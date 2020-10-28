Секреты «дома Гауди»: кому принадлежит самый экстравагантный дом в Заельцовском бору

Среди сосен Заельцовского бора спрятался самый причудливый дом Новосибирска, который удивляет горожан своей необычной внешностью. Всем своим видом он говорит о любви собственника к творчеству каталонского модерниста Антонио Гауди. Новосибирцы, которые приезжали в ресторан «На даче» или бывали в спа-центре «Гринвуд», наверняка обращали внимание на необычный особняк неподалеку и задавались вопросом: а кто же здесь живёт. Кому принадлежит сибирский «дом Гауди» — выяснил НГС.



Где и за сколько продавался «дом Гауди»

