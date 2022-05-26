Получил взятку автомобилем: уголовное дело замглавы Чановского района направили в суд

— Взятка предназначалась за незаконные действия, которые никто не вправе был совершать. В мае 2019 года чиновник подписал акт о вводе в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции (НФС) в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области, который подписывать не имел права. Обвиняемый знал, что НФС была реконструирована со значительными отклонениями от проекта работ по заключенному в 2018 году муниципальному контракту, — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

