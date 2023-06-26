Чем заменили «Полковника Сандерса»? В новосибирских точках KFC перешли на новое меню — смотрим цены и названия

Напомним, что американская корпорация Yum Brands, которой принадлежит бренд KFC, еще в апреле этого года объявила о продаже своего бизнеса в России одному из своих франчайзи — компании «Смарт Сервис», которая купила 100% компании «Юнирест» (ей принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 собственных точек в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе). После этого на заведениях KFC начали менять вывески на Rostic`s. В Новосибирске, однако, в сети, которая работает под этим брендом, пока ничего внешне не менялось.