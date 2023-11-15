«Вместо селедки под шубой — просто свекла». Какие продукты больше всего подорожают в России перед Новым годом

Впереди Новый год. Перед этим предпраздничная суета, массовые покупки, траты и попытка накрыть богатый стол. Цены на товары не стоят на месте. Ведь мы много слышим про инфляцию, а в скором времени еще предстоит потребительский бум из-за праздников. Чего ожидать? Подорожают ли продукты? Поговорили с экономистами.
Овощи и фрукты станут дороже. Почему? (Да, доллар виноват)
Опрошенные собеседники сошлись во мнении, что цены станут выше на продукты, которые особенно пользуются спросом перед новогодними праздниками. Также играет фактор сезонности и слабый рубль.
Иван Вилков, кандидат экономических наук из ТюмГУ, говорит, что зимой увеличивается доля зарубежных овощей и фруктов: местные дороже выращивать в это время года. Соответственно, на импортные товары влияет курс доллара. Усугубляет ситуацию тот факт, что в этом году рубль по отношению к американской валюте сильно ослаб, в какой-то момент даже переваливал за отметку в 100.
— Если говорить с точки зрения здравого смысла и опыта, то к праздникам всегда дорожает, что хорошо расходуется. На Новый год — это шампанское. Думаю, оно начнет дорожать уже в ноябре. Также деликатесы, которые традиционно берут на новогодний стол, — предполагает Максим Марамыгин, доктор экономических наук и профессор УрГЭУ.
Экономист Николай Кульбака тоже отмечает, что к зиме дорожают товары, пользующиеся спросом для Нового года и Рождества. Второй фактор, который влияет на это, — высокая инфляция.
— Скорее всего, будут дорожать фрукты, овощи, потому что это связано с сезонностью, импортные товары, потому что доллар подскочил по отношению к рублю, — говорит собеседник.
Новогодний стол станет беднее — или нет?
По мнению Константина Селянина, кандидата экономических наук, от подорожания продуктов пострадают простые россияне, у которых маленькие доходы. Эксперт предполагает, что у многих продуктовый набор на новогоднем столе станет скромнее: люди перейдут на более дешевую еду.
— На мой взгляд, подорожают наиболее простые продукты, на которые вынуждены переходить россияне. Это скажется на наиболее бедных, наименее обеспеченных. Новогодний стол станет скромнее — вместо традиционной красной икры будут просто бутерброды с маслом, вместо селедки под шубой — просто свекла. Я утрирую. Упрощение будет из-за того, что традиционные, знаковые — селедка под шубой или салат оливье, бутылка шампанского вырастут в цене. Я не исключаю, что многие семьи всё равно по принципу «назло маме отморожу уши» в качестве эффекта позволения накроют шикарный стол на Новый год, а потом весь месяц будут есть что попало. Такое тоже возможно, — рассуждает собеседник.
Кульбака сомневается, что новогодний стол станет беднее. Но уверен, что дороже. По его мнению, люди будут делать всё, чтобы отпраздновать достойно.
— К сожалению, или к счастью, стратегия российских людей такова, что на такие праздники они будут стараться изо всех сил сделать всё, чтобы отпраздновать достойно и накрыть полный стол. Я думаю, что стол вряд ли станет беднее, а вот дороже — точно. Хотя кто-то, конечно, наверняка начнет экономить, но большинство постарается обеспечить себе то, что было в прошлом году, — объясняет эксперт.
Цены растут всегда
По поводу обсуждения предновогоднего бума и роста цен рассуждает Михаил Лачугин, независимый эксперт по ритейлу.
— Для начала очевидная вещь: цены растут перманентно всегда. По чуть-чуть, но растут. И всегда для этого есть причины. Сейчас их немало, и они известны: это удорожание логистики, удорожание оборудования или его обслуживания, некоторой доли сырья (а для кого-то значительной доли), курсы валют. Всё это неизбежно заставляет производителей либо переписывать ценники, либо «оптимизировать» свою продукцию — уменьшать вес/объём, заменять ингредиенты на более дешевые, автоматизировать производства
Лачугин отмечает, что многим СМИ не очень нравится всё это объяснять: приелось, нужно объяснять подробности, которые не всем по нраву.
— Вот, например, один из производителей шоколада рассказал мне, что в комментариях для СМИ рост цен ему проще объяснить условным неурожаем в Гане или Кот-д-Ивуаре, чем в сотый раз рассказывать об издержках на местах и росте курсов валюты (именно за валюту покупается какао). Аналогично, рост цен на красную икру — снижением объемов вылова, рост цен на апельсины — тоже неурожаем в Африке, — объясняет эксперт.
Он тоже отмечает сезонность как немаловажный фактор.
— Сейчас в СМИ циркулирует тема про подорожание мандаринов. Мол, ими нужно срочно запасаться, а то потом будет дороже. Хотя потом мандаринов будет больше, ведь сезон только начался. Соответственно, дороже они быть не могут. И как раз таки поэтому отдельным игрокам рынка может быть очень выгодно поддержать спрос на эту продукцию сейчас, в моменте, чтобы заработать как можно больше.
Одним словом, думать нужно своей головой. И не терять концентрации никогда, — подытоживает Лачугин.
Еще одна больная тема этой осени — топливный кризис в России. Что привело к подорожанию бензина и дефициту дизтоплива. Эксперт объяснил, как мы пришли к такому.