Новые рестораны новосибирцев отметили на «Золотой пальмовой ветви» — среди них заведение с целующимся Брежневым

Новосибирские рестораны получили награды «Золотой пальмовой ветви»
В Москве оглашены результаты премии «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Впервые за последние годы ни одно заведение из Новосибирска не получило главных призов, однако номинациями и призами в частных категориях были отмечены сразу три проекта.
«Золотая пальмовая ветвь» (Palmе d’Or) — международная премия, которая вручается самым интересным новым ресторанным концепциям. У «пальмовой ветви» есть национальные ступени (среди победителей которых и определяется лучший новый ресторан мира), в России она присуждается уже в 15-й раз.
В основной номинации за первое место боролось заведение новосибирского ресторатора Дениса Иванова — Krombacher Beer Kitchen, открытое в прошлом году в гостинице «Шератон» на Первой Тверской-Ямской улице. Его зал украшен копиями граффити Берлинской стены. Так, стена, отделяющая ресторан от холла отеля, украшена изображением целующихся генсека КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эрика Хоннекера.
Однако жюри отдало предпочтение проекту столичного ресторатора Александра Раппопорта «КрабыКутабы». Серебром и бронзой отметили заведения из Костромы и Владивостока.
Зато сразу два новосибирских ресторана были награждены в категории «Пальмовая ветвь. Выбор гостей» — ими стали «Хлеб и Нино» и «Горячий цех» (всего таких ресторанов было десять). В этой категории было девять заведений, пять из Москвы и еще два — из Екатеринбурга и Новороссийска.
Грузинский ресторан «Хлеб и Нино» открылся в прошлом году в Академгородке. «Горячий цех» также появился в прошлом году и занял второй этаж дома Текстильсиндиката (на перекрёстке улиц Ленина и Советской).
Новосибирские рестораторы получают «Пальмовые ветви» давно. Больше всего номинаций и наград у Дениса Иванова. Он дважды получал «золотую ветвь» (в 2009 за за «Beerman&Пельмени» и в 2016 году за #СИБИРЬСИБИРЬ) и два раза занял второе место (за бар «Жан Хуан Лу» в Новосибирске и «Рамен. Изакая [ku:] в Москве). Одно золото есть и у Владимира Бурковского («ПуппенХаус» — 2011 год).