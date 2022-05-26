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Получил взятку автомобилем: уголовное дело замглавы Чановского района направили в суд

Вину мужчина признал в полном объеме

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Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска на рассмотрение

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска на рассмотрение

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Прокуратура Чановского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы Чановского района. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия в крупном размере).

По версии следствия, весной 2019 года замглавы администрации Чановского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике Андрей Тузов получил в качестве взятки от директора ООО «Абсолют» автомобиль «Хёндай-Туксон» стоимостью 930 тысяч рублей.

От руководителя ООО «Абсолют» замглавы Чановского района получил автомобиль

От руководителя ООО «Абсолют» замглавы Чановского района получил автомобиль

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— Взятка предназначалась за незаконные действия, которые никто не вправе был совершать. В мае 2019 года чиновник подписал акт о вводе в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции (НФС) в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области, который подписывать не имел права. Обвиняемый знал, что НФС была реконструирована со значительными отклонениями от проекта работ по заключенному в 2018 году муниципальному контракту, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина признал вину в полном объеме. Также с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. По его результатам в отношении бывшего главы Блюдчанского сельсовета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска.

В прокуратуре Новосибирской области также уточнили, что в отношении руководителя ООО «Абсолют» тоже будет возбуждено уголовное дело.

Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «Абсолют» занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также рядом других строительных работ и оптовой торговлей бытовыми товарами. Руководитель компании — Артем Заградский. Выручка компании за 2020 год составила 78,4 миллиона рублей.

Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции управления движением РЖД.

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