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Чем заменили «Полковника Сандерса»? В новосибирских точках KFC перешли на новое меню — смотрим цены и названия

Имени основателя сети в заведении теперь нет, но и название Rostic`s пока не появилось

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Первые вывески Rostic`s на бывших точках KFC появились в Москве еще весной

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В заведениях сети, которая работает в Новосибирске под вывеской KFC, исчезли названия, связанные с этим американским брендом. Теперь список блюд почти не отличается от того, чем торгуют в сети Rostic`s.

На новые названия в меню KFC обратил внимание корреспондент НГС, который пытался сравнить, насколько выросли цены в сети «Вкусно — и точка» (увеличение было анонсировано в середине июня) и других сетях заведений фастфуда. Цены в новосибирских «Вкусно — и точка» пока не изменились, а вот в меню KFC обнаружились новые названия.

Из меню полностью исчезли упоминания полковника Сандерса (официальный основатель и символ сети). Бургеры, в названиях которых фигурировала эта фамилия, теперь именуются «Маэстро». По сравнению с KFC изменились и цены. Так, весной 2022 года пять крыльев в KFC стоили 219 рублей, сейчас — 239. «Сандерс Бургер» стоил 189 рублей, заменивший его «Маэстро Бургер» стоит сейчас 219 рублей.

Напомним, что американская корпорация Yum Brands, которой принадлежит бренд KFC, еще в апреле этого года объявила о продаже своего бизнеса в России одному из своих франчайзи — компании «Смарт Сервис», которая купила 100% компании «Юнирест» (ей принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 собственных точек в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе). После этого на заведениях KFC начали менять вывески на Rostic`s. В Новосибирске, однако, в сети, которая работает под этим брендом, пока ничего внешне не менялось.

Новые названия в меню практически полностью соответствуют списку блюд в Rostic`s, нет там пока только «Ростмастера» (курица с овощами и соусом в пите) — аналог пока именуется так же, как в KFC «Боксмастер», однако это название уже куда меньше связано с американской сетью.

12 июня 2022 года в Москве вместо «Макдоналдса» заработали заведения сети «Вкусно — и точка». Новосибирск присоединился к столице 18 июня, а 22 июня заработали точки в Санкт-Петербурге. После этого журналисты питерской «Фонтанки» сравнили цены с теми, что были в «Макдоналдсе», и обнаружили их рост.

После этого НГС также решил проверить, как изменилось меню двух сетей в Новосибирске на примере одной и той же закусочной на метро «Гагаринская».

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