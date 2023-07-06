Добавили миллиардов: сколько заработали за год бизнесы новосибирских депутатов — изучаем самых успешных

Медицинские товары и автобусы

Для анализа мы решили взять 6 депутатов с наибольшим годовым доходом. Больше всего из депутатов Горсовета в 2021 году (последнем, когда депутаты публиковали свои декларации) заработал Игорь Кудин — его годовой доход составил 91,8 миллиона. Игорь Кудин состоит в «Единой России», на сайте Горсовета указано, что он работает заместителем директора ООО «Медтехника для дома». В «Контур.Фокусе» Игорь Кудин не числится среди руководства компании, зато учредителем указана его супруга Любовь Кудина.

Тем не менее на Игоря Кудина оформлено несколько фирм. Кроме ИП у него есть ООО «Автобилеты», которое занимается междугородними пассажирскими перевозками. Автобусы Кудина курсируют от Толмачево и вокзала Новосибирск-Главный. За 2022 год выручка компании выросла на 21% и составила 66 миллионов, чистая прибыль — 15,4 миллиона.