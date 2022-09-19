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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В частном секторе Октябрьского района продают коттедж с фонтаном и оранжереей — 9 фото дома за 85 миллионов

Недвижимость располагается недалеко от Большевистской и Инюшенского бора

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Кирпичный особняк владельцы предлагают использовать также как дом для ведения гостиничного бизнеса

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В Новосибирске продают дорогой особняк площадью более 700 квадратных метров. Дом находится в частном секторе между улицами Кирова, Выборной и Большевистской. Цена вопроса — 85 миллионов рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru.

— Предлагаем к приобретению просторный коттедж, который подходит как для круглогодичного проживания для себя и своей семьи, так и для гостиничного прибыльного бизнеса, — говорится в описании к коттеджу.

Там же перечисляются постройки, расположенные на участке по соседству с домом: жилой дом для персонала, двухэтажный дом-баня, в котором планируются сауна и овощехранилище, газовая котельная и мастерская.

Основное строение занимает 752 квадратных метра

Основное строение занимает 752 квадратных метра

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Коттедж охраняют фигурки львов

Коттедж охраняют фигурки львов

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В трехэтажном доме есть комната для музицирования. Она же гостиная

В трехэтажном доме есть комната для музицирования. Она же гостиная

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Кухня выглядит более сдержано, в отличие от гостиной

Кухня выглядит более сдержано, в отличие от гостиной

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Кроме музыки, владельцы явно неравнодушны к живописи

Кроме музыки, владельцы явно неравнодушны к живописи

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В доме несколько спален. Так, например, выглядит одна из них (и снова фигурки львов)

В доме несколько спален. Так, например, выглядит одна из них (и снова фигурки львов)

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В большом особняке есть даже комната с оранжереей...

В большом особняке есть даже комната с оранжереей...

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...и компактный спортзал

...и компактный спортзал

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Дом расположен на большом участке в 15 соток. И если верить продавцу, до остановки общественного транспорта около 400 метров.

Судя по данным N1.ru, это сейчас самый дорогой коттедж из выставленных на продажу в Октябрьском районе.

Недавно мы рассказывали о другой примечательной продающейся недвижимости — коттедже, напоминающем замок. За домик с прудом и шпилями просят 70 миллионов рублей, он расположен в Заельцовском районе.

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