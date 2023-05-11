«Я был на СВО, сейчас многого не помню»: депутата Госдумы Савельева допросили по делу о клевете вице-мэра Скатова

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев, по заявлению которого в отношении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова было возбуждено уголовное дело, выступил в суде. Он рассказал, имеет ли отношение к строительной компании «Расцветай», кто предлагал забрать заявление и как он хочет, чтобы наказали оппонента.
Савельев обратился в полицию в феврале прошлого года после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор обвинил его в подкупе депутатов Горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай», чьи интересы он активно лоббирует. Савельев назвал информацию клеветой и написал заявление. Силовики возбудили уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ), в рамках которого заказчиком статьи назвали вице-мэра Артема Скатова. Сегодня дело рассматривает мировой суд Дзержинского района.
11 мая допросили Дмитрия Савельева. В первой части заседания потерпевший ответил на вопросы государственного обвинителя. Далее — диалог.
Государственный обвинитель (Г.О.): — Дмитрий Иванович, вам знаком Артём Скатов? С какого времени? Какие у вас отношения?
Дмитрий Савельев (Д.С.): — Отношений нет никаких. Знаю его поверхностно, как вице-мэра.
Г.О.: — Когда вам стало известно о публикации?
Д.С.: — В феврале 2022 года мне кто-то из знакомых переслал её в Telegram. Публикация клеветнического свойства. В ней значилось, что я депутат — и это единственная правдивая информация в статье. Всё остальное неправда: подкуп, занятие предпринимательской деятельностью, шантаж и так далее. Я, как человек, считаю, что обвинение в преступлении порочит честь и достоинство.
Г.О.: — Вам известно кто был автором?
Д.С.: — Не известно.
Г.О.: — Как вы узнали, кто причастен к опубликованию статьи?
Д.С.: — Соответственно, информация появилась в прессе о том, что Скатов причастен. Писали несколько изданий об этом. Затем прочитал в обвинительном заключении.
Г.О.: — Вы имеете какое-либо отношение к строительной компании «Расцветай»?
Д.С.: — Нет.
Г.О.: — Красовская Наталья Рудольфовна (заместитель председателя Законодательного собрания НСО. — Прим. ред.) вам знакома?
Д.С.: — Да, в свое время она была моей помощницей. Она была одной из тех, кто прислал мне статью.
Г.О.: — Кто-то обращался к Красовской с предложением забрать заявление из полиции, урегулировать вопрос?
Д.С.: — Да, мне об этом известно. Не помню, кто. Моя реакция была отрицательной на это всё.
Г.О.: — Еще по вопросам, отраженным в статье. Вы просили или предлагали депутатам за денежное вознаграждение проголосовать против мэра?
Д.С.: — Нет.
Г.О.: — В период следствия вас допрашивали? Тогда вы лучше помнили событие, его обстоятельства?
Д.С.: — Да, 2 мая я вернулся из зоны проведения спецоперации. 3 месяца был и, собственно говоря, нахождение там влияет на память в том числе. Тогда я лучше помнил, сейчас многое заместилось.
Г.О.: — Вы вправе высказаться о мере наказания для подсудимого.
Д.С.: — Для меня важно, чтобы виновные понесли наказание, а какое наказание — на усмотрение суда.
У защитников Артёма Скатова тоже нашлись вопросы к Дмитрию Савельеву. При этом адвокаты, по всей видимости, попытались вывести депутата на диалог о фактах, изложенных в статье, с целью их подтверждения. Далее — стенограмма.
Адвокаты Скатова (А.С.): — Вам знаком Михайлов Алексей (депутат Горсовета. — Прим. ред.)? Он является вашим помощником?
Д.С.: — Знаком. Моим помощником не являлся и не является.
А.С.: — Чернышова, Константинову (Павел Чернышов и Ирина Константинова — депутаты Горсовета. — Прим. ред.) почему избрали своими помощниками? На что обратили внимание?
Г.О.: — Ваша честь, прошу снять вопросы, как не относящиеся к делу.
Судья: — Снимаются вопросы.
А.С.: — Наталья Красовская чем занималась, как ваш помощник?
Д.С.: — Она была штатным помощником, это было до публикации. Она серьезный специалист, политический психолог, какие-то консультации я безусловно от нее получаю.
А.С.: — Знаком ли вам Новоселов Виталий (депутат Законодательного собрания НСО. — Прим.ред.)? Новоселов в ходе допроса в суде заявил, что познакомился с вами как с представителем застройщика. О каком застройщике говорил Новоселов?
Д.С.: — Это надо у Новоселова спросить, я не знаю, о чем идет речь.
А.С.: — Предлагали ли вы депутатам горсовета стать вашими помощниками? Кому, когда и на каких условиях?
Д.С.: — Нет. Кроме действующих. Часть нынешних депутатов являлась моими помощниками в прошлом.
А.С.: — Встречались со статьей «Фабрика биороботов» на НГС?
Д.С.: — Не помню.
А.С.: — Вам обидна публикация «Деньги или власть»? Если да, то какие фрагменты оказали более негативное впечатление?
Д.С.: — Вся полностью.
А.С.: — Какие конкретно у вас отношения со Скатовым?
Д.С.: — Нет никаких отношений.
А.С.: — На ваш взгляд, если между вами нет никаких отношений, зачем ему заказывать клеветническую статью?
Д.С.: — Я не знаю.
А.С.: — Вы сказали, что знаете группу «Расцветай». Что это значит?
Д.С.: — Видел вывеску, и мой младший брат имеет к ней отношение.
А.С.: — Вы в какой-то степени занимаетесь делами компании?
Д.С.: — Нет.
На следующей стадии процесса планировали допросить Артема Скатова, но его защитники попросили неделю на подготовку к допросу. Суд удовлетоворил ходатайство адвокатов.
Вр время следствия и судебных разбирательств Артема Скатова несколько раз отстраняли от должности вице-мэра, однако ему всякий раз удавалось оспорить решение мирового суда.