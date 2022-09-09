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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу замок с башенкой и прудом — смотрим, что еще есть в особняке за 70 млн

Примечательный дом расположен в закрытом поселке возле соснового бора

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Особняк расположен в элитном поселке Лесное

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В Заельцовском районе Новосибирска продают коттедж, напоминающий замок. За необычное строение, а также участок в 15 соток, на котором есть пруд и сад, просят 70 миллионов рублей. Объявление о продаже коттеджа появилось на сайте N1.ru 5 сентября.

— Сосновый бор, закрытая территория, круглосуточная охрана, въезд через шлагбаум. Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой данной местности, дает прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты, — говорится в описании.

Других подробностей об объекте в объявлении не указано. Судя по фото, в доме два этажа и мансарда. На участке имеется пруд с мостиком и сад, где высажены ели.

Площадь особняка — 600 квадратных метров

Площадь особняка — 600 квадратных метров

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В придачу к дому идет участок, над которым явно поработали ландшафтные дизайнеры

В придачу к дому идет участок, над которым явно поработали ландшафтные дизайнеры

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Внутри замка царит соответствующая атмосфера

Внутри замка царит соответствующая атмосфера

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Владельцы дома явно предпочитают дерево

Владельцы дома явно предпочитают дерево

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В гостиной есть витражное окно

В гостиной есть витражное окно

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Несколько аскетичный кабинет

Несколько аскетичный кабинет

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В доме имеются несколько спален, вот одна из них

В доме имеются несколько спален, вот одна из них

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Мансардный этаж отдали не то под зону отдыха, не то под детскую

Мансардный этаж отдали не то под зону отдыха, не то под детскую

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В замке нашлось и джакузи

В замке нашлось и джакузи

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Собственником участка, где расположен замок, является предприниматель, занимающийся строительством и арендой недвижимости. Ему также принадлежит доля в новосибирской компании, специализирующейся на строительстве и ремонте дорог. У компании есть несколько контрактов с администрацией Каменского сельсовета и администрацией Новосибирского района по ремонту и содержанию дорог. Общая сумма контрактов — 10 миллионов рублей.

Зимой в Заельцовском районе продавали еще один замок — в нем есть шпиль и каменные ворота с колючей проволокой.

В центре города тоже можно повстречать замки. Этим летом НГС выяснил, кому принадлежит загадочный замок-крепость в тихом центре, где когда-то планировался музей оружия.

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