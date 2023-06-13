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Председатель сельпо похитил 11 млн рублей из бюджета — он обещал выращивать рыбу в Новосибирской области

Предприниматель получил господдержку, но обещание не выполнил

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В Чановском суде огласили приговор председателю кооператива «Карачинское сельское потребительское общество» Владимиру Романову. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2014-го по 2016 год Романов получил от Минсельхоза господдержку на развитие рыбоводства по поддельным документам: он заключил «мнимые договоры купли-продажи» с помощью «своих коммерческих организаций».

— Предприниматель отчитался о приобретении рыбопосадочного материала, технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства, которые фактически не закупал, и незаконно получил в виде субсидии свыше 11 млн рублей бюджетных средств, — пояснили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Аферу вскрыли сотрудники ФСБ, следователи завели на Романова уголовное дело. В результате суд признал его виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также предприниматель обязан вернуть Минсельхозу 11 миллионов рублей.

В середине апреля суд приговорил новосибирца Артема Заградского по делу о мошенничестве на 62 миллиона рублей. Ему также назначили условное наказание.

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МошенничествоСудПриговорРыба
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