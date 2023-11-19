«Наступает караул!» Китайские фальшивки, закрытие птицефабрик и 200 рублей за десяток — что происходит с рынком яиц

Новогодняя яичная сверхприбыль

Цена на куриные яйца растет на протяжении всего 2023 года, но рост особенно ускорился осенью. Мелкооптовые покупатели, с которыми удалось пообщаться корреспонденту НГС, отметили, что стоимость десятка яиц меняется в течении нескольких дней. Например, предприниматель Михаил для своего небольшого торгового павильона покупает яйцо то у оптовиков, то в сетевых магазинах. Говорит, постоянно мониторит цены и выбирает самые низкие.



— Обнаружил такой интересный момент: недели за три-четыре до того, как начали кричать о росте цен из каждого утюга, самыми дешевыми яйцами в Новосибирске оказались яйца в сети «Красное&Белое». Там наши «кольцовские» (птицефабрика «Ново-Барышевская». — Прим. ред.) категории С1 продавали по 70 рублей за десяток. Потом их не стало, и тогда я нашел яйца через «ашановское» приложение за 73 рубля — это уже были «иртышские» яйца (омская птицефабрика «Иртышское». — Прим. ред.). Купил несколько коробок вечером, утром поехал забирать, а они [при новом заказе] стоят уже дороже. И сейчас (на 15 ноября. — Прим. ред.) самое дешевое предложение нашел только за 83,36 рубля, а в «Красное&Белое» десяток С1 уже 94,90 рубля, — рассказал Михаил.

