«Партизанский» бар из Новосибирска попал в топ-50 лучших заведений мира

Новосибирский бар Nobody knows I suppose попал в список рекомендуемых заведений глобального путеводителя 50 Best Discovery. Кроме него, из России там только 14 московских баров и ресторанов, а также семь заведений из Санкт Петербурга.

50 Best Discovery — это известный путеводитель по лучшим (с точки зрения составителей) заведениям по всему миру. Попадание в общий список дает шанс ресторану или бару оказаться в в одном из списков 50 лучших заведений, которые путеводитель составляет ежегодно. Кроме общемирового рейтинга, у путеводителя есть списки 50 лучших заведений Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Кроме того, они периодически составляют более локальные тематические списки: «Лучшие рестораны и бары Рима», «Где поесть в Барселоне» и так далее.