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Депутата заксобрания Глеба Поповцева осудили за мошенничество с бюджетными деньгами: ему назначен штраф в 300 тысяч

Признали виновным в хищении более 800 тысяч рублей, но эти деньги он вернул в бюджет

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Глеб Поповцев не сложил полномочия депутата, несмотря на уголовное преследование

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Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу депутата Законодательного собрания Глеба Поповцева. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами.

— Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства, — сообщили в Октябрьском суде.

По версии следствия, в 2020 году Поповцев фиктивно трудоустроил знакомую женщину в качестве своего помощника при условии, что будет за нее получать зарплату. На протяжении года депутат распоряжался деньгами, которые поступали на банковскую карту его псевдопомощника, при этом фактически женщина не исполняла свои обязанности. В результате за год Поповцев незаконно получил из бюджета заксобрания более 844 тысяч рублей.

Депутата задержали в ноябре 2021 года. Его обвинили в мошенничестве и на время расследования поместили под домашний арест, затем изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

В процессе суда Поповцев полностью возместил ущерб.

В своем последнем слове он заявил, что допустил «финансовую небрежность», а также что не собирался похищать деньги. Гособвинитель запросил для Поповцева 3 года реального лишения свободы. 28 июня в суде огласили приговор.

Приговор не вступил в законную силу.

Пару недель назад в том же суде огласили приговор бывшему депутату Законодательного собрания Александру Морозову. Его признали виновным в хищении 19 миллионов рублей из бюджета.

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