Экс-депутат Заксобрания выслушал приговор за похищение 19 млн рублей из бюджета

13 июня Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу руководителя «Коченевской птицефабрики» Александра Морозова. Бывшего депутата Законодательного собрания НСО признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд приговорил Александра Морозова к 4 годам лишения свободы условно.
По версии следствия, в 2019–2020 гг. Морозов добился выделения бюджетных средств на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Всего — более 41 миллиона рублей, но силовики выяснили, что не все деньги были потрачены по назначению.
— Для придания видимости исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии по его указанию в цехе частично были проведены строительно-монтажные работы. Почти 19 миллионов рублей бюджетных средств похищены мужчиной посредством перечисления по фиктивным договорам подконтрольным ему юридическим лицам, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
Александра Морозова задержали 3 июня 2021 года. На него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: в частности, ему запретили приближаться к «Коченевской птицефабрике» ближе чем на 250 метров. По данным региональной прокуратуры, похищенные деньги удалось вернуть в бюджет в полном объеме.
Ранее стало известно, что в Чановском районе предпринимателя осудили условно за хищение 11 млн рублей, которые он получил в качестве господдержки на развитие бизнеса.