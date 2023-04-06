Птицефабрика в Кольцово запускает цех за 250 миллионов — компанию обвиняли в неприятном запахе

Как перерабатывают отходы

На фабрике ответили на запрос сайта НГС. В компании сообщили, что сейчас в рабочем поселке есть две производственные площадки птицефабрики. Старейшая из них, на Садовой, 33, работает с 1977 года, вторая расположена на Векторном шоссе и функционирует с 2005 года. С 2016 года на Векторном шоссе также работает убойно-перерабатывающий комплекс.

Птицефабрика «Ново-Барышевская» — одно из предприятий агрохолдинга птицефабрики «Октябрьская». У нее есть два филиала — в Кольцово и Барышево. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», птицефабрика «Октябрьская» зарегистрирована в 1997 году. Генеральный директор — Олег Подойма. В 2021 году выручка составила 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 10,7 миллиона. Информацию о владельце раскрыли только в 2020 году — им оказалось ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». Кто владеет «Октябрьской» в 2023 году, не раскрывается.

