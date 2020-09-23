Новые рестораны новосибирцев отметили на «Золотой пальмовой ветви» — среди них заведение с целующимся Брежневым

В Москве оглашены результаты премии «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Впервые за последние годы ни одно заведение из Новосибирска не получило главных призов, однако номинациями и призами в частных категориях были отмечены сразу три проекта.

«Золотая пальмовая ветвь» (Palmе d’Or) — международная премия, которая вручается самым интересным новым ресторанным концепциям. У «пальмовой ветви» есть национальные ступени (среди победителей которых и определяется лучший новый ресторан мира), в России она присуждается уже в 15-й раз.