Депутата заксобрания Глеба Поповцева осудили за мошенничество с бюджетными деньгами: ему назначен штраф в 300 тысяч

По версии следствия, в 2020 году Поповцев фиктивно трудоустроил знакомую женщину в качестве своего помощника при условии, что будет за нее получать зарплату. На протяжении года депутат распоряжался деньгами, которые поступали на банковскую карту его псевдопомощника, при этом фактически женщина не исполняла свои обязанности. В результате за год Поповцев незаконно получил из бюджета заксобрания более 844 тысяч рублей.

