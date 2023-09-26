Икона стиля за 2 миллиона. Какие часы носят министр здравоохранения и новосибирские депутаты

Самый распространенный и один из самых дорогих аксессуаров у мужчин — часы. Это не только полезная вещь, но и показатель статуса человека, поэтому изделие непременно должно быть дорогим. НГС изучил фотографии трех значимых персон Новосибирской области: министра здравоохранения и двух депутатов Законодательного собрания, чтобы узнать, какие часы они предпочитают. Оказалось, что местные випы очень любят швейцарские бренды — одна из находок оценивается до 2 миллионов рублей. Подробнее — в материале НГС.
Константин Хальзов и спортивные люксовые часы
Министр здравоохранения Константин Хальзов несколько раз появился на публике в часах, похожих на изделие швейцарского бренда Raymond Weil. Часы, которые можно заметить на руке министра на пресс-конференциях, идентичны модели бренда из коллекции Sport. По данным компании, в часах установлен хронограф с точностью до децисекунды (1/10 секунды).
Если приглядеться, то на часах министра можно заметить черный циферблат с ярким цифрами 4 и 8 на нижней части изделия, сверху на циферблате виднеется окошко с датой. Точно так же расположены и элементы у модели Raymond Weil. Заводной механизм на часах Константина Хальзова и на сайте по продаже товаров совпадают, а на корпусе заметны декоративные элементы.
Спортивные часы не типичны для Raymond Weil — чаще компания выпускает модели в классическом стиле. На официальном сайте бренда именно эти часы уже не найти, но на сторонних сайтах по продаже товаров они стоят от 80 до 90 тысяч рублей. При этом ценовой диапазон часов швейцарской компании широкий: можно найти товары и за 60 тысяч рублей, и за 670 тысяч рублей.
Луна в стиле люкс
Депутат новосибирского Заксобрания Иван Сидоренко носит часы, идентичные одной из моделей швейцарского люксового бренда Maurice Lacroix. Их выдает характерный циферблат с изображением Луны, золотой ободок вокруг и кожаный коричневый ремешок. Если приглядеться, то на часах можно заметить стилизованную букву M, характерную для логотипа компании.
Модель Lune Retrograde из коллекции Masterpiece, которую может носить депутат, считают шедевром бренда — это самая дорогая и технически сложная модель. Название коллекции с английского языка на русский так и переводится — шедевр. В описании указано, что часы этой линейки называют воплощением динамичного городского стиля, сочетающегося с традиционной швейцарской сдержанностью и элегантностью. Главная особенность — символ Луны на одном из хронографов.
Ремешок часов выполнен из кожи аллигатора, а корпус — из золота и стали. Подержанная модель стоит в среднем от 300 до 400 тысяч рублей в зависимости от состояния. Часы Maurice Lacroix из коллекции Masterpiece на официальном сайте по нынешнему курсу доллара стоят от 583 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, но модель, идентичная той, что можно разглядеть на руке депутата, уже не продается.
Стоит отметить, что Иван Сидоренко не только занимает депутатское кресло в Заксобрании, но и до недавнего времени лично вел строительный бизнес — возглавлял группу «Энергомонтаж». В 2022 году стало известно, что на него завели уголовное дело о мошенничестве с муниципальной землей. Иван Сидоренко свою вину признал и полностью возместил ущерб.
По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня Иван Сидоренко не числится ни как глава группы «Энергомонтаж», ни в числе учредителей. Организацией владеют в равных долях жена депутата Елена Сидоренко и бизнесмен Владимир Каличенко, он же является генеральным директором. В 2022 году чистый убыток компании составил 276,6 миллиона рублей при выручке в 1,2 миллиарда рублей.
Икона стиля среди часов
Еще один депутат Заксобрания Олег Подойма тоже может быть любителем люксовых швейцарских часов. На многих фотографиях на руке политика можно заметить аксессуар, который очень похож на часы International Watch Company (IWS) Portugieser Chronograph. Если приглядеться, то можно заметить два хронографа с индикацией секунд и минут. Слева и справа на циферблате расположены некие надписи, а заводной механизм выполнен элегантно и просто.
На официальном сайте Portugieser называют первым и наиболее известным часовым семейством IWS высокого класса. Изделия начали выпускать в конце 1930-х годов, когда компания IWS разработала большие наручные часы по заказу португальских предпринимателей. Portugieser называют иконой стиля, а дизайн часов — легендарным.
На сайте компании указано, что корпус часов выполнен из 18-каратного красного золота, а прозрачная задняя крышка — из сапфирового стекла. Переднее стекло также сапфировое, с двусторонним антибликовым покрытием, а черный ремешок Santoni — из кожи аллигатора.
По нынешнему курсу подобные часы на официальном сайте стоят почти 2 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Олег Подойма — генеральный директор ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», учредители организации неизвестны. На конец 2022 года ее выручка составила 4,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона рублей. По сравнению с 2021 годом выручка поднялась на 18%. Один из агрохолдингов компании — птицефабрика «Ново-Барышевская», весной на предприятии нашли нарушения, жители жаловались на резкий запах.
Другой бизнес депутата, в котором он числится как учредитель, — ООО «Агроком». Пост директора компании занимает его жена — Ирина Подойма. Организация занимается разведением сельскохозяйственных птиц, торговлей мясом и яйцами. Но бизнес в 2022 году оказался в убытке на 12,3 миллиона рублей при выручке в 30,2 миллиона рублей.
Депутат также владеет ООО «Жилая сфера», среди видов деятельности компании — торговля легковыми и грузовыми автомобилями. На конец 2022 года выручка организации составила 29,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона рублей.
В июле НГС посмотрел сколько заработали за год самые успешные бизнесы депутатов Горсовета Новосибирска. Большинство депутатских компаний перенесли санкционный год неплохо и вышли в плюс, но есть и те, кому повезло меньше.