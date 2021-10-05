Престижная национальная премия впервые назвала десять лучших ресторанов, баров и шеф-поваров Сибири

Сегодня вечером в Красноярске были оглашены итоги ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Среди награжденных — новосибирские ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ и бар HIDE.
WHERETOEAT (где есть) — это одновременно ресторанный гид и одноименная премия, которой раз в год награждаются лучшие заведения конкретного региона. Впервые была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге, в Сибири победители объявлены впервые. Голосование проводится в два этапа. Сначала выбранный организаторами широкий пул экспертов (500 человек по всей России) предлагает свои кандидатуры в целом ряде номинаций. Получившие большее количество голосов заведения и отдельные специалисты (сомелье, шеф-повара) оцениваются потом жюри конкурса, которое и определяет победителей.
Новосибирские рестораторы смогли добиться победы в двух номинациях: «Выбор СМИ» (ресторан #СибирьСибирь Дениса Иванова) и «Лучший бар» (коктейль-бар HIDE).
Прочие премии забрали красноярцы. Лучшим рестораном назван 0.75 Please Wine & Kitchen. Заведующий кухней этого заведения Роман Киселев назван «Шеф-поваром года», а винный специалист оттуда же Александр Волощук — получил титул «Сомелье года». Ещё один красноярец Алексей Горенский (управляющий партнер Bellini group) награжден «За вклад в развитие гастрономической культуры региона». Официантом года также стал специалист из Красноярска Михаил Голобоков (Fresco).
Остальные девять мест в десятке лучших ресторанов региона по версии WHERETOEAT SIBERIA 2021 заняли:
2. Tunguska (Красноярск).
3. «Чешуя» (Красноярск).
4. «33 вино и тапас» (Иркутск).
5. Fresco (Красноярск).
6. Pardon My French (Новосибирск).
7. «Жан Хуан Лу» (Новосибирск).
8. «Булгаков» (Красноярск).
9. «Коробок» (Новосибирск).
10. «Кухтерин» (Томск).
В конце августа новосибирский бар Nobody knows I suppose попал также в список рекомендуемых заведений глобального путеводителя 50 Best Discovery. Кроме него, из России там только 14 московских баров и ресторанов, а также семь заведений из Санкт-Петербурга.