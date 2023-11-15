«Вместо селедки под шубой — просто свекла». Какие продукты больше всего подорожают в России перед Новым годом

Экономист Николай Кульбака тоже отмечает, что к зиме дорожают товары, пользующиеся спросом для Нового года и Рождества. Второй фактор, который влияет на это, — высокая инфляция.

— Скорее всего, будут дорожать фрукты, овощи, потому что это связано с сезонностью, импортные товары, потому что доллар подскочил по отношению к рублю, — говорит собеседник.

Новогодний стол станет беднее — или нет?

По мнению Константина Селянина, кандидата экономических наук, от подорожания продуктов пострадают простые россияне, у которых маленькие доходы. Эксперт предполагает, что у многих продуктовый набор на новогоднем столе станет скромнее: люди перейдут на более дешевую еду.