Уголовное дело депутата новосибирского Заксобрания Сидоренко направили в суд — в чем его обвиняют

В пресс-службе СУ СК РФ по региону отметили, что обвиняемый зарегистрировал право собственности компании на несуществующее здание, в результате чего получил возможность приобрести участок без торгов за меньшую стоимость, чем кадастровую.



По данным «Контур. Фокус» ООО «Новоторг-Сиб» зарегистрировано в Новосибирске в 2008 году, директором организации в настоящее время является Владимир Каличенко, соучредителями — ООО «Энергомонтаж» (53,7 %), Елена Сидоренко (23,1%) и Владимир Каличенко (23,1%). Ранее руководителем компании выступал Иван Сидоренко.Он также числился в участниках организации. На конец 2021 года выручка компании составила 28 тысяч рублей.