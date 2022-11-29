Уголовное дело депутата новосибирского Заксобрания Сидоренко направили в суд — в чем его обвиняют

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Новоторг-Сиб», депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, парламентария обвинили в мошенничестве.
По версии следствия, директор организации заключил с мэрией Новосибирска договор аренды земельного участка для строительства торгового центра с подземной стоянкой. Вместо этого депутат организовал составление фиктивных документов о якобы построенном на земле нсооружении.
— В 2015 году, не собираясь осуществлять строительство какого-либо объекта, организовал изготовление подложной, несоответствующей действительности декларации об объекте недвижимого имущества, согласно которой на этом земельном участке им якобы построено нежилое сооружение, — отметили в ведомстве.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону отметили, что обвиняемый зарегистрировал право собственности компании на несуществующее здание, в результате чего получил возможность приобрести участок без торгов за меньшую стоимость, чем кадастровую.
По данным «Контур. Фокус» ООО «Новоторг-Сиб» зарегистрировано в Новосибирске в 2008 году, директором организации в настоящее время является Владимир Каличенко, соучредителями — ООО «Энергомонтаж» (53,7 %), Елена Сидоренко (23,1%) и Владимир Каличенко (23,1%). Ранее руководителем компании выступал Иван Сидоренко.Он также числился в участниках организации. На конец 2021 года выручка компании составила 28 тысяч рублей.
— На основании представленных документов, сотрудниками мэрии под влиянием обмана директора общества заключен договор купли-продажи этого земельного участка, в связи с чем мэрии Новосибирска причинен ущерб в особо крупном размере, а именно в сумме более 163 миллионов рублей, — указано в сообщении.
По данным ведомства, вину в совершенном преступлении фигурант дела признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что экс- директор ООО «Новоторг-Сиб» заключил с городскими властями договор аренды земельного участка в Калининском районе площадью 19,6 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость земли составляла 163,7 миллиона рублей, однако он заплатил за него 17,1 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении парламентария направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. О возбуждении уголовного дела против депутата стало известно в середине сентября этого года.