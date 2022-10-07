Взятка в 894 тысячи рублей и миллионные долги: подробности дела депутата Владимира Лаптева

По данным источника НГС в правоохранительных органах, Лаптев, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов место в возглавляемом им комитете, зная, что предлагаемая должность оплачивается из бюджета. В качестве благодарности ему была передана зарплатная карта коллеги, на которую в течение года поступили средства в сумме 894 тысячи рублей.

По данным Василия Кальвана, деньги с карты его подзащитный не тратил и даже готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать это.