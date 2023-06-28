Депутата заксобрания Глеба Поповцева осудили за мошенничество с бюджетными деньгами: ему назначен штраф в 300 тысяч

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу депутата Законодательного собрания Глеба Поповцева. Его признали виновным в мошенничестве (
— Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
По версии следствия, в 2020 году Поповцев фиктивно трудоустроил знакомую женщину в качестве своего помощника при условии, что будет за нее получать зарплату. На протяжении года депутат распоряжался деньгами, которые поступали на банковскую карту его псевдопомощника, при этом фактически женщина не исполняла свои обязанности. В результате за год Поповцев незаконно получил из бюджета заксобрания более 844 тысяч рублей.
Депутата задержали в ноябре 2021 года. Его обвинили в мошенничестве и на время расследования поместили под домашний арест, затем изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
В процессе суда Поповцев полностью возместил ущерб.
В своем последнем слове он заявил, что допустил «финансовую небрежность», а также что не собирался похищать деньги. Гособвинитель запросил для Поповцева
Приговор не вступил в законную силу.
Пару недель назад в том же суде огласили приговор бывшему депутату Законодательного собрания Александру Морозову. Его признали виновным в хищении 19 миллионов рублей из бюджета.