Секреты «дома Гауди»: кому принадлежит самый экстравагантный дом в Заельцовском бору

Хозяйка дома Гауди в Заельцовском бору Новосибирска ведёт бизнес в Сочи
Среди сосен Заельцовского бора спрятался самый причудливый дом Новосибирска, который удивляет горожан своей необычной внешностью. Всем своим видом он говорит о любви собственника к творчеству каталонского модерниста Антонио Гауди. Новосибирцы, которые приезжали в ресторан «На даче» или бывали в спа-центре «Гринвуд», наверняка обращали внимание на необычный особняк неподалеку и задавались вопросом: а кто же здесь живёт. Кому принадлежит сибирский «дом Гауди» — выяснил НГС.
Где и за сколько продавался «дом Гауди»
«Дом Гауди» расположен в районе Дачного шоссе в окружении сосен и дорогостоящих коттеджей. Если бы рядом не было ресторана «На даче», то обычные новосибирцы вряд ли бы узнали о его существовании. Без дела в этот район не поедешь, а ресторан люди посещают постоянно и удивляются необычному дому по соседству.
В сибирском «доме Гауди» привлекают внимание его плавные линии, купола, мозаика, ажурные ворота и причудливый дымоход. В июне 2016 года особняк площадью 420 квадратных метров выставляли на продажу на НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ за 90 миллионов рублей. Летом 2020 года за коттедж с участком 10 соток просили уже меньше — 75 миллионов рублей.
Как писали в объявлениях о продаже, внутреннее убранство дома подчеркнуто шикарными дизайнерскими интерьерами и изысканной итальянской мебелью. На первом этаже есть комната отдыха, бассейн и сауна; на втором — гардероб, гостиная, кухня, прачечная; на третьем — три спальни, два санузла, гардеробная.
В последнем объявлении о продаже, которое было опубликовано на Avito, говорилось, что только у этого коттеджа есть отдельный выход в лес и к реке, хотя до реки от коттеджа примерно 400 метров по прямой. «Эта земля федеральная, можно взять в аренду на 49 лет и построить там, например, детскую площадку или теннисный корт», — отмечал продавец.
Кто владеет земельным участком с «домом Гауди»
Выписка из Росреестра говорит о том, что первым собственником земельного участка был Сергей Иванович Володин (с января 2008 года), один из учредителей дачного НП «Заимка».
Последние 10 лет земля принадлежит Лилии Валерьевне Петлай. Она стала собственницей земельного участка с кадастровым номером 54:35:031945:145 — 2 ноября 2010 года. И, по данным на 9 октября 2020 года, продолжает ею быть.
Площадь земельного участка для ведения дачного хозяйства — 1202 квадрата (плюс-минус 12 квадратных метров), а его кадастровая стоимость —
По данным системы «Контур.Фокус», ИП Петлай Лилия Валерьевна зарегистрировано 31 октября 2014 года в городе Сочи и основной вид его деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, компания указала среди видов деятельности розничную торговлю книгами, ювелирными изделиями, сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения. Также предприятие может торговать произведениями искусства в коммерческих художественных галереях.
В Новосибирске Лилия Петлай владела собственной галереей высокого искусства «Винсент». Она открыла ее в октябре 2014 года на улице Советской. Тогда хозяйка галереи рассказывала НГС, что галерея ориентирована на высокое искусство, и выставляться здесь будут только профессиональные художники и скульпторы из Новосибирска и других городов. В первой экспозиции было представлено около 40 произведений искусства: картины известных живописцев Анатолия Никольского, Михаила Омбыш-Кузнецова, Вадима Иванкина, Сергея Мосиенко, Александра Шурица, Алексея Хусточко и других, графические работы и интерьерные панно из кожи и гобелен.
Лилия Петлай окончила факультет культурологии в Новосибирском педуниверситете и долгое время занималась оформлением квартир (ремонт, дизайн интерьеров) и работала с художниками. В итоге она задумала открыть свою галерею в Новосибирске и приобрела помещение на Советской. Вложения в проект Лилия Петлай тогда не раскрыла, но отмечала, что выставленные картины стоят от 15 тысяч рублей до 2 тысяч долларов.
Связаться с Лилией Петлай НГС не удалось — она не ответила на письма.
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