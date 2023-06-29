Народные изгнанники: новосибирских депутатов массово судят за мошенничество — как их наказывают

Силовики подчеркивали, что грант фермеру помог получить депутат Законодательного собрания Валентин Сичкарёв, он же в деле был назван «организатором и руководителем преступления».

Валентин Сичкарёв с 2005 года четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре 2020-го. Тогда он выиграл от «Единой России» по округу № 10, в который входят территории Коченевского и Чулымского районов. На протяжении двух последних созывов он был зампредом бюджетного комитета.



Ущерб бюджету оценили в указанные выше 2,3 миллиона рублей. В результате на скамье подсудимых по делу о мошенничестве в особо крупном размере оказались трое: парламентарий, директор подконтрольной ему компании и сам фермер. Все трое получили по 4 года условно.

