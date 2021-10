Престижная национальная премия впервые назвала десять лучших ресторанов, баров и шеф-поваров Сибири

Новосибирские рестораторы смогли добиться победы в двух номинациях: «Выбор СМИ» (ресторан #СибирьСибирь Дениса Иванова) и «Лучший бар» (коктейль-бар HIDE).



Прочие премии забрали красноярцы. Лучшим рестораном назван 0.75 Please Wine & Kitchen. Заведующий кухней этого заведения Роман Киселев назван «Шеф-поваром года», а винный специалист оттуда же Александр Волощук — получил титул «Сомелье года». Ещё один красноярец Алексей Горенский (управляющий партнер Bellini group) награжден «За вклад в развитие гастрономической культуры региона». Официантом года также стал специалист из Красноярска Михаил Голобоков (Fresco).



Остальные девять мест в десятке лучших ресторанов региона по версии WHERETOEAT SIBERIA 2021 заняли:



2. Tunguska (Красноярск).

3. «Чешуя» (Красноярск).

4. «33 вино и тапас» (Иркутск).

5. Fresco (Красноярск).

6. Pardon My French (Новосибирск).

7. «Жан Хуан Лу» (Новосибирск).

8. «Булгаков» (Красноярск).

9. «Коробок» (Новосибирск).

10. «Кухтерин» (Томск).



В конце августа новосибирский бар Nobody knows I suppose попал также в список рекомендуемых заведений глобального путеводителя 50 Best Discovery. Кроме него, из России там только 14 московских баров и ресторанов, а также семь заведений из Санкт-Петербурга.