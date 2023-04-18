В Новосибирске осудили главу стройфирмы по делу о мошенничестве на 62 миллиона рублей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении Артема Заградского. Как сообщается на сайте суда, его обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Как сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте», мужчину обвинили в мошенничестве при проведении реконструкции насосно-фильтровальной станции. Компания «Абсолют» выполняла работы в поселке Новояркуль Чановского района.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Абсолют» открыли в Новосибирске, директором и учредителем компании является Артем Заградский. С организацией заключили 5 контрактов на сумму 445 миллионов рублей, в том числе на выполнение работ по строительству спорткомплекса в Оби. Указано, что исполнение последнего контракта прекращено.
— Органами следствия Заградский обвинялся в том, что злоупотребил доверием заказчика, завысил объем выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 млн рублей, которые похитил, — указано в сообщении.
Приговором Центрального районного суда Новосибирска Артем Заградский признан виновным в совершении преступления. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей.
На сайте прокуратуры указано, что уголовное дело в отношении директора ООО «Абсолют» направили в суд в конце сентября 2022 года. Вину в совершении преступления он признал.
В мае 2022 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Чановского района. По версии следствия, чиновник получил в качестве взятки от директора ООО «Абсолют» автомобиль «Хёндай-Туксон» стоимостью 930 тысяч рублей. Отмечалось, что замглавы района подписал акт о вводе в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль, которая была реконструирована с отклонениями от проекта работ.