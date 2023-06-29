Рост прибыли — 200 000%. Изучаем топ-10 новосибирских компаний — кто заработал больше всех

Прошлый год довольно сильно встряхнул российскую экономику, утопив одних и дав заработать другим. Мы решили посмотреть, как сейчас выглядит десятка крупнейших компаний Новосибирской области по размеру выручки и с какими результатами они завершили 2022 год. В списке появились два неожиданных новичка, которым удалось увеличить свое состояние во множество раз. Подробности — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.
Существует два почти не пересекающихся списка предприятий-гигантов Новосибирской области. В первом находятся компании, которые больше всего заплатили налогов в местные бюджеты. При этом сами эти предприятия к Новосибирску часто не имеют отношения, а просто ведут здесь деятельность. Лидерами этого списка крупнейших налогоплательщиков являются Сбербанк (ПАО «Сбербанк России»), «Пивоваренная компания Балтика», АО «Сибирский Антрацит» (новое название АО «Разрез Колыванский»), АО «АБ ИнБев Эфес» (в Новосибирске ей принадлежит пивоваренный завод на Советском шоссе) и ОАО «РЖД». Эти компании обеспечивают работой тысячи людей, но Новосибирская область для них — просто одна из точек на карте.
Есть другой, более интересный с точки зрения структуры и общего состояния бизнеса региона список: крупнейшие по выручке за 2022 год компании, которые в Новосибирской области зарегистрированы. Их, например, уже выстроила в ряд система «СПАРК-Интерфакс». Для того чтобы были понятней масштабы бизнеса, выручку компаний можно сравнивать с доходами бюджета всего Новосибирска — в 2023 году этот показатель должен составить 75,4 миллиарда рублей.
АО НПК «Катрен»
Выручка — 257 миллиардов рублей (+11%).
Чистая прибыль — 5,3 миллиарда рублей (+126%).
Название компании-лидера, опережающей конкурентов с большим запасом, вряд ли скажет много широкой аудитории. Хотя большинство из нас так или иначе сталкивались с ней, даже не отдавая себе в этом отчета.
«Катрен» — один из крупнейших дистрибьюторов фармпродукции. Он работает прежде всего с оптовыми покупателями: аптечными сетями и больницами. Только государственные контракты в прошлом году добавили ему 76,7 миллиарда рублей оборота
Чистая прибыль компании за 2022 год выросла более чем вдвое, превысив даже чистую прибыль в ковидный 2020 год — тогда она составила 4,8 миллиарда рублей. На этом фоне прибыль 2019 года в 1,9 миллиарда смотрится и вовсе «скромной».
Основные владельцы компании — Леонид Конобеев и Владимир Спиридонов.
АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный»
Совокупная выручка — 208 миллиардов рублей (+72%).
Чистая прибыль — 31,2 миллиарда рублей (-15,7%).
Формально это два отдельных предприятия, но фактически они представляют собой просто разные подразделения одного холдинга, который сейчас называется «Элси». «Колыванский разрез» — новое название компании, которую новосибирцы знают как «Сибирский антрацит», она была переименована после смены владельцев в 2022 году. За этот год выручка предприятия увеличилась почти вдвое, а вот чистая прибыль упала на 10 миллиардов рублей (у «Разреза Колыванского») хотя немного выросла у «Разреза Восточного».
По данным «Контур.Фокус», предприятия сейчас контролирует АО «А-Проперти», совладельцами которой являются Альберт Авдолян и Александр Исаев. Интересно, что сама компания «А-Проперти» показала в прошлом году убытки в размере 45,4 миллиарда рублей, тогда как в 2021 году получила чистую прибыль свыше 35 миллиардов.
АО «Авиакомпания Сибирь» (S7)
Выручка — 151 миллиард рублей (-2%).
Чистая прибыль — 34 миллиарда рублей (+184%).
Также как и «Катрен», «Сибирь» — давно федеральная компания, основной бизнес которой сосредоточен в Москве, где у нее больше всего вылетов. Но родной город остается не только формальным городом прописки: здесь до сих пор расположены технические и административные подразделения компании.
Прошлый непростой для авиации год компания прошла неплохо. Выручка сократилась всего на несколько процентов, зато прибыль выросла почти втрое. Примерно в такой же пропорции выросли и активы компании: с 72,8 миллиарда рублей до 242,8 миллиарда рублей. Это может быть связано в том числе с переводом на собственный баланс самолетов, которые до этого находились в лизинге.
Впрочем, прибыль и так растет. Убыточным был только 2020 год, когда перевозки обвалились во всем мире. А в 2021 году компания заработала в три раза больше, чем в спокойном доковидном 2019 году.
«Сибирь» принадлежит семье Филёвых. Самый большой (около 50%) пакет у создателя компании Владислава Филёва, остальные акции принадлежат его дочерям Татьяне и Марии.
ООО «БКС КОНСАЛТИНГ»
Выручка — 110 миллиардов рублей (+ 322%).
Чистая прибыль — 16,9 миллиарда рублей (+238%).
БКС — последняя новосибирская компания финансового сектора, сохранившая бренд и владельца: 99% доли в предприятии принадлежит его создателю Олегу Михасенко.
БКС занимается управлением финансовыми активами, предлагая услуги как для прямого инвестирования, так и для вложения в паевые инвестиционные фонды. В состав группы также входит одноименный банк, который рассчитан в первую очередь на инвесторов и предпринимателей.
АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»
Выручка — 48 миллиардов рублей (-1%).
Чистая прибыль — 1,4 миллиарда рублей (+44,5%).
Компания, которая занимается продажей электроэнергии, закупая ее, в свою очередь, на оптовом рынке и регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями. Собственно, именно ей и платят конечные потребители — обычные горожане.
АО «СИБЭКО»
Выручка — 38,3 миллиарда рублей (+10%).
Чистая прибыль — 4,8 миллиарда рублей (+71%).
«Сибэко» входит сейчас в состав Сибирской генерирующей компании (СГК), но остается отдельным юридическим лицом, сохранившим название. Предприятие занимается непосредственным производством электрической и тепловой энергии. Ему принадлежат новосибирские ТЭЦ, что сразу сказывается на стоимости активов, находящихся на балансе: она выше в 7,5 раза, чем у имеющего большую выручку «Новосибирсэнергосбыта».
Показатели «Сибэко» растут. Факт роста эффективности предприятия могут подтвердить многие горожане, просто взглянув в свои платежки.
Управлением «Сибэко» занимается СГК, которая, в свою очередь, принадлежит АО «СУЭК». Практически 100-процентным акционером «СУЭК» является трастовый фонд, зарегистрированный по законодательству Бермудских островов. Основным бенефициаром «СУЭК» СМИ называют миллиардера Андрея Мельниченко.
ООО «АДС КИТ»
Выручка — 37 миллиардов рублей.
Чистая прибыль — неизвестна.
Новичок на рынке — предприятие было создано в 2021 году. Занимается эксплуатацией жилого фонда на договорной основе. Другими словами, это крупная управляющая компания, которая собирает с владельцев жилья деньги и обеспечивает их коммунальными услугами.
Генеральным директором и единственным владельцем компании является Денис Заковряжин, для которого, судя по данным «Контур.Фокуса», это основной бизнес. Оборот всех прочих предприятий, где Заковряжин указан в качестве владельца или совладельца, составляет менее 300 миллионов рублей.
ООО «Родолит»
Выручка — 36 миллиардов рублей (+188 902%).
Чистая прибыль — 0,26 миллиарда рублей (+232 415%).
Еще один новичок в топ-10 новосибирских компаний. Предприятие существует не первый год, но еще в 2021 году его оборот составлял всего лишь 18,8 миллиона рублей, а до этого — еще меньше. А в 2022 году предприятие получило на свои счета более 36 миллиардов рублей (рост в 1914 раз), нарастив чистую прибыль более чем в 2,5 тысячи раз. При этом настолько прибыльных госконтрактов в портфеле, судя по карточке компании в базе «Контур.Фокус», нет. По крайней мере, таких, информация о которых открыта.
Владелец 100% доли компании некто Иван Богданов. По данным «Контур.Фокуса», это единственное предприятие, где он указан в качестве собственника.
ООО «Восточная техника»
Выручка — 33 миллиардов рублей (-24%).
Чистая прибыль — 2,2 миллиарда рублей (-41,6%).
Официальный дилер компании Caterpillar в России с 1998 года. Входит в группу компаний Barloworld (Йоханнесбург, ЮАР) — дистрибьютора ведущих мировых брендов профессионального оборудования. Единственная компания в топ-10, которая в прошлом году понесла существенные потери: выручка предприятия упала на 34% по сравнению с 2021 годом. Впрочем, она всё равно осталась выше показателей 2019 и 2020 годов.
Предприятие до сих пор полностью принадлежит британской компании «Восточная Техника Юкей Лимитед» (Vostochnaya Technica UK Ltd).
ООО «Агроресурсы»
Выручка — 32 миллиарда рублей (+19%).
Чистая прибыль — 0,9 миллиарда рублей (+76%).
Компания существует с 1992 года, с 1994 года занимается дистрибуцией лекарств. Головной офис расположен в Кольцово. Предприятие в последние годы стабильно наращивало оборот, но в 2019 и 2020 годах показало убытки. Единственный владелец — Владимир Кытманов, которому принадлежат также гостиница и аптека.
За пределами первой десятки остались (но попали в 30 крупнейших предприятий по выручке в 2022 году) продавец игрушек и детских товаров «Рич Фэмили» (выручка — 24 миллиарда рублей), Металлургический завод имени Кузьмина (22 миллиарда рублей), «Новосибирскавтодор» (17 миллиардов рублей), Сибирская продовольственная компания (13 миллиардов рублей) и ООО «Кудряшевский мясокомбинат» (12 миллиардов рублей).
Крупнейшим игроком на рынке общественного питания в Новосибирске традиционно является сеть KFC со своими 44 заведениями. В этом году, однако, владелец этого американского бренда продал свой российский бизнес, и расположенные в России точки сети начали менять вывески. В Новосибирске пока названия закусочных остаются прежними, а вот в меню уже появились новые имена блюд.