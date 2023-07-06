Добавили миллиардов: сколько заработали за год бизнесы новосибирских депутатов — изучаем самых успешных

НГС продолжает следить за финансовыми показателями крупных новосибирских компаний. Мы уже рассказывали, как перенесла прошлый год десятка крупнейших компаний Новосибирской области. Сегодня изучим выручку фирм депутатов Городского совета Новосибирска — их декларации о доходах с 2023 года закрыты для избирателей. Большинство депутатских бизнесов перенесли санкционный год неплохо и вышли в плюс, но есть и те, кому повезло меньше. Подробности — в материале НГС.
Медицинские товары и автобусы
Для анализа мы решили взять 6 депутатов с наибольшим годовым доходом. Больше всего из депутатов Горсовета в 2021 году (последнем, когда депутаты публиковали свои декларации) заработал Игорь Кудин — его годовой доход составил 91,8 миллиона. Игорь Кудин состоит в «Единой России», на сайте Горсовета указано, что он работает заместителем директора ООО «Медтехника для дома». В «Контур.Фокусе» Игорь Кудин не числится среди руководства компании, зато учредителем указана его супруга Любовь Кудина.
Тем не менее на Игоря Кудина оформлено несколько фирм. Кроме ИП у него есть ООО «Автобилеты», которое занимается междугородними пассажирскими перевозками. Автобусы Кудина курсируют от Толмачево и вокзала Новосибирск-Главный. За 2022 год выручка компании выросла на 21% и составила 66 миллионов, чистая прибыль — 15,4 миллиона.
Еще две компании депутата — ООО «Медика» и ООО «Медтехстандарт» — зарегистрированы по одному адресу, на Немировича-Данченко, 130/1. Последняя появилась в 2021 году и занимается обслуживанием технического оборудования, за 2022 год выручка компании выросла на 914% и составила 47,2 миллиона, чистая прибыль — 34,1 миллиона. С 2021 года компания заключила 125 госконтрактов на 54 миллиона рублей, среди заказчиков — городские и районные поликлиники, а также медсанчасть ФСИН.
ООО «Медика» специализируется на торговле медицинским оборудованием, за 2022 год его выручка упала на 8% — до 147,9 миллиона, чистая прибыль компании — 9,5 миллиона.
В целом выручка бизнесов Игоря Кудина за 2022 год выросла на 11% и составила 336 миллионов, чистая прибыль — 89 миллионов.
Рестораны, клиника и новостройки
На втором месте по доходам в 2021 году депутат Кирилл Покровский — он тогда отчитался о заработке в 68 миллионов. Кирилл Покровский тоже состоит в «Единой России», на сайте Горсовета нет сведений о его месте работы, но известно, что Покровский — директор по развитию застройщика ГК «КПД-Газстрой».
Компания участвует в госзакупках: строит жилье для сирот, занимается капремонтом домов и завершением долгостроев. С 2016 года «КПД-Газстрой» заключила 12 контрактов на 94 миллиона рублей, при этом в 2022 году удалось выиграть только один тендер — на 220 тысяч рублей. Тем не менее выручка компании за 2022 год выросла на 4% и составила 912,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 353,2 миллиона.
Кроме строительства Кирилл Покровский занимается медициной — депутат владеет 50% клиники «Астра-Мед». В Новосибирске работают 4 филиала организации. Судя по финансовой отчетности, дела у клиники идут неплохо: за прошлый год выручка выросла на 12% — до 288,8 миллиона, чистая прибыль — 82,6 миллиона рублей.
Еще одно направление деятельности Кирилла Покровского — ресторанный бизнес. Вместе с новосибирским ресторатором Денисом Ивановым он владеет долями ООО «Сибирь Дайнинг», ООО «Азиматик», ООО «Ресторанные технологии» и ООО «Азабу». «Сибирь Дайнинг» занимается доставкой блюд из заведений «#СибирьСибирь» и Aziatish. Выручка компании за 2022 год составила 138 миллионов (рост на 31%), чистая прибыль — 26 миллионов.
ООО «Азиматик» зарегистрировано в здании отеля Azimut, где расположены рестораны Aziatish и «#СибирьСибирь». Выручка компании за 2022 год выросла на 14% и составила — 57 миллионов, чистая прибыль — 1,1 миллиона.
ООО «Ресторанные технологии» управляет караоке-баром «Ухо&медведь» на Советской, 33. В прошлом году выручка компании упала на 10% — до 29,5 миллиона, чистая прибыль составила 5,2 миллиона. ООО «Азабу» зарегистрировано в Москве в июне 2023 года, поэтому у компании пока нет финансовых показателей. В видах деятельности фирмы указано «рестораны и услуги по доставке продуктов питания».
В целом выручка компаний Покровского за 2022 год составила 1,6 миллиарда рублей, в сравнении с прошлым годом она выросла на 4%. Чистая прибыль — 473 миллиона рублей.
Строительная империя и кое-что еще
Следом за Покровским еще один член «Единой России» и руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай с 59 миллионами рублей дохода за 2021 год. Группа компаний «Дискус» ведет комплексную застройку двух масштабных площадок — это Плющихинский жилмассив в Октябрьском районе и Просторный жилмассив в Кировском районе Новосибирска. Всего на Джулая оформлено 20 действующих организаций — это фирмы, связанные с «Дискусом», и ряд других. Совокупная выручка бизнеса депутата за 2022 год выросла на 27% и составила 5,3 миллиарда рублей.
Одни из самых крупных компаний депутата — «То-М», которая занимается торговлей металлом, и «Дискус-Строй» — за 2022 год выросли в выручке. У первой рост выручки за прошлый год составил 107% — до 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8 миллионов. Выручка «Дискус-Строй» выросла на 50%, до 1,2 миллиарда, чистая прибыль составила 1,3 миллиона. Еще у депутата есть «Новосибирский рыбзавод», но дела у него идут плохо: за 2022 год выручка упала на 87%, до 1,2 миллиона, а чистый убыток составил 9,1 миллиона рублей.
В начале апреля на Джулая завели уголовное дело — его обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков. Сегодня на него наложен запрет определенных действий. При этом история противостояния крупного застройщика и мэрии Новосибирска тянется уже не первый год.
Семейный бизнес
31 миллион за 2021 год задекларировал единоросс Дмитрий Червов. Он много лет занимал пост генерального директора фирмы — застройщика жилмассива «Березовое», ООО «Компания "Сибирь-Развитие"», но сейчас не числится в руководстве, а долей в бизнесе владеет его сын Александр Червов.
Сейчас у Дмитрия Червова есть доли в нескольких бизнесах и свое ИП. Вместе с отцом, депутатом Заксобрания Валерием Черновым, он владеет ООО «Аренда», которое, судя по документам арбитража, занимается перевозками. В 2022 году выручка компании составила 19 миллионов рублей, что меньше предыдущего года на 17%, чистая прибыль — 206 тысяч.
Вместе с семьей Дмитрий Червов совладеет управляющей компанией ООО «КЖЭК "Горский"», за год ее выручка выросла на 9% и составила 466 миллиона, чистая прибыль — 4,2 миллиона. Он также владеет ООО «АВТОКОМПЛЕКС», которое занимается мойкой машин. По данным «Контур.Фокуса», предприятие зарегистрировано в 2021 году, за 2022 год его выручка выросла больше чем на 1000% и составила 2,9 миллиона рублей, при этом компания ушла в убыток на 691 тысячу.
Кроме того, Червов указан генеральным директором ООО «Вербена», которое занимается арендой имущества. За 2022 год выручка компании составила 60 миллионов, чистая прибыль — 34,8 миллиона.
Компании не отчитались о прибыли
Пятое место в рейтинге по итогам 2021 года занял независимый депутат Степан Сафонкин с доходом в 26,8 миллиона рублей. Кроме ИП, у Степана Сафонкина есть доля в строительной компании «Сибстрой», но за 2022 год о прибыли не отчиталась. Сафонкин также владеет долей в «Строй-Н» с теми же учредителями, что и «Сибстрой». Она тоже не отчиталась о прибыли за прошлый год.
В целом выручка бизнеса Сафонкина за 2022 год упала на 17% и составила 8,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 24 миллиона.
Простой инженер
17,5 миллиона заработал за 2021 год депутат Алексей Михайлов. Он избирался от КПРФ, но его исключили из фракции «за предательство интересов избирателей». Он резко изменил свою позицию на противоположную: с неодобрения на одобрение планируемого строительства одной из фирм группы компаний «Расцветай» на улице Узорной.
Судя по биографии депутата на сайте Горсовета, сейчас он работает главным инженером МКУ «Первомайское». В «Контур.Фокусе» также нет сведений об участии депутата в каком-либо бизнесе.
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