В частном секторе Октябрьского района продают коттедж с фонтаном и оранжереей — 9 фото дома за 85 миллионов
Недвижимость располагается недалеко от Большевистской и Инюшенского бора
В Новосибирске продают дорогой особняк площадью более 700 квадратных метров. Дом находится в частном секторе между улицами Кирова, Выборной и Большевистской. Цена вопроса — 85 миллионов рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru.
— Предлагаем к приобретению просторный коттедж, который подходит как для круглогодичного проживания для себя и своей семьи, так и для гостиничного прибыльного бизнеса, — говорится в описании к коттеджу.
Там же перечисляются постройки, расположенные на участке по соседству с домом: жилой дом для персонала, двухэтажный дом-баня, в котором планируются сауна и овощехранилище, газовая котельная и мастерская.
Дом расположен на большом участке в 15 соток. И если верить продавцу, до остановки общественного транспорта около 400 метров.
Судя по данным N1.ru, это сейчас самый дорогой коттедж из выставленных на продажу в Октябрьском районе.
Недавно мы рассказывали о другой примечательной продающейся недвижимости — коттедже, напоминающем замок. За домик с прудом и шпилями просят 70 миллионов рублей, он расположен в Заельцовском районе.