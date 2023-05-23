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Анатолий Локоть пришел в мировой суд Дзержинского района — зачем его вызвали

Сегодня идет очередное заседание по делу вице-мэра Артема Скатова

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Мэр Новосибирска пришел в суд к 12:00

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Сегодня, 23 мая, в Новосибирске состоялось очередное судебное заседание против вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. В мировом суде Дзержинского района слушают свидетелей защиты. Одним из них стал мэр Анатолий Локоть.

— Я бы, наверное, никогда не пришел, если бы это не касалось моего заместителя. Я знаю Артема Вениаминовича давно как профессионала, человека думающего, знающего свое дело, человека, которому я доверяю, — заявил мэр на суде.

В отношении Артема Скатова возбудили уголовное дело после того, как в полицию обратился депутат Государственной думы Дмитрий Савельев. Он сделал это после публикации статьи «Деньги или власть» в Telegram-канале «Государь». Автор обвинил его в подкупе депутатов горсовета, с помощью которых он якобы шантажирует мэра Новосибирска, а также в связи со строительной компанией «Расцветай», чьи интересы он активно лоббирует. Савельев назвал информацию клеветой и написал заявление. Силовики возбудили уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ), в рамках которого заказчиком статьи назвали вице-мэра Артема Скатова.

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Все подробности дела против Артема Скатова НГС собрал в этом материале. Депутат Дмитрий Савельев выступил в суде 11 мая. НГС опубликовал стенограмму самых интересных моментов.

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