Птицефабрика в Кольцово запускает цех за 250 миллионов — компанию обвиняли в неприятном запахе

Птицефабрика «Ново-Барышевская» назвала способы борьбы с неприятным запахом, который может возникать в результате производства. Ранее об этом сообщали жители Кольцово и Нижней Ельцовки.
Почему началась проверка
В конце марта стало известно, что власти рабочего поселка Кольцово разрабатывают план по борьбе с неприятным запахом, который ощущают местные жители. Власти наукограда считают, что он появляется от птицефабрики «Ново-Барышевская». Предприятие начали проверять специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
— Подтверждаем, что неприятные запахи появляются в самый неожиданный момент и не являются постоянными. В пространстве и с течением времени концентрация «загрязнения» запахов быстро меняется. Причиной появления запахов является производственно-хозяйственная деятельность ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», возможно, осуществляемая с нарушением природоохранного законодательства, — заявили в администрации Кольцово.
Как перерабатывают отходы
На фабрике ответили на запрос сайта НГС. В компании сообщили, что сейчас в рабочем поселке есть две производственные площадки птицефабрики. Старейшая из них, на Садовой, 33, работает с 1977 года, вторая расположена на Векторном шоссе и функционирует с 2005 года. С 2016 года на Векторном шоссе также работает убойно-перерабатывающий комплекс.
Птицефабрика «Ново-Барышевская» — одно из предприятий агрохолдинга птицефабрики «Октябрьская». У нее есть два филиала — в Кольцово и Барышево. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», птицефабрика «Октябрьская» зарегистрирована в 1997 году. Генеральный директор — Олег Подойма. В 2021 году выручка составила 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 10,7 миллиона. Информацию о владельце раскрыли только в 2020 году — им оказалось ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». Кто владеет «Октябрьской» в 2023 году, не раскрывается.
По информации птицефабрики «Ново-Барышевская», отходы производства, кроме куриного помета, утилизирует компания «Надежда» в Мошковском районе. На производственной площадке на улице Выборной в Новосибирске есть собственный инсинератор — это установка для обезвреживания отходов.
— Переработка помета производится по двум технологиям на двух площадках — ферментация на открытой площадке, расположенной на территории Березовского поссовета в 3,4 километра от жилых массивов Кольцово, и по японской технологии ускоренной ферментации, реализованной в новом цехе производства органического удобрения на площадке птицефабрики. Складирование и накопление помета на территории площадок не допускается, мест для накопления помета не предусмотрено, — пояснили на фабрике.
На полях в пределах Кольцово с 2020 года не используют органические удобрения. Открытую площадку для складирования и ферментации помета не используют с 2022 года.
— До запуска технологии ускоренной ферментации, реализованной в новом цехе, накопление и ворошение помета птицы производилось на данной открытой площадке в соответствии с нормами действующего законодательства, эту технологию переработки предприятие имеет право использовать и в настоящее время, — уточнили на птицефабрике.
Цех рассчитан на переработку
— По запросу жителей территориальным отделом ФМБА России с момента запуска цеха в 2022–2023 годах проводится мониторинг неприятных запахов и инструментальный замер концентраций аммиака и формальдегида на границе предприятия, все показатели в пределах нормы, — говорится в ответе птицефабрики на запрос НГС.
В этом году в цехе планируют запустить ступень финальной очистки вентиляции.
Результаты проверки
Специалисты Министерства природы и «Центра лабораторного анализа по Сибирскому Федеральному округу» нашли нарушения в экологической документации и документации по эксплуатации газоочистного оборудования. Они не могут привести к возникновению неприятного запаха от фабрики. Компания предоставила ряд возражений. Замеры по 16 загрязняющим веществам показали, что концентрация значительно ниже предельно допустимой. Вынесение постановления назначено на 12 апреля.
— Специалистами Минприроды также выданы рекомендации по выявленным в результате проверки нарушениям, к устранению которых мы уже приступили, — добавили в компании.
В конце зимы в Новосибирске появился густой и едкий туман. В тот период горожане жаловались на запах гари, головную боль и ухудшение самочувствия, а синоптики зафиксировали загрязнение атмосферы. НГС поговорил с экспертами, чтобы выяснить, из-за чего это произошло и виноваты ли в этом ТЭЦ.