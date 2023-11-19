«Наступает караул!» Китайские фальшивки, закрытие птицефабрик и 200 рублей за десяток — что происходит с рынком яиц

Те, кто в последнее время гадал, во что вкладывать деньги: в валюту, золото или какие другие активы — наверное, сильно удивились от роста курса… яйца. По данным Росстата, куриное яйцо с начала года подорожало почти на 20%. При этом цена продолжает ползти вверх, несмотря на заверения власти ее остановить и обуздать. Что стало реальной причиной «яичной инфляции» и на какой отметке замрет цена на этот товар первой необходимости, выяснил корреспондент НГС Илья Калинин.
Новогодняя яичная сверхприбыль
Цена на куриные яйца растет на протяжении всего 2023 года, но рост особенно ускорился осенью. Мелкооптовые покупатели, с которыми удалось пообщаться корреспонденту НГС, отметили, что стоимость десятка яиц меняется в течении нескольких дней. Например, предприниматель Михаил для своего небольшого торгового павильона покупает яйцо то у оптовиков, то в сетевых магазинах. Говорит, постоянно мониторит цены и выбирает самые низкие.
— Обнаружил такой интересный момент: недели за три-четыре до того, как начали кричать о росте цен из каждого утюга, самыми дешевыми яйцами в Новосибирске оказались яйца в сети «Красное&Белое». Там наши «кольцовские» (птицефабрика «Ново-Барышевская». — Прим. ред.) категории С1 продавали по 70 рублей за десяток. Потом их не стало, и тогда я нашел яйца через «ашановское» приложение за 73 рубля — это уже были «иртышские» яйца (омская птицефабрика «Иртышское». — Прим. ред.). Купил несколько коробок вечером, утром поехал забирать, а они [при новом заказе] стоят уже дороже. И сейчас (на 15 ноября. — Прим. ред.) самое дешевое предложение нашел только за 83,36 рубля, а в «Красное&Белое» десяток С1 уже 94,90 рубля, — рассказал Михаил.
Другой источник в разговоре с журналистом уверял, что ажиотаж вокруг яиц создается искусственно для извлечения продавцами сверхприбыли.
— Есть информация, что к Новому году некоторые бизнесмены хотят нагнать искусственный ажиотаж. Вместо того, чтобы увеличить производство, наши барыги решили поднять цены. Цена для оптовика повышается каждую неделю. Для рядового покупателя [в Новосибирске] цена яйца к середине декабря будет порядка 140–145 рублей за десяток — так будет стоить самое дешевое яйцо, — сообщил источник, попросивший не называть его имя.
Этот человек заверил, что сведения у него от нескольких предпринимателей, которые закупают яйца для производства субпродуктов, макаронных изделий и салатов. Эти люди, мол, уже сейчас оформляют договоры, где оптовая цена за яйцо — 10 рублей за штуку. При этом совсем недавно она была на уровне 7 рублей.
Казахи, китайцы и искусственные яйца
Негативным фактором, по мнению одного из источников НГС, стали слухи о приходе в Новосибирскую область крупных оптовиков из Казахстана и Кыргызстана. Им якобы выгодно наше яйцо из-за высокого валютного курса. Впрочем, подтвердить эту информацию не удалось: никто из тех, с кем еще общался корреспондент НГС, не слышал о появлении на рынке новых крупных игроков.
На птицефабрике «Ново-Барышевская», которая известна брендом «Кольцовское яйцо», журналиста заверили, что не слышали о таких оптовиках. Более того, как сказал руководитель одного из подразделений птицефабрики (он попросил не называть его имя), покупатели из соседних стран в последние два месяца закупаются в Омской области.
ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» образована в марте 2002 года. Директор — Ирина Подойма, супруга генерального директора ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» депутата новосибирского заксобрания Олега Подоймы. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 521,1 миллиона рублей. ЗАО «Ново-Барышевское» — участник госзакупок с заключенными контрактами на общую сумму 89,7 миллиона рублей. Птицефабрика «Ново-Барышевская» входит в агрохолдинг «Октябрьский» вместе с птицефабриками «Посевнинская», «Каргатская» и «Октябрьская».
— В нашем холдинге для покупателей из этих стран просто нет нужного объема яиц. Мы с федеральными сетями работаем. Есть еще другой большой производитель — Чикская птицефабрика. Но, как я знаю, они тоже находятся в торговых сетях. Сегодняшняя ситуация такова, что вся продукция находится в регионе. У нас даже нет возможности отгрузить яйцо, допустим, в Кемерово, хотя оттуда просят, — признался сотрудник птицефабрики.
Не слышал об азиатских оптовиках и директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль.
— Они обратились бы к нам с предложением, но такого не было, — рассуждает в разговоре с журналистом руководитель одной из крупнейших птицефабрик Новосибирской области.
АО «Птицефабрика Чикская» образовано в октябре 2006 года. Директор — Андрей Биль. По данным эмитента, 100% акций на конец 2015 года принадлежало ООО «Продо» (принадлежит Андрею Городилову и Ирине Панченко). По данным системы «Контур.Фокус», возможным и единственным учредителем птицефабрики «Чикская» может являться ООО «НИФК» (единственный владелец — Дмитрий Кадушин). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 117,5 миллиона рублей. АО «Птицефабрика Чикская» — участник госзакупок с заключенными контрактами на общую сумму 16,3 миллиона рублей.
Фермер из Тогучинского района Валерий Пятков уверен: дефицит возник в том числе из-за ухода поставщиков, кто якобы возил яйца из Беларуси и Китая. Фермер объясняет, что из-за роста цен на перевозку это стало невыгодным, но удорожание яйца опять вернет поставки издалека.
Некоторые участники яичного рынка упомянули в разговоре с журналистом и китайские искусственные яйца. Их существование в интернете обсуждают около десяти лет, но массовое производство подделки до сих пор ставится под сомнение.
На птицефабрике «Ново-Барышевская» китайский суррогат на местном рынке называют слухом. На фабрике заметили, что до последнего времени они отгружали большие партии в Монголию, которые также уходили и в Китай. А вот о ввозе яйца из Китая не слышали. Не верит в присутствие на местном рынке китайской подделки и директор птицефабрики «Чикская»: он считает, что производить подобное в промышленных объемах невыгодно из-за сложного процесса.
Из-за чего растет цена
Причинами роста цен на яйцо в регионе почти все эксперты называют экономические факторы. Версию с казахско-кыргызскими оптовиками и китайской подделкой серьезные производители всерьез не рассматривают.
Оптовик Иван, чье яйцо поставляется в школы, детсады и точки общепита, объясняет подорожание дефицитом на рынке зарубежных ветеринарных препаратов для кур.
— Они в основном зарубежные. А так подорожали и картонные коробки, и бумажные решетки. Коробка, куда входит четырнадцать решеток, сейчас стоит больше ста рублей. Представляете? А еще постоянно растет цена каждой решетки, — заметил Иван.
Соглашается с реальными экономическими причинами и фермер Пятков. В стоимость яйца закладывают и зерно для кур, и электричество, и топливо, и транспортные расходы, и оплату труда. В небольших хозяйствах, добавил он, себестоимость продукта выше, в крупных агрохолдингах — ниже.
На птицефабрике «Ново-Барышевская» не стали называть конкретную себестоимость яйца, сославшись на коммерческую тайну, но все же уточнили рост цены на свою продукцию.
— Относительно лета наша отпускная цена на яйцо не изменилась более чем на 8%. Я уверенно это говорю, потому что мы недавно прошли антимонопольную проверку, — заметил журналисту руководитель одного из подразделений птицефабрики «Ново-Барышевская».
По его словам, получать сверхприбыль от возможных спекулятивных схем птицефабрика не может, потому что их связывают контракты и фиксированные цены с федеральными сетями. А естественное увеличение цены объясняется вполне экономическими причинами.
— Ведь повышается цена не только на логистику и упаковку, часть которой имеет импортную составляющую. А запчасти к сортировочным машинам? А импортные вакцины, витамины и все остальное? Все это — за евро, — перечисляет сотрудник птицефабрики.
Довольно подробно обозначил все факторы, влияющие на рост стоимости яйца, и глава Чикской птицефабрики. Андрей Биль начал с сезонных колебаний: цена на яйцо растет с начала осени и до конца года, потом замирает и снова поднимается перед Пасхой. А вот с конца весны и на все лето для птицефабрик наступает мертвый сезон.
— Яичное производство — это ежедневно 900 тысяч яиц. И курицу не остановишь, кормить и обслуживать не перестанешь. А срок хранения яйца при температуре 18–20 градусов — 25 суток. Тут наступает лето: отпуска, фрукты, овощи. А для нас наступает караул! Все лето мы в лучшем случае торгуем в ноль. Если взять 2022 год, то за каждый летний месяц лично мы получили минус 30 миллионов рублей, а за весь 2022 год наша фабрика заработала… Примерно 2,5 % у нас рентабельность была. При такой рентабельности выжить можно, но не получится вкладывать в развитие. Это путь в никуда, — категорично заявил Биль.
Помимо выросшей за год стоимости зерна — с 9 до 15 тысяч рублей за тонну, выросшей валютной цены белкового корма — соевого шрота, по словам руководителя птицефабрики, лично у них на цену яйца влияет и высокая процентная ставка Центробанка. Развитие производства требует кредитов, которые только дорожают.
Наконец, все эксперты отмечают и еще одну немаловажную именно для Новосибирской области причину роста цен: из продажи пропали яйца Евсинской птицефабрики. Просто предприятие от яиц перешло к выращиванию бройлеров. По разным оценкам, Евсинская птицефабрика занимала почти треть местного рынка, производив в день более миллиона яиц.
АО «Птицефабрика "Евсинская"» образована в марте 2006 года. Генеральный директор — Игорь Рудаков. Учредители и акционеры не раскрываются. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 2 миллиарда рублей, чистый убыток — 143,5 миллиона рублей. Участник госзакупок с заключенными контрактами на общую сумму 4,2 миллиона рублей.
— У нас Евсинская, а в Поволжье умерла целая птицефабрика, которая давала два миллиона яиц в сутки: там птичий грипп был. И по всей стране точечно произошли какие-то минусы. А примерно года два назад у нас в стране было перепроизводство яйца, некоторые фабрики сработали в минус и тоже закрылись, — объяснил тотального яичный дефицит сотрудник птицефабрики «Ново-Барышевская».
Корреспондент НГС дозвонился до заместителя генерального директора птицефабрики «Евсинская» Кирилла Царева, но он попросил прислать ему вопросы на электронную почту. К моменту публикации ответы на вопросы от Царева не поступили.
Когда остановится яичная инфляция
Прогнозы о том, когда цены на яйцо остановятся и на какой отметке, эксперты делают осторожно. Некоторые так и объясняют: мол, напрогнозировали ранее один ценовой потолок, а его пробило.
— Я даже не знаю, насколько цена еще может вырасти. Думали, что 90 рублей — дорого, а оказалось — недорого. Еще Новый год не наступил, а перед Новым годом всегда всплеск, — замечает оптовик Иван.
— Борьба власти с ценами на яйца успехом не увенчалась. Где-то в конце 20-х чисел октября говорили о регулировании роста цен. Около месяца прошло, а цена поднялась в среднем на 10%, — ухмыляется предприниматель Михаил.
— Я не понимаю, на какой отметке остановится цена. Мы вот общаемся с разными регионами. Возьмем Новосибирскую область: здесь цена за десяток на полке в магазине — от 86 до 110 рублей. Это на С1. А от Красноярского края до Дальнего Востока цена — 158–198 рублей за десяток. А если посмотрим на Москву или на центральную часть России, то там полка начинается от 170 рублей и не заканчивается даже 200 рублями, — объяснил источник с птицефабрики «Ново-Барышевское».
К тому же, замечают эксперты, на рост цен влияют еще торги на так называемых яичных биржах. Андрей Биль объяснил, что у каждой федеральной торговой сети есть личная биржа. Каждая птицефабрика может продавать там до половины своей продукции — ту часть, которая не отгружается в сети по фиксированной цене.
— Эти биржи выдумали сами федеральные сети, там еженедельно торгуются определенные объемы. На биржу может зайти любой поставщик, с кем у сети есть договор. Сеть сама организовывает торги, заявляет объем и по какой цене она готова купить яйцо. Так вот на биржах цена по сравнению с летним периодом увеличилась существенно, до 50 %, — рассказал Андрей Биль. — Мы думали, что цена в 100 рублей [за десяток] — пик. Но цена на торгах этой недели достигла 150 рублей. Правда, это в другой регион, и тут заложена доставка. Думаю, это и будет предельной цифрой. Для фабрик это — комфортная цена, которая дает рентабельность на уровне 20%. Вот сегодня у нас, выдам военную тайну, отпускная цена на [яйцо С1] — 100 рублей.
Биль добавил, что их птицефабрика при ноябрьских ценах на яйца вышла на нормальную рентабельность — в пределах 20%. Это позволяет предприятию нормально развиваться, а не просто выживать, удовлетворенно подметил глава Чикской птицефабрики.
В середине ноября НГС рассказал, какие продукты больше всего подорожают в России перед Новым годом.