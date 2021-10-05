Престижная национальная премия впервые назвала десять лучших ресторанов, баров и шеф-поваров Сибири

Сегодня вечером в Красноярске были оглашены итоги ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Среди награжденных — новосибирские ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ и бар HIDE.



WHERETOEAT (где есть) — это одновременно ресторанный гид и одноименная премия, которой раз в год награждаются лучшие заведения конкретного региона. Впервые была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге, в Сибири победители объявлены впервые. Голосование проводится в два этапа. Сначала выбранный организаторами широкий пул экспертов (500 человек по всей России) предлагает свои кандидатуры в целом ряде номинаций. Получившие большее количество голосов заведения и отдельные специалисты (сомелье, шеф-повара) оцениваются потом жюри конкурса, которое и определяет победителей.

