардеробная, гостиная, кухня и прачечная, а на третьем — три спальни, два санузла и гардеробная.
В Новосибирске много необычных коттеджей: например, в частном секторе Октябрьского района продают дом с фонтаном и оранжерей за 85 миллионов — мы посмотрели, как он выглядит внутри и снаружи.