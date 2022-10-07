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Тема дняНовосибирский «дом Гауди» выставили на продажу
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Новосибирский «дом Гауди» снова выставили на продажу — за что просят 75 миллионов рублей

Особняк находится в Заельцовском районе

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Дом завораживает необычными башнями, плавными формами и мозаикой

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В Новосибирске обновили объявление о продаже необычного особняка, построенного в стиле модерниста Антонио Гауди. Дом находится в Заельцовском бору — в районе Дачного шоссе среди сосен. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru, причудливый дом оценили в 75 миллионов рублей.

Здание окружает забор, похожий на волну, его форму продолжает мозаика в нижней части ограждения

Здание окружает забор, похожий на волну, его форму продолжает мозаика в нижней части ограждения

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Последние 10 лет дом принадлежит Лилии Петлай, которая владела собственной галереей высокого искусства «Винсент».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Петлай Лилия Валерьевна работает с 2014 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, компания может торговать произведениями искусства в коммерческих художественных галереях.

Площадь участка — чуть больше 12 соток, а дома — 450 квадратных метров, само здание выполнено из кирпича

Площадь участка — чуть больше 12 соток, а дома — 450 квадратных метров, само здание выполнено из кирпича

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Как рассказали в агентстве недвижимости Vdome, коттедж продают больше года, но потенциальные покупатели звонят редко из-за высокой цены.

— Коттедж состоит из подавального этажа, двух наземных и одного мансардного, итого четыре полноценных этажа, — говорится в объявлении.

В дом ведет лестница, украшенная белой и зеленой мозаикой, а по бокам создали круглые архитектурные формы

В дом ведет лестница, украшенная белой и зеленой мозаикой, а по бокам создали круглые архитектурные формы

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На участке есть необычное сооружение в форме гриба с причудливой башней на крыше

На участке есть необычное сооружение в форме гриба с причудливой башней на крыше

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В 2020 году в одном из объявлений о продаже дома было указано, что на первом этаже особняка есть бассейн, комната отдыха и сауна. На втором — гардеробная, гостиная, кухня и прачечная, а на третьем — три спальни, два санузла и гардеробная.

В интерьере также использовали мозаику, но уже разных цветов и размеров

В интерьере также использовали мозаику, но уже разных цветов и размеров

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Лестница с острыми цветами на перилах не гармонирует с плавным домом, но дверные наличники волнистой формы уравновешивают это

Лестница с острыми цветами на перилах не гармонирует с плавным домом, но дверные наличники волнистой формы уравновешивают это

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Стены, пол и ванная полностью выполнены из розовой, белой и зеленой мозаики, среди такого пестрого интерьера выделяется только белый санузел

Стены, пол и ванная полностью выполнены из розовой, белой и зеленой мозаики, среди такого пестрого интерьера выделяется только белый санузел

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В Новосибирске много необычных коттеджей: например, в частном секторе Октябрьского района продают дом с фонтаном и оранжерей за 85 миллионов — мы посмотрели, как он выглядит внутри и снаружи.

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