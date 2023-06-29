Рост прибыли — 200 000%. Изучаем топ-10 новосибирских компаний — кто заработал больше всех

Прошлый непростой для авиации год компания прошла неплохо. Выручка сократилась всего на несколько процентов, зато прибыль выросла почти втрое. Примерно в такой же пропорции выросли и активы компании: с 72,8 миллиарда рублей до 242,8 миллиарда рублей. Это может быть связано в том числе с переводом на собственный баланс самолетов, которые до этого находились в лизинге.



Впрочем, прибыль и так растет. Убыточным был только 2020 год, когда перевозки обвалились во всем мире. А в 2021 году компания заработала в три раза больше, чем в спокойном доковидном 2019 году.



«Сибирь» принадлежит семье Филёвых. Самый большой (около 50%) пакет у создателя компании Владислава Филёва, остальные акции принадлежат его дочерям Татьяне и Марии.



ООО «БКС КОНСАЛТИНГ»

Выручка — 110 миллиардов рублей (+ 322%).



Чистая прибыль — 16,9 миллиарда рублей (+238%).

