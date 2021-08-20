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«Партизанский» бар из Новосибирска попал в топ-50 лучших заведений мира

У этого бара нет таблички, а зайти внутрь можно, только позвонив по специальному номеру

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Одна из фишек Nobody knows — печати, которые ставятся на кубиках льда

Одна из фишек Nobody knows — печати, которые ставятся на кубиках льда

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Новосибирский бар Nobody knows I suppose попал в список рекомендуемых заведений глобального путеводителя 50 Best Discovery. Кроме него, из России там только 14 московских баров и ресторанов, а также семь заведений из Санкт Петербурга.

50 Best Discovery — это известный путеводитель по лучшим (с точки зрения составителей) заведениям по всему миру. Попадание в общий список дает шанс ресторану или бару оказаться в в одном из списков 50 лучших заведений, которые путеводитель составляет ежегодно. Кроме общемирового рейтинга, у путеводителя есть списки 50 лучших заведений Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Кроме того, они периодически составляют более локальные тематические списки: «Лучшие рестораны и бары Рима», «Где поесть в Барселоне» и так далее.

Маленький бар работает только по вечерам

Маленький бар работает только по вечерам

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Из Москвы в список World’s 50 Best попали 14 заведений, в том числе рестораны White Rabbit (13-е место в мировом рейтинге), Tweens Garden (19-е место в мировом рейтинге), а также Delicatessen, «Северяне» и другие. Санкт-Петербург представляют Duo Gastrobar, Cococo, El Capitas и еще четыре бара.

Российское заведение за пределами Москвы и Санкт-Петербурга попадает в список World’s 50 Best впервые. Выбор составителей выглядит довольно необычно, таким проектом стал не какой-то широко известный ресторан (как в Москве), а «бар без вывески» Nobody Knows I suppose, расположенный во дворе за ресторанно-торговым комплексом в историческом здании на Красном проспекте, 22.

Заведение создано барменами ресторанной группы Friends Orchestra и до сих пор работает в «партизанском» режиме. На дверях заведения нет никаких табличек, и чтобы попасть внутрь, нужно позвонить по телефону.

Название переводится как «Никто не знает, я полагаю». Как сказано в описании бара на World’s 50 Best, «в действительности, некоторые знают — немногие избранные, те, что имеют отношение к одному из новосибирских лучших секретов».

— Этот вдохновленный морской тематикой бар специализируется на порто и коктейлях. Его зал наполнен корабельной атрибутикой, бочками из-под горючего и виниловой музыкой, — говорится в описании.

Nobody Knows было первым заведением, начавшим работать во дворе на Красном проспекте, 22 задолго до появления здесь комплекса «Типография». Полностью отказаться от своего «закрытого» формата бар не заставило даже появление в этом году ресторанного дворика.

Новосибирский ресторанный бизнес не раз получал высокие оценки всевозможных рейтингов и премий. Так, российской версией премии «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» четыре раза отмечались проекты Дениса Иванова и один раз — Владимира Бурковского. А в прошлом году на премию претендовало сразу три новосибирских проекта.

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бары и рестораны
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