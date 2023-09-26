Икона стиля за 2 миллиона. Какие часы носят министр здравоохранения и новосибирские депутаты

Если приглядеться, то на часах министра можно заметить черный циферблат с ярким цифрами 4 и 8 на нижней части изделия, сверху на циферблате виднеется окошко с датой. Точно так же расположены и элементы у модели Raymond Weil. Заводной механизм на часах Константина Хальзова и на сайте по продаже товаров совпадают, а на корпусе заметны декоративные элементы.



Спортивные часы не типичны для Raymond Weil — чаще компания выпускает модели в классическом стиле. На официальном сайте бренда именно эти часы уже не найти, но на сторонних сайтах по продаже товаров они стоят от 80 до 90 тысяч рублей. При этом ценовой диапазон часов швейцарской компании широкий: можно найти товары и за 60 тысяч рублей, и за 670 тысяч рублей.