Получил взятку автомобилем: уголовное дело замглавы Чановского района направили в суд
Вину мужчина признал в полном объеме
Прокуратура Чановского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Чановского района. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного
По версии следствия, весной 2019 года замглавы администрации Чановского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике Андрей Тузов получил в качестве взятки от директора ООО «Абсолют» автомобиль «Хёндай-Туксон» стоимостью 930 тысяч рублей.
— Взятка предназначалась за незаконные действия, которые никто не вправе был совершать. В мае 2019 года чиновник подписал акт о вводе в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции (НФС) в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области, который подписывать не имел права. Обвиняемый знал, что НФС была реконструирована со значительными отклонениями от проекта работ по заключенному в 2018 году муниципальному контракту, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сообщается, что мужчина признал вину в полном объеме. Также с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. По его результатам в отношении бывшего главы Блюдчанского сельсовета возбудили уголовное дело по
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска.
В прокуратуре Новосибирской области также уточнили, что в отношении руководителя ООО «Абсолют» тоже будет возбуждено уголовное дело.
Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «Абсолют» занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также рядом других строительных работ и оптовой торговлей бытовыми товарами. Руководитель компании — Артем Заградский. Выручка компании за 2020 год составила 78,4 миллиона рублей.
Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции управления движением РЖД.