«Я был на СВО, сейчас многого не помню»: депутата Госдумы Савельева допросили по делу о клевете вице-мэра Скатова

Д.С.: — Да, в свое время она была моей помощницей. Она была одной из тех, кто прислал мне статью.



Г.О.: — Кто-то обращался к Красовской с предложением забрать заявление из полиции, урегулировать вопрос?



Д.С.: — Да, мне об этом известно. Не помню, кто. Моя реакция была отрицательной на это всё.

