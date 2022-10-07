Взятка в 894 тысячи рублей и миллионные долги: подробности дела депутата Владимира Лаптева
Адвокат депутата, обвиняемого во взяточничестве, озвучил версию стороны защиты
Адвокат Василий Кальван раскрыл подробности уголовного дела депутата Законодательного собрания Новосибирской области 7-го созыва Владимира Лаптева, которого обвинили в получении взятки в крупном размере.
По словам Кальвана, обвинения в адрес его подзащитного Лаптева выросли из гражданско-правового конфликта с депутатом Заксобрания Юрием Кошкиным, заместителем председателя комиссии по экологии:
— Юрий Кошкин должен моему подзащитному крупную сумму денежных средств, исчисляемую в миллионах. Деньги в положенный срок должник не вернул. Уже после того, как в июне 2022 года Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать иск о взыскании денежных средств и принятии обеспечительных мер, должник решил ничего не платить и обратился с заявлением о передаче взятки.
По данным источника НГС в правоохранительных органах, Лаптев, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов место в возглавляемом им комитете, зная, что предлагаемая должность оплачивается из бюджета. В качестве благодарности ему была передана зарплатная карта коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме 894 тысячи рублей.
По данным Василия Кальвана, деньги с карты его подзащитный не тратил и даже готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать это.
На сайте Центрального районного суда действительно есть карточка гражданского дела категории «Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». Данные истца совпадают с данными сына Владимира Лаптева, данные ответчика — с данными самого Юрия Кошкина. В настоящее время решение по делу обжалуется в апелляционной инстанции.
Сам Юрий Кошкин не стал комментировать ситуацию.
— Идет следствие, за всеми комментариями обращайтесь в Следственный комитет, — ответил он корреспонденту НГС.
Владимира Лаптева задержали во вторник, 27 сентября, на следующий день Центральный районный суд Новосибирска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 дней. Вместо СИЗО из здания суда обвиняемого под конвоем отвезли в больницу: 60-летний депутат пожаловался на ухудшение самочувствия.
Сейчас, по словам адвоката, обвиняемый находится в следственном изоляторе
Ранее НГС писал о том, чем известен Владимир Лаптев.