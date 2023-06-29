Народные изгнанники: новосибирских депутатов массово судят за мошенничество — как их наказывают

Депутатский мандат — как средство для махинаций. Такое мнение складывается, глядя на количество обвинений в сторону депутатов регионального Заксобрания. За последнее время пять парламентариев попали под уголовное преследование: троих осудили, одного судят, ещё один — под следствием. Это чистка рядов в региональном парламенте или плановая работа силовиков? Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов вспомнил, за что привлекают к ответственности народных избранников, и поинтересовался у эксперта, почему ни одного из них строго не наказали.
Граждане осужденные
Условно началом «марша справедливости» против новосибирских депутатов можно считать уголовное дело против Валентина Сичкарёва. В 2020 году его обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами.
Следователи выяснили, что в 2017 году Минсельхоз выделил грант фермеру в Чулымском районе на развитие животноводства. Через два года остаток средств выделенного гранта составил 2,3 миллиона рублей, а ремонт животноводческого комплекса был произведён только на бумаге.
Силовики подчеркивали, что грант фермеру помог получить депутат Законодательного собрания Валентин Сичкарёв, он же в деле был назван «организатором и руководителем преступления».
Валентин Сичкарёв с 2005 года четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре 2020-го. Тогда он выиграл от «Единой России» по округу № 10, в который входят территории Коченевского и Чулымского районов. На протяжении двух последних созывов он был зампредом бюджетного комитета.
Ущерб бюджету оценили в указанные выше 2,3 миллиона рублей. В результате на скамье подсудимых по делу о мошенничестве в особо крупном размере оказались трое: парламентарий, директор подконтрольной ему компании и сам фермер. Все трое получили по 4 года условно.
Сичкарёв пытался обжаловать приговор, но Новосибирский областной суд оставил решение в силе. После неудачной апелляции его лишили депутатского мандата.
Следом за Сичкарёвым в разработку оперативников попал его коллега по фракции Заксобрания Александр Морозов. Летом 2021 года его тоже обвинили в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) с бюджетными деньгами. Некоторые аналитики даже связывали уголовные дела Сичкарёва и Морозова, называя их результатом внутрипартийной борьбы, тем более что структура уголовных дел оказалась практически идентичной.
Александр Морозов избирался в новосибирское Заксобрание с 1997 года, в последние созывы — от «Единой России». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии, комитет по аграрной политике и был председателем бюджетного комитета (как раз тогда его замом был Валентин Сичкарев). На момент возбуждения дела он представлял округ № 8 и возглавлял строительный комитет регионального парламента.
Дело Морозова связано с подконтрольным ему «Коченёвским мясокомбинатом». Следователи выяснили, что в 2019–2020 годах депутат помог предприятию получить грант от Минсельхоза в размере 41 миллиона рублей по мошеннической схеме. Вдобавок 19 миллионов из этой суммы, как полагали силовики, осели в карманах парламентария.
Александра Морозова задержали 3 июня 2021 года. На время расследования суд и запретил ему приближаться к «Коченевскому мясокомбинату» ближе, чем на 250 метров. По данным региональной прокуратуры, похищенные деньги удалось вернуть в бюджет в полном объеме. Морозов, не дожидаясь обвинительного приговора, сам сложил депутатские полномочия.
В июне 2023 года Октябрьский суд Новосибирска приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Как и Сичкарёва.
Наконец, последним (на сегодня) осужденным депутатом Заксобрания считается Глеб Поповцев. 28 июня ему вынесли приговор по всё той же мошеннической статье. Только на этот раз парламентарий присвоил деньги не Минсельхоза, а бюджетные средства самого регионального парламента.
Глеб Поповцев избирался в Заксобрание от «Единой России» в 6-м и 7-м созывах. Состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности.
По версии следствия, в 2020 году Поповцев фиктивно устроил на работу своим помощником знакомую женщину. На протяжении года она фактически не исполняла свои обязанности, но зарплата исправно поступала на её банковскую карту, которой распоряжался сам Поповцев. По оценке силовиков, таким образом депутат присвоил более 800 тысяч рублей, которые выделили из бюджета регионального парламента.
Депутата задержали в ноябре 2021 года. Его обвинили в мошенничестве и на время расследования поместили под домашний арест, затем изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В процессе суда Поповцев полностью возместил ущерб.
Народный избранник вину в мошенничестве не признал: он заявил, что допустил «финансовую небрежность», подчеркнул, что руководит крупным сельхозпредприятем и что «глаза замыливаются» от проходящих через него сумм. Государственный обвинитель запросил для него три года реального лишения свободы, но суд решил иначе — штраф в 300 тысяч рублей. Вопрос о лишении Глеба Поповецва депутатского мандата еще не решён.
Встать, суд идёт
В сентябре 2022 года стало известно, что уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) завели на депутата Заксобрания Ивана Сидоренко. Глава строительной компании «Энергомонтаж» попал под уголовное преследование из-за своей профессиональной деятельности, которая, по мнению силовиков, отчасти оказалась вне рамок закона.
Иван Сидоренко впервые стал депутатом Законодательного собрания в 2013 году, заменив на этом посту своего скончавшегося отца Леонида Сидоренко. Представляет фракцию партии «Единая Россия», является зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунального комплекса и тарифам.
Дело касается событий 2015 года, когда Сидоренко заключил с мэрий договор аренды земельного участка для строительства торгового центра с подземной стоянкой. Впоследствии, уверяют силовики, депутат представил в администрацию поддельные документы о якобы построенной коммерческой недвижимости. Затем Сидоренко зарегистрировал право собственности компании на несуществующее здание, и в результате получил возможность приобрести участок без торгов даже дешевле кадастровой стоимости. Известно, что за землю заплатили чуть больше 17 миллионов рублей, хотя ее кадастровая стоимость — 163 миллиона рублей.
Иван Сидоренко свою вину признал, ущерб полностью возместил. Сейчас дело об особо крупном мошенничестве рассматривается в Центральном суде. Иван Сидоренко всё ещё является депутатом Законодательного собрания.
Ещё один фигурант «марша справедливости» — экс-сенатор от Новосибирской области, действующий депутат Заксобрания Владимир Лаптев. В отличие от коллег по парламенту в его деле целый список статей — ч.3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Отчасти поэтому его судьба после задержания сложилась несколько иначе: девять месяцев Лаптев просидел в СИЗО, тогда как другие опальные депутаты максимум содержались под домашним арестом.
Владимир Лаптев избирался в новосибирский парламент с 2005 года. Входил в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Был членом Комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. В 2015-м стал сенатором от Заксобрания. В 2020-м Владимир Лаптев в четвертый раз выиграл выборы в Заксобрание и возглавил комиссию по экологии. Представляет фракцию «Единая Россия».
По версии следствия, Лаптев, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов место в возглавляемом им комитете, зная что предлагаемая должность оплачивается из бюджета. В качестве благодарности Лаптев получил зарплатную банковскую карту коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме около 900 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Трудоустроенный коллега — депутат Заксобрания Юрий Кошкин. Силовики считают, что за взятку ему обеспечили место зампредседателя комитета по экологии. Адвокат Лаптева заявил, что Кошкин подставил его подзащитного, поскольку должен ему больше 40 миллионов рублей и, чтобы не отдавать, инициировал возбуждение уголовного дела.
Неделю назад Владимира Лаптева отпустили из СИЗО под домашний арест. Расследование продолжается. При этом Лаптев до сих пор является депутатом Законодательного собрания.
Запрос на справедливость
Депутатский мандат — иллюзия неприкосновенности. Для возбуждения уголовного дела против регионального парламентария необходимо согласование главы следственного управления по Новосибирской области, рассказал главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов. При этом он отметил, что отношения между силовиками и политиками в последнее время изменились.
— Раньше уголовные дела против политиков были риском — можно было получить карьерные проблемы. В новосибирской истории есть прецеденты, когда резонансные уголовные дела завершались, можно сказать, вничью: объекты преследования получали обвинительные приговоры, а следователи и их руководители теряли работу, — подчеркнул Кузнецов.
Сегодня, по мнению эксперта, депутатов привлекают «даже за малозначительные нарушения, на которые раньше не обращали внимания». Есть версия, что таким образом силовики «толкуют запрос на справедливость»: в парадигме «неприкасаемых у нас нет».
— Беспечные депутаты, привыкшие вести свои дела в обычной манере, стали лёгкой законной добычей, они вошли в особую группу риска, присоединившись к чиновникам, за которыми силовики начали бдительно следить чуть раньше. Безусловно, для политиков здесь содержится абсолютно ясный посыл — максимально избегать конфликтов интересов, держаться подальше от бюджетных денег, безупречно соблюдать законодательство, не давать и намёка на возможность попасть под подозрения, — пояснил Кузнецов.
Аналитик предполагает, что сегодня количество уголовных дел доминирует над их качеством. Кроме того, обилие криминальных поводов сводит на нет общественный резонанс на тему, казалось бы, громких депутатских скандалов.
— Условные сроки и прочие приговоры без заключения с поправкой на явно обвинительный уклон системы считаются почти что оправдательными. Воспитательный, профилактический эффект уголовного преследования в таком контексте вызывает всё больше вопросов, — резюмировал эксперт.
На фоне войны силовиков с нечистыми на руку депутатами яркими красками играет противостояние депутата Госдумы Дмитрия Савельева с вице-мэром Новосибирска Артёмом Скатовым. Первый обвинил второго в клевете. Идёт суд, на котором даже выступал градоначальник — Анатолий Локоть.